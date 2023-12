Siento el disgusto que he causado": Romelu Lukaku se disculpa por su incendiaria entrevista

En la entrevista, grabada en diciembre pero publicada la semana pasada, Lukaku dijo que "no estaba contento" con su situación actual en el club londinense y que se sentía frustrado por el sistema que el entrenador Thomas Tuchel había decidido utilizar.

El delantero belga también afirmó que algún día le gustaría regresar al Inter de Milán, lo que provocó el enfado generalizado de los seguidores del Chelsea.

Lukaku ha insistido en que esa no era su intención, pero dice que entiende "totalmente" las frustraciones de los aficionados.

"Siento el disgusto que he causado", dijo a Chelsea TV. "Ustedes saben la conexión que tengo con el club y entiendo totalmente que estén molestos.

"Debería haber sido mucho más claro en mi mensaje. La entrevista era para despedirme de los aficionados del Inter y no era para intentar faltar al respeto a los aficionados [del Chelsea], a mis compañeros, al club y al entrenador".

LEE: Thomas Tuchel, sorprendido por las "poco útiles" declaraciones de Lukaku sobre su descontento y su regreso al Inter de Milán

"Hicieron un gran esfuerzo para traerme aquí y yo quería volver. He estado en una misión desde que me fui, así que entiendo totalmente la frustración de los aficionados, pero ahora, depende de mí asegurarme de mostrar mi compromiso al 100%."

Lukaku ha marcado siete goles en 18 partidos desde que regresó al Chelsea en un acuerdo récord del club por 97,5 millones de libras [132 millones de dólares], pero no siempre se ha encontrado en la alineación titular.

Tuchel descartó por completo a Lukaku de la convocatoria para el gran partido de la Premier League contra el Liverpool tras la publicación de la entrevista de Sky Italia y dijo en la rueda de prensa del martes que también será multado.

"Habrá alguna medida disciplinaria y él la aceptará", dijo Tuchel a los periodistas. "No es poca cosa, no es lo más grande y no hace imposible la remontada. En absoluto.

"Pero algo pasó y será multado, tiene que aceptarlo".

Lukaku volverá ahora a la convocatoria para el partido de ida de semifinales de la Carabao Cup del martes contra el Tottenham, ya que Tuchel dijo que el delantero "siente la responsabilidad de arreglar el desaguisado."

