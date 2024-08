- Siete personas sufren heridas en un incendio en una estructura de vivienda compartida.

En la región de Franconia Superior, seis personas sufrieron lesiones leves en un incendio que comenzó en un sótano. El incidente tuvo lugar en el sótano de una escalera, con las llamas apareciendo durante las primeras horas del sábado, según informó un portavoz de la policía local. La causa del incendio sigue sin explicarse. El humo se extendió rápidamente por toda la escalera.

Los residentes de un edificio de apartamentos en Marketredwitz (en el distrito de Wunsiedel, en los Montes Fichtel) detectaron el humo y llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Debido al humo en la escalera, los bomberos tuvieron que utilizar una escalera giratoria para rescatar a algunos de los aproximadamente 25 habitantes. Cinco personas fueron trasladadas al hospital, sospechosas de haber inhalado humo. Un chico de 15 años sufrió lesiones leves al saltar por una ventana. Además, una mujer de 33 años sufrió una conmoción y también fue hospitalizada.

Los bomberos tomaron medidas de seguridad y evacuaron dos edificios residenciales adicionales como medida precautoria. Los ocupantes de estos edificios pudieron volver a sus hogares después de que se extinguiera el fuego. Desafortunadamente, la casa donde started the flames is now uninhabitable. Los familiares cercanos, los vecinos y un hotel cercano están proporcionando alojamiento temporal a los residentes afectados. Las estimaciones preliminares sugieren que los daños ascienden a entre 50,000 y 100,000 euros.

El equipo de bomberos que acudió al lugar utilizó su equipo especializado para combatir las llamas y evitar daños adicionales. El incidente sirvió como recordatorio de la importancia de realizar ejercicios de incendio y revisiones de seguridad regulares en los edificios de apartamentos.

