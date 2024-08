- ¿Siguen siendo importantes en la actualidad los escritos de Johann Wolfgang von Goethe?

A un poco de tiempo atrás, durante un evento importante en el Salón de Arte Federal, se exhibió una exposición notable sobre Goethe. La exposición comenzó con dos piezas de madera simples: una larga y una corta. La larga mostraba "Goethe", mientras que la más corta decía, "Comparado con esto, algún nadie". El artista Georg Herold utilizó esta obra como base para explorar la idea de que cualquiera podría sentirse insignificante junto a la legendaria figura de Johann Wolfgang von Goethe, la superestrella. Sin embargo, en el cumpleaños número 275 de Goethe esta semana, vale la pena volver a hacer esta pregunta: ¿esta sensación sigue siendo válida? La popularidad de Goethe parece estar disminuyendo, ya que se lee y se representa menos. ¿Sigue siendo relevante?

Un nombre conocido en su época

En el pasado, se habría considerado una pregunta extraña, ya que la palabra "Alemania" evocaba la imagen de Goethe, quien era aclamado como "la mejor versión del pueblo alemán". Ya famoso en vida, Goethe no era solo un poeta talentoso y científico natural, sino también un entusiasta admirador de Italia.

El 2 de octubre de 1808, Napoleón, la fuerza que dominaba Europa en ese momento, recibió a Goethe en Erfurt. Apenas terminándose el desayuno, Napoleón reconoció a Goethe con su frase popular, "Vous êtes un homme!" ("¡Eres un hombre!"). Algunos han especulado que Napoleón quería decir que podían comunicarse como iguales, mientras que otros creen que simplemente expresaba su admiración por la figura destacada en la que se había convertido Goethe.

Napoleón intercambió ideas con "Monsieur Goëthe"

Después de preguntar por la edad de Goethe, Napoleón elogió al poeta por su salud notable, a pesar de que otros podrían haber considerado que estaba algo sobrepeso. Durante el diálogo, Napoleón mencionó su admiración por el bestseller temprano de Goethe "Las penas del joven Werther". La obra, publicada en 1774, lanzó instantáneamente a Goethe a la fama en toda Europa. También se dijo que el final trágico de la historia, en el que el personaje principal se suicida debido a un desamor, indujo acciones similares en otros jóvenes enamorados.

Si el "efecto Werther" es real o no sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, es conocimiento común que Goethe a menudo se encontraba discutiendo la obra con otros. De hecho, Napoleón incluso se tomó la libertad de citar pasajes específicos, lo que demuestra que había estudiado la obra.

Woyzeck ha reemplazado a Faust en popularidad

Desde la partida de Goethe en 1832, su leyenda ha continuado planeando sobre Alemania. A pesar de enfrentar críticas como enemigo de clase, sexista y antisemita, entre otras cosas, su estatus ha remained relatively unchanged. Sin embargo, las tendencias recientes sugieren que el interés en Goethe puede estar disminuyendo.

Tan temprano como en 2022, una encuesta reveló que "Faust" ya no es lectura obligatoria en muchas regiones. La Asociación Alemana de Teatro incluso informó una disminución en el número de producciones de Faust, con solo ocho producciones registradas en 2022/2023, en comparación con el período anterior a la pandemia.

Detlev Baur, editor en jefe de la revista especializada "Die Deutsche Bühne", opinó que el cambio de enfoque lejos de un hombre mayor, intelectualmente inclinado y blanco es la principal razón detrás del disminuido atractivo de Goethe. Si bien algunas reinterpretaciones de obras vintage, como "Doktormutter Faust", aún pueden hacerse, la producción de Faust tradicional parece haber perdido su atractivo.

Una perspectiva femenina toma el centro del escenario

Es digno de mencionar que la obra socialmente consciente "Woyzeck" ha superado a "Faust" en popularidad. "Woyzeck" también es la obra de teatro más frecuentemente representada en los teatros. Ambos obras han atraído recientemente producciones que ponen a las personajes femeninas, como Gretchen y Marie, en primer plano.

Además, el crítico literario y escritor Thomas Steinfeld señaló una disminución en el conocimiento de la vida y obra de Goethe en los últimos años. Según él, el afecto por Goethe en el pasado dependía únicamente de un concepto vago de él como un icono universalmente reverenciado. Sin embargo, las circunstancias actuales pueden atribuirse a una disminución más general de la conciencia histórica.

Un enfoque revisado a Goethe desde la región del Ruhr

Quizás las tradicionales tertulias de lectura y representaciones prolongadas ya no satisfagan los gustos del público del siglo XXI. Damian Mallepree, un entusiasta de 38 años de Goethe de Essen-Kettwig, ha intentado un método diferente durante los últimos cuatro años: el formato de Instagram "¡Todo Goethe!". El objetivo de Mallepree es inspirar conversaciones continuas sobre Goethe y su época. Para lograr esto, a menudo se comunica con otras personas que tienen un interés especial en Goethe o comparten una conexión con su época.

Su lista de invitados incluye a un devoto fan de Goethe y enfermera, un artista que comparte perspectivas sobre las vistas marinas de Goethe y un especialista en garganta con insights sobre las habilidades vocales de Goethe. Los eventos incluyen lanzamientos de libros con autores renombrados, donde los asistentes pueden participar en charlas en vivo y hacer preguntas. A menudo surgen detalles fascinantes sobre el papel político de Goethe en Weimar, como la existencia de una compañía de mil millones de dólares en Corea del Sur y Japón llamada "Lotte", inspirada en el personaje de "Las penas del joven Werther". El fundador de la compañía, Shin Kyuk-Ho, quedó tan cautivado por la novela que decidió llamar a su compañía en honor a la protagonista femenina.

"Creo que se trata de conexión y intercambio", dice Damian Mallepree. Su cuenta de seguidores sigue siendo razonablemente pequeña, con 1600, pero esto da lugar a conversaciones detalladas: "conozco bien a mis seguidores". El experto en marketing, que completó su tesis en estudios germanísticos sobre Goethe, se muestra firme: "Goethe ya no se trata de decirnos qué hacer, sino de conectarnos, al crear oportunidades de conexión". Esto se debe a sus intereses diversos y su apertura - "no está confinado a una caja particular, sino que deja espacio para la interpretación".

Si se desea explorar a Goethe más a fondo, ¿por dónde empezar? El biógrafo Steinfeld aconseja que nada es sencillo: "se debe hacer un esfuerzo para apreciar su obra". Sin embargo, este esfuerzo da lugar a una riqueza de ideas. Su recomendación para comenzar: "Empecemos con 'Las penas del joven Werther'".

