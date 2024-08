Siete niveles muestran la fascinación de Rusia por la energía nuclear.

El Gigantesco Centro de Diversiones y Comercio de Moscú, WDNCh, presenta una Nueva Atracción: Rosatom Desvela una Amplia Exposición de Avances Nucleares, desde la Minería de Uranio en Alemania Oriental hasta Bombas Atómicas a Quebrantahielos y Centrales Eléctricas. El Lanzamiento Recibió Calurosas Bienvenidas del Primer Ministro Indio Modi.

La colosal estructura de cristal etiquetada como "Átomo" marca la última adición al Gigantesco Centro de Diversiones y Comercio de Moscú, WDNCh. Rusia conmemora el 85º aniversario del sitio con sus distintivas diseño arquitectónicos inspirados en el classicismo soviético. WDNCh se traduce como "Exposición de Logros Económicos Nacionales," que muestra vastos espacios expositivos y maravillas arquitectónicas que recuerdan a antiguas repúblicas soviéticas como Uzbekistán y Ucrania. Sin embargo, la nueva atracción principal es el Pabellón Átomo de siete pisos, con cuatro pisos subterráneos, donde Rusia ensalza su pasión por la energía atómica y la ciencia nuclear como un logro humano notable.

Esta exposición es un viaje a través del tiempo, comenzando con los orígenes del espionaje atómico y la minería de uranio, incluyendo en Alemania Oriental, hasta la creación y detonación de las primeras bombas atómicas, llegando a la catástrofe de Chernóbil en 1986, y avanzando hacia el presente y el futuro. Los visitantes son expuestos a las formas en que los científicos nucleares modernos utilizan la tecnología para prolongar la vida de los alimentos, hacer usable el agua de mar y avanzar en la medicina. Rosatom, el conglomerado nuclear, monta esta exposición para presentar el innovador quebrahielos nuclear "Líder", que navega hábilmente a través del Ártico en la pantalla de video, con el objetivo de transformar el Paso del Nordeste en una de las rutas marítimas más utilizadas del mundo.

"Despertando la Curiosidad de las Mentes Jóvenes"

Durante una excursión de julio con el líder ruso Vladimir Putin, el Primer Ministro Indio Narendra Modi elogió la exposición como una "spléndida representación del impacto de las tecnologías nucleares" en el crecimiento científico y la seguridad energética para la humanidad. "Creo que esta exposición intrigará a numerosos jóvenes para explorar el mundo de la energía y la tecnología nuclear - para el bienestar de las generaciones futuras y nuestro planeta", escribió en el libro de huéspedes. Rusia representa claramente un aliado crucial en la búsqueda de India de energía nuclear.

El invitado indio también encuentra el pabellón muy "entretenido", emprendiendo un viaje subterráneo con pasillos oscuros tipo búnker. Incluye una instalación alemana de carga reconstruida rebosante de barriles de uranio. Acknowledges the Wismut mining company – but fails to mention the serious health impacts on miners and the environment in East Germany. Wismut was once the Soviet Union's main foreign operation for uranium mining – for nuclear bomb production.

The hall functions as a tribute to the role of East Germany as a supplier of fissile material during the Cold War. "Over 100,000 individuals were involved in the project, yielding around 100 tons of uranium each year!" a plaque reveals. This facilitated the creation of atomic weapons in record time.

La Mayor Bomba de Hidrógeno jamás Hecha

Los primeros salones están dedicados a los orígenes de la energía atómica. Una habitación que imita un laboratorio de análisis de fotos espía cuenta la historia de los famosos espías soviéticos que obtuvieron información en el Oeste, incluyendo de Alemania. Rinde homenaje a Klaus Fuchs, un físico alemán y comunista que trabajó en el proyecto atómico en América y proporcionó documentos a agentes soviéticos, acelerando así el trabajo de los científicos del país.

Reconstrucciones de espacios de vida destacan las condiciones de vida tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Una sección se centra en la primera prueba atómica soviética en Kazajistán - hace 75 años el 29 de agosto de 1949, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Semei. Los espectadores pueden asomarse a través de una ranura de concreto a un vasto paisaje de estepa desde el que una inmensa nube en forma de hongo asciende a la atmósfera después de la explosión.

Finalmente, el físico nuclear Andrei Sakharov aparece, al igual que su contraparte estadounidense honrada de manera similar, Robert Oppenheimer, quien advirtió sobre los peligros de las armas nucleares. En un pequeño cine, se reproduce un registro del viaje de Sakharov - desde el inventor de la bomba de hidrógeno soviética hasta el principal defensor de los derechos humanos. Un modelo de la Tsar Bomba, una bomba de hidrógeno con un poder explosivo sin precedentes en ese momento, adorna el centro de una habitación.

Mientras Rusia, la segunda potencia nuclear del mundo, también rinde homenaje a numerosos tratados de desarme nuclear que ahora son reliquias, el presidente Putin ha expresado con frecuencia advertencias sobre el potencial de Moscú para armas de destrucción masiva durante su enfrentamiento con el Oeste en el conflicto de Ucrania. Al mismo tiempo, expresó cautela contra una nueva carrera armamentista y abogó por nuevos acuerdos de seguridad internacionales. Sin embargo, no hay negociaciones con EE. UU. en el horizonte sobre este asunto.

Se espera que aproximadamente un millón de visitantes asistan al evento, donde el orgullo por el armamento es evidente, con exhibiciones de misiles y un modelo a escala de un submarino atómico. Sin embargo, el enfoque principal es promover la energía nuclear con fines pacíficos, la construcción de nuevas centrales eléctricas y la ciudad del futuro Atomgrad, ya presentada aquí y destacada por una canción pop con la letra "Nuestro amor atómico, nuestro amor atómico".

Además de las exhibiciones de nuevos modelos de centrales nucleares, se incluyen visiones de un coche y un helicóptero atómicos. Rusia se posiciona como un socio para otros países en la construcción de centrales nucleares. Más de una docena de países reciben combustible nuclear de Rusia, uno de los mayores productores de uranio del mundo. Esto contrasta con el abandono de la energía nuclear en Alemania, que a menudo deja perpleja a Rusia.

El Pabellón Átomo, construido en seis años, simboliza el brillante futuro de Rusia, según Alexander Novak, viceprimer ministro para cuestiones energéticas. Alexei Likhachev, CEO de Rosatom, está esencialmente obligado a etiquetar el "mejor museo técnico del globo", que se espera que atraiga a millones de visitantes en su primer año solo.

En instituciones educativas, cuenta con laboratorios para diversas asignaturas, una biblioteca llena de conocimiento, concursos de ciencias e oportunidades de prácticas. El pabellón está adornado con salas de conferencias para simposios científicos, un moderno cine que proyecta un festival de películas de ciencia y un espacioso comedor en la azotea con una terraza abierta, ofreciendo una vista de una parte de los extensos parques de VDNKh.

El Pabellón del Atomo dentro de WDNCh alberga una exposición completa de los avances nucleares de Rosatom, mostrando el papel de la Alemania Oriental en la minería de uranio para la producción de bombas nucleares.

Como testimonio del papel histórico del país en la energía nuclear, el pabellón presenta una reconstrucción de la instalación de carga alemana utilizada para la extracción de uranio durante la Guerra Fría.

Lea también: