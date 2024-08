"Signum" fue designado como el mejor audiolibro del año

¡Vaya por Dios! Hay un cadáver encadenado a la cama en el sótano. ¿Qué se hace a continuación? ¿Cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastro? ¿En el océano? ¿En el patio trasero? Los cerdos podrían ser una opción. Un adolescente, un genio de la tecnología y un ex policía que escribe bestsellers son llamados a la acción. Una vez más, John Ajvide Lindqvist entrega.

Comentadores de fútbol como Claudia Neumann en ZDF y Tom Bartels en ARD son divisivos debido a sus voces. Algunos los encuentran molestos, mientras que otros los adoran. De cualquier manera, después de dos a cuatro horas, la transmisión concluye. Algunos suspiran aliviados, mientras que otros continúan con audiolibros. Pero es donde comienza la emoción de verdad. Los audiolibros pueden durar desde 8 hasta 41 horas ("The Arena", Stephen King). Una mala narración puede estropear una trama de lo contrario interesante y personajes fascinantes.

Un audiolibro notable se transforma en una experiencia gracias a la narración cautivadora. ¿Qué pasaría si las novelas de suspense de David Baldacci perdieran a su narrador Dietmar Wunder, quien también presta su voz a Daniel Craig en la serie de Bond? Impensable, ciertamente.

La Odisea de una Mujer

La versatilidad es crucial. Muchos pueden leer en voz alta, pero pocos pueden convencer convincentemente a diferentes personajes a través de sutiles variaciones de voz. Peter Lontzek y Britta Steffenhagen son dos personas así. Los Stimmen más renombrados de Steffenhagen pertenecen a Kerry Condon, famosa por la serie "Avengers", pero tiene un rango más amplio, destacando en drama, fantasía, comedia y thrillers.

Steffenhagen realmente brilla en el género de thrillers, especialmente cuando se trata de la trilogía "Midsommar" de John Ajvide Lindqvist. Su habilidad vocal está en su mejor momento aquí, pasando smoothly de lo cómico a lo impactante, de lo infantilmente suave a lo psicopáticamente frío, de susurros reconfortantes a demandas imperiosas.

Más ingenio y interacción, menos violencia

Las historias ofrecen suficiente espacio para la exploración. Mientras que "Refugium" estaba lleno de acción, "Signum" es más sosegado. Un ciervo es disparado al principio y un villano accidentalmente cae de un barco más tarde. Eso es tan lejos como va la violencia. En su lugar, se le da a los personajes la oportunidad de desarrollarse y tomar el centro del escenario.

Por ejemplo, tome a la adolescente Astrid, quien ha sido huérfana durante unas pocas semanas. Su alma es vieja, atrapada en un cuerpo adolescente hormonal. Está enamorada de Kim Ribbing, un taciturno hombre de la edad media, obseso de las computadoras, que fue torturado por su abuelo y más tarde en un hospital psiquiátrico. Ahora busca venganza contra sus torturadores. Ni Astrid ni la novia intermitente de Kim, Julia Malmros, tienen idea de esto. Pero Astrid descubre rápidamente el secreto de Kim, y más tarde, así lo hace Julia.

Un "accidente trágico" ya ha cobrado la vida de Rudbeck. Ahora, especialmente para Julia, buscar ayuda viene con un precio alto. Dado su pasado como oficial de policía, se encuentra en un dilemma moral. Para complicar las cosas aún más, su ex esposo está investigando la desaparición de Rudbeck. Afortunadamente, actualmente está distraído por su nueva relación.

Mucho ingenio y interacción humana

Julia, Kim y Astrid discuten la mejor (y menos sospechosa) manera de deshacerse de un cuerpo. Receive some much-needed assistance from Julia's older friend, an author, publisher and editor who isn't shy of red wine or joints lately. ¿Deben cortarlo en pedazos? ¿Procesarlo a través de una picadora de carne y alimentarlo a los cerdos? ¿O tal vez en el mar? Por supuesto, no deben ser atrapados.

Y están los extremistas de derecha "Verdaderos Suecos", whose rise Julia wishes to explore in her new thriller. Esto no sienta bien con el grupo extremista y podría tener serias consecuencias para la vida y el bienestar de Julia.

Pero eso podría ser un tema para el tercer libro de la serie "Midsommar" de Lindqvist. Un cliffhanger emocionante es la mitad del desafío. A pesar de más de 13 horas de juego de "Signum", nunca hay un momento aburridamente plano. La trama es demasiado emocionante, los personajes demasiado fascinantes y sus interacciones demasiado atractivas. Las expectativas para la conclusión de la serie "Midsommar" son altas, con dtv y DAV publicándola.

