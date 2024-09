- Simon Lohmeyer captura fotografías desnudas de sus modelos y participa en la desnudez él mismo.

Figuras legendarias en fotografía desnuda, como Helmut Newton, Peter Lindbergh, Ryan McGinley y Jürgen Teller, han resonado en mi camino artístico. He buscado labrarme mi propio nicho, distinto de sus huellas ilustres. La esencia de mi diferencia radica en ir más allá de la postura de voyeur. ¿Cómo lograr esto? Me sumerjo, me despojo, en el núcleo de mi intención, estableciendo así una conexión de ojo a ojo y compartiendo una vulnerabilidad emocional cruda.

Hay una exaltación espontánea, un entusiasmo audaz e incontenible alegría que trasciende la escenificación manufacturada, que surge constantemente frente a mi objetivo.

Nudez vs. Ropa Empapada en Sudor

Mi primer incursion en este ámbito fue durante un viaje por el sudeste asiático con mi antigua compañera, Jen. Nuestra principal motivación para capturar estas imágenes era clara: los turistas suelen carecer de atractivo estético. Visten ropa deportiva, adecuada para la utilidad, caracterizada por camisetas empapadas en sudor, peculiares gorros y pulseras. La única forma de crear fotografías visualmente atractivas mientras viajas al extranjero es deshacerse de estas prendas y abrazar la desnudez.

Paisajes Globales Transcenden los Jardines Ingleses

Indudablemente, exponerse en territorios desconocidos conlleva numerosos desafíos. La desnudez no es universalmente aceptada en todas las culturas. Como residente de por vida en Múnich, he aprendido a ser más consciente de esta sutileza cultural. En nuestra tierra llana y a menudo tradicional, la Baviera, desvestirse es algo común, especialmente en el famoso Jardín Inglés.

Sin embargo, como viajero internacional culto, es crucial adaptarse a las costumbres y etiqueta locales. Por lo tanto, aseguramos que nuestro fondo no fuera ni placentero ni ofensivo para la población local al posar desnudos en paisajes privados, invisibles a los ojos curiosos.

Abrazando la Innocencia y la Locura

Mis musas espirituales son los hippies que infamemente corretearon desnudos en Woodstock y dejaron de lado sus normas sociales restrictivas. Respetó a estas personas, como Uschi Obermaier, una icono revolucionaria que sigue encarnando libertad ilimitada y elegancia. Si bien su visión ideológica del mundo pudo haber sido ingenua y orquestada con tonos cómicos, no puedo concebir nada más hermoso que abrazar la inocencia y la locura en la búsqueda de nuestras ideales.

La exposición "Simon Lohmeyer – El Arte del Viaje" se llevará a cabo desde el 31 de octubre de 2024 en la Leica Galerie, Maffeistrasse 4, en Múnich.

En mi exploración artística, he buscado ir más allá del aspecto de voyeurismo a menudo asociado con la fotografía desnuda, optando en cambio por despojarme mental y emocionalmente, estableciendo una conexión directa y compartiendo vulnerabilidad con mis sujetos.

Durante mis viajes por el sudeste asiático, reconocí la oportunidad de crear fotografías visualmente atractivas al deshacerse de la ropa empapada en sudor que suelen usar los turistas, optando en cambio por la desnudez como una forma de liberarse de lo convencional.

Lea también: