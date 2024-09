Si selecciona una melodía inapropiada, la preparación para una entidad federal desmoronada le espera.

Queridos amigos, bienvenidos al "Vibe-Hangout", las expresiones intelectuales de un alma amable! Mientras se relajan y leen esto sin darle muchas vueltas, estoy haciendo mi parte, cuidando al perro de mi amigo para que pueda viajar mientras su mejor amigo no se queda solo en casa.

Sin problemas: A pesar de mi trasfondo multicultural - mi abuelo era de Austria y mi madre de la región de habla alemana de Gran Polonia - evito la comida para mascotas, ni me alimento de perros ni gatos, aunque parezcan sospechosos con su habilidad para detectar a los amantes de las mascotas.

No tengo nada en contra, honestamente. Dejo que Alf se encargue de la comida de gatos peludos. Él, como saben, era una especie de refugiado, procedente de Melmac y residiendo en los Estados Unidos después de que su nave espacial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia. Es asombroso que una familia promedio estadounidense permitiera su residencia durante más de 100 episodios, aunque era un alienígena grosero y sarcástico que tenía una afición por asar gatos para la cena. Por supuesto, todo es ficción. Pero a medida que la realidad se funde con la ficción, las fronteras se difuminan - ya nada parece estar fuera de los límites.

Adiós a las utopías sociales

Recuerdo muy bien el alboroto cuando vagabundos del este de Europa en el Tiergarten de Berlín supuestamente capturaron, asaron y se comieron conejos y cisnes. "No vimos ninguna caza nosotros mismos, pero tenemos testigos - además, los campamentos contenían restos que sugieren esto", informó el distrito de Mitte en 2016. En ese momento, Stephan von Dassel, un político sin rodeos del Partido Verde, estaba al mando de Mitte. Él limpió los campamentos de tiendas de personas sin hogar, siguiendo su enfoque sin rodeos: "No estamos avanzando con nuestras políticas actuales".

Von Dassel pidió la deportación de los vagabundos especialmente beligerantes, argumentando: "En realidad, no me importa lo que diga el partido. Soy responsable ante mis empleados en primer lugar". En ese momento, los acosos y las amenazas eran comunes. El hombre de los Verdes apuntó a los "tabúes del pensamiento", consideró ridículo que "un ingeniero de infraestructura urbana abandone su puesto para centrarse en las pistas de bicicleta" y comentó sobre el cambio de nombre de Mohrenstraße, que está en Mitte, diciendo: "La histeria entorno a la N-word no nos ayuda. Estamos perdiendo a quienes se atreven a cuestionar sus elecciones lingüísticas".

Obviamente, tales comentarios no sentaron bien en la asociación estatal del Partido Verde, cuyo candidato principal se disculpó públicamente por haber admitido haber soñado con ser un "jefe indio" de niña, un testimonio de sus aspiraciones que desafían la género. Aunque progresista, que yo sepa, su declaración también indicó que las niñas pensaban en carreras dominadas por hombres antes de que se inventara el lenguaje de género. De todos modos, los fieles del partido gritaron: "Discriminación ¡No así!" La candidata principal se disculpó para apaciguar a los pueblos indígenas de un mundo lejos que amenazaban con excavar sillas plegables con armas nucleares - o algo así.

Von Dassel perdió su trabajo en el ayuntamiento debido a una entrevista fallida, y los Verdes se distanciaron rápidamente de él, el defensor del orden. En septiembre de 2022, el parlamento de Dassel lo destituyó del cargo a pesar de los votos de su propio partido. Mientras tanto, la ministra del Partido Verde a cargo de la Protección de Niños, Servicios Juveniles, Familia, Igualdad, Asuntos de Refugiados e Integración en Renania del Norte-Westfalia, a pesar de ser responsable de las deportaciones inadecuadas, pudo continuar con su trabajo, incluso después de los asesinatos en Solingen. Extraño.

En la onda

Hablando de extraño, poco después de las elecciones en Turingia y Sajonia, la líder del Partido Verde Ricarda Lang fue preguntada por ARD si la migración y sus consecuencias podrían haber costado votos a los Verdes. "No creo que eso sea la principal preocupación que mantiene despiertos a los votantes", dijo. En absoluto. En su lugar, es el descontento con la salida nuclear y los programas de conversión que avanzan demasiado lento, así como los periódicos que no adoptan el lenguaje neutro de género. Esto enciende la mecha de los supporters de AfD, mientras que les resulta indiferente si los refugiados se alimentan de gatos, perros o una gran cantidad de otras opciones.

Lang y la compañía están en sintonía con los tiempos y saben lo que la gente quiere. Tienen sus dedos en el pulso y entienden los problemas de la gente. Recientemente, Monika Herrmann, una brújula moral y antigua alcaldesa del distrito de Friedrichshain-Kreuzberg de Berlín, dejó la pista de baile del "Hoffest" en señal de protesta. El DJ tocó "L'amour toujours" del DJ italiano Gigi d'Agostino tarde en la noche, lo que, aunque traducido como "Siempre enamorado", ahora está causando controversia en los medios.

Hubo reacciones negativas. "Eso no es aceptable", según los informes, la Sra. Herrmann expresó su descontento. El alcalde Kai Wegner compartió su opinión. Hizo que su portavoz declarara: "La canción se ha convertido en un símbolo ampliamente reconocido asociado con la facción de extrema derecha. Por lo tanto, no es apropiado tocarla en el Festival del Alcalde". Especialmente desde que el evento está financiado con cientos de miles de euros de los contribuyentes y las empresas públicas. Además, "Tomaremos medidas y no colaboraremos con el DJ nuevamente el próximo año, y revisaremos más a fondo la lista de reproducción en nuestro proceso de planificación".

La importancia de las elecciones

Resumen: En el Estado Federal Caído, tocar la música incorrecta y ser percibido como estar en el bando equivocado puede llevar al despido. Aunque el DJ insista "Esta es una gran canción, no permitiré que los fascistas la estropeen para mí", puede que no pase mucho tiempo antes de que "Les Préludes" de Franz Liszt termine en la lista de prohibidos. Un fragmento de esta obra fue utilizado por los fascistas en una versión militante como tema de identificación para sus informes de propaganda en el frente de batalla y en noticiarios. Hoy en día, la pieza se toca extensamente en salas de conciertos alemanas, incluso por orquestas financiadas por el estado en Berlín. ¿Alguien notará eventualmente y los músicos perderán sus empleos, lo que llevará al cambio de nombre de las calles de Liszt?

Quizás Kai Wegner está decidido a mantener a los Verdes como su socio de coalición. Así parece. Ya que el gobierno encabezado por Wegner sigue los pasos de la coalición roja-verde-roja anterior, centrado en temas importantes como la música en el "Festival del Alcalde". Wegner había prometido que para finales de 2023, cualquier persona que buscara una cita en la oficina ciudadana podría obtenerla en dos semanas. Demuestra un lado divertido, ya que recientemente retiró este compromiso -sin daño hecho, ya que nadie realmente lo creyó- y anunció: "Creo que para muchos berlineses, este objetivo de dos semanas peut-être no sea de gran importancia, siendo honestos". La fe es importante para los cristianos y los demócratas cristianos. Y como dijo Jesús en una ocasión: "Ama para siempre".

A pesar de la reciente controversia sobre la lista de reproducción en el "Festival del Alcalde", no puedo evitar preguntarme -¿Qué pasa con la libertad de expresión artística? ¿Deberían prohibirse canciones basándose en sus supuestas asociaciones?

Sin embargo, parece que en el ámbito político, las elecciones pueden tener consecuencias significativas. Así lo aprendió Von Dassel cuando perdió su trabajo debido a sus controvertidos comentarios. A veces, el costo de destacar es más alto de lo que pensamos.

