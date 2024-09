- Si usted piensa vender su casa y, sin embargo, seguir viviendo en ella, ¿es atractiva la perspectiva de jubilarse?

Vivir en la vejez en un entorno nuevo y adaptarse a él puede ser un desafío para muchas personas mayores. Con recuerdos de haber criado a sus hijos en la misma casa y de haber visto jugar a sus nietos en el salón, es comprensible que muchos ancianos tengan fuertes vínculos emocionales con sus hogares. Sin embargo, mantener una casa puede ser costoso, incluso si ya se ha pagado completamente.

A pesar de vivir sin pagar alquiler, las restricciones financieras aún pueden surgir, especialmente cuando se necesitan reparaciones importantes en el hogar, las cuotas de la asociación de propietarios merman la pensión o los ingresos de los servicios de cuidado en el hogar no son suficientes. El afecto por la casa en la vejez puede convertirse inesperadamente en un problema financiero.

Ingreso Vitalicio de la Venta de la Propiedad

A simple vista, un ingreso vitalicio puede parecer una solución. Los propietarios mayores venden su propiedad y reciben un ingreso continuo en lugar de un pago único. Este ingreso continúa hasta el final de sus vidas, conocido como ingreso vitalicio. También pueden acordar con la empresa que proporciona el ingreso vitalicio un privilegio llamado usufructo, que se registra en el registro de la propiedad. Esto asegura que el anciano pueda vivir gratuitamente en la casa de por vida o alquilarla sin costo alguno. Otra ventaja: el mantenimiento de la propiedad ahora es responsabilidad del comprador. "El comprador también se encarga del impuesto sobre la propiedad", dice Markus Budde, experto en financiamiento hipotecario en el intermediario de créditos Dr. Klein.

Para muchos, los ahorros para la jubilación son una de las principales motivaciones para comprar una propiedad. Sin embargo, la supuesta fuente de seguridad podría convertirse en una carga financiera durante la jubilación.

Mantener su propia casa, complementar la pensión y no preocuparse por el mantenimiento de la propiedad puede parecer atractivo al principio, pero los centros de consumidores advierten que los planes de ingreso vitalicio son productos bastante costosos y la cantidad real recibida es mínima. Por lo tanto, los expertos sugieren vender la propiedad si hay dudas, ya que esto suele dar lugar a un mayor pago único que los pagos de ingreso vitalicio.

Seguridad para los Familiares con Plazo Mínimo

Los que optan por un ingreso vitalicio lo reciben mensualmente, trimestralmente o anualmente. "Para una propiedad valorada en alrededor de 350,000 euros, se puede esperar alrededor de 800 euros al mes", dice Budde. La cantidad exacta depende del precio de compra de la propiedad y la edad del vendedor. Cuanto más mayor sea el vendedor, más altos serán los pagos.

Dado que los ancianos renuncian a la propiedad de su propiedad con un plan de ingreso vitalicio, ya no pueden legado. Sin embargo, para asegurar financieramente a sus familiares, un jubilado puede negociar un plazo mínimo con el proveedor de ingreso vitalicio. Si el jubilado fallece antes del plazo acordado, los familiares ahora recibirán los pagos de ingreso vitalicio hasta la fecha acordada. Las parejas también pueden asegurarse de esta manera.

Para aquellos que prefieren no jubilarse, el trabajo continuo es una opción. Información sobre los modelos disponibles, bonificaciones del seguro de pensiones, obligaciones fiscales y los planes de prima de diferimiento de jubilación del gobierno.

Para recibir un ingreso vitalicio, los jubilados pueden buscar a personas privadas, proveedores comerciales como Deutsche Leibrenten AG y Deutsche Immobilien-Renten AG, o fundaciones. Los requisitos varían con cada proveedor. Por ejemplo, la edad mínima en Stiftung Liebenau es de 65 años y la propiedad debe valer al menos 200,000 euros. Tanto Deutsche Leibrenten AG como Stiftung Liebenau permiten propiedades con hipotecas, pero la deudaRemaining debe estar entre el 20 y el 50 por ciento del valor de mercado de la propiedad. Los jubilados deben obtener múltiples ofertas no vinculantes para maximizar la cantidad de pago.

Inicialmente, vender la casa a un particular puede parecer más sencillo. Sin embargo, esto conlleva riesgos. Aquellos que deseen vender deben incluir sin duda el derecho de usufructo o el derecho de residencia en el contrato de venta notarial y registrarlo como carga en el registro de la propiedad, incluso cuando se trata de familiares. Los hijos que planean heredar la casa parental durante la vida de sus padres pueden ahorrar impuestos de sucesión o donación a través del modelo de renta y proporcionar apoyo financiero a sus padres.

Los jubilados no deben acordar un plan de ingreso vitalicio con extraños. Tienen medios limitados para evaluar la estabilidad financiera de la otra parte. Los bancos y otras instituciones financieras evalúan la solvencia de una parte contratante antes de cada contrato. El riesgo es alto de que los particulares puedan no hacer pagos puntuales o, en el peor de los casos, no hacer ningún pago en absoluto.

Aunque es raro, los proveedores comerciales pueden incumplir los pagos, por ejemplo, si presentan solicitudes de quiebra. Si bien los ancianos aún pueden vivir en la propiedad, gracias al derecho de residencia asegurado en el registro de la propiedad, los pagos de ingreso vitalicio pueden cesar. En este caso, el anciano habría vendido su propiedad a un descuento, pero el beneficio financiero prometido peut-être no se materialice. Por lo tanto, también es sabio elegir cuidadosamente al proveedor. O tal vez, simplemente vender la casa después de todo.



Los ahorros para la jubilación de muchos ancianos son una de las principales motivaciones para comprar una propiedad, pero la supuesta fuente de seguridad podría convertirse en una carga financiera durante la jubilación, lo que lleva a algunos a considerar otras opciones como el seguro de pensiones.

Para aquellos que prefieren no jubilarse o depender exclusivamente de los rendimientos financieros de su propiedad, el trabajo continuo o el seguro de pensiones podrían proporcionar ingresos y seguridad adicionales.

