Silverstone, te quiero": Lewis Hamilton gana su sexto Gran Premio de Gran Bretaña

Parecía que su compañero de equipo Valtteri Bottas iba a aguar la fiesta a los 141.000 aficionados visitantes, pero una oportuna intervención del coche de seguridad regaló el primer puesto a Hamilton.

Charles Leclerc, de Ferrari, logró un impresionante tercer puesto tras una intensa batalla rueda a rueda con Max Verstappen durante toda la carrera.

La victoria coloca a Hamilton 39 puntos por delante de Bottas al frente de la clasificación de pilotos, después de conseguir también el punto extra por la vuelta rápida.

Pero el intento de Sebastian Vettel de impedir que Hamilton gane un sexto título mundial se hunde sin dejar rastro después de que otro error le valiera una penalización de 10 segundos por un choque con Verstappen.

Hará falta algo realmente especial por parte de uno de los otros pilotos para impedir que Hamilton consiga otro título. El británico ha sido absolutamente dominante en los últimos años, ganando el 53% de todas las carreras en las últimas seis temporadas.

Todos los demás pilotos combinados en ese periodo han ganado el 47%.

"¡Silverstone, te quiero!", dijo un emocionado Hamilton tras la carrera. "No puedo deciros lo orgulloso que estoy de estar aquí hoy. Estoy eternamente agradecido a todos los aficionados que han venido. No podría haberlo hecho sin mi equipo... Estoy superorgulloso de formar parte de esto.

"Este es el mejor momento para cualquier atleta del mundo: izar su bandera como número 1 en su propio país. Es increíble. Nunca he sido de los que miran las estadísticas y se limitan a una carrera cada vez. Me gusta la presión que tengo.

"Recuerdo que crecí viendo este deporte, viendo a los grandes, conociéndolos e incluso trabajando con ellos. Estar ahora ahí arriba con ellos es una de las cosas más chulas".

Batalla con Bottas

Después de no poder aprovechar dos de sus tres anteriores pole positions esta temporada, Bottas reveló en la rueda de prensa del sábado que su salida era la parte de su carrera en la que más había estado trabajando en las últimas semanas.

Todas esas horas de entrenamientos le sirvieron en las tres primeras curvas, cuando el finlandés se defendió de un agresivo ataque de Hamilton, que buscaba desesperadamente su sexta victoria en Silverstone.

Pero Bottas apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Hamilton se le echara encima de nuevo y le adelantara, aunque por poco tiempo, antes de verse obligado a volver a la segunda posición.

Una vez se hubo enfriado la batalla por el primer puesto, la verdadera acción volvió a estar en la lucha por el tercero.

Pelea personal

Vuelta tras vuelta, curva tras curva, Verstappen y Leclerc se conducían rueda con rueda mientras el holandés buscaba pasar al Ferrari hacia la última plaza del podio.

Los dos pilotos de 21 años, rivales desde su infancia en el karting, dieron una clase magistral de ataque y defensa, en la que Leclerc superó a su rival por muy poco.

Ninguno de los dos cedía un ápice, y eso se extendió a la calle de boxes. Ambos entraron a cambiar neumáticos y salieron al mismo tiempo, casi se tocaron al salir de boxes y siguieron luchando en la pista, con Leclerc continuando superando por poco a su rival.

Pero esta lucha se sintió personal después de la batalla de la pareja en Austria hace dos semanas. Verstappen llegó a la cima entonces, sacando agresivamente a Leclerc de la delantera con sólo una vuelta restante.

La investigación posterior a la carrera duró más de tres horas antes de que finalmente se decidiera que Verstappen no había hecho nada malo y se le concedió la victoria.

Mala suerte, Bottas

Sin embargo, en la vuelta 20, el piloto de Alfa Romeo Antonio Giovinazzi se convertiría involuntariamente en protagonista de este Gran Premio de Gran Bretaña lleno de acción.

El italiano bloqueó su parte trasera y dejó el coche en la grava, obligando al coche de seguridad a entrar en acción durante las tres vueltas siguientes.

Hamilton aprovechó la oportunidad de entrar en boxes con el resto del pelotón retenido tras el coche de seguridad y salió para liderar por primera vez su gran premio de casa.

Fue un giro desafortunado de los acontecimientos para Bottas, que había entrado en boxes sólo dos vueltas antes y, a pesar de conducir una carrera impecable, una vez más no pudo convertir la pole en victoria.

Antes de que terminara la carrera, Vettel, tetracampeón del mundo, iba a tener un final vergonzoso, ya que está viviendo una temporada para olvidar.

El alemán perseguía a Verstappen en la vuelta 38 y pisó el freno demasiado tarde, estrellándose contra la parte trasera del Red Bull.

Vettel recibió una penalización de 10 segundos por su papel en el incidente y terminó en 16ª posición.

El piloto de Ferrari se encuentra cuarto en la clasificación de pilotos, a 100 puntos de Hamilton.

"Estoy un poco sin aliento", dijo el británico. "No puedo expresar lo orgulloso que estoy de estar aquí hoy, delante de mi público.

"Hay tantas banderas británicas ahí fuera y cada año las veo y piensas que te acostumbras, pero se siente como la primera vez y estoy eternamente agradecido a todos los que están aquí fuera, espero que hayan disfrutado del día".

"Ha sido uno de los mejores días que recuerdo. Recuerdo mi primera victoria aquí en 2008.

"La emoción, la felicidad y la alegría que sentí fueron exactamente las mismas hoy. Uno pensaría que después de tantas carreras me acostumbraría, pero hoy me he sentido tan increíble como en mi primera victoria".

Fuente: edition.cnn.com