Si se produce una huelga prolongada de los trabajadores portuarios, se debe esperar que escaseen los plátanos, el alcohol, el chocolate y las cerezas.

Empresas han estado vigilando ansiosamente el plazo del 12:01 am del martes, sin señales de progreso en llegar a un acuerdo para evitar una huelga de decenas de miles de trabajadores portuarios. Muchas empresas están haciendo todo lo posible para prepararse para el posible cierre, pero hay limitaciones.

No tiene sentido financiero o logístico transportar muchos de los bienes que llegan a los puertos de la costa este a través de rutas alternativas o por aire. Esto significa que Estados Unidos podría experimentar escasez de artículos como chocolate, alcohol, frutas populares, incluidas bananas y cerezas, y ciertos modelos de vehículos si la huelga dura un período prolongado. Los precios de los bienes que siguen disponibles podrían aumentar como resultado.

Las compras navideñas quedan afectadas

La buena noticia es que tus compras navideñas podrían no verse tan afectadas como temías. Por lo general, el 70% de los bienes que los minoristas almacenan para las fiestas ya se han enviado a través de los puertos en esta época del año. Debido a la amenaza de huelga, este porcentaje es incluso más alto este año.

Según Jonathan Gold, vicepresidente de cadena de suministro y política aduanera de la Federación Nacional de Minoristas, "Por lo general, la temporada pico de envíos va desde julio hasta principios de noviembre. Sin duda, adelantaron su cronograma este año, para comenzar en mayo tardío o junio temprano".

Gold admitió que no todos los bienes que los minoristas planean ofrecer a los compradores navideños han llegado aún. "Hay limitaciones en cuanto a qué se puede traer en un momento dado", dijo. La federación minorista y sus miembros están preocupados por cuánto tiempo les llevará recuperarse incluso de una huelga breve.

"Un cierre de un día tarda tres a cinco días en recuperarse", dijo. "Cuanto más tiempo dure, peor será".

Dijo que el último gran conflicto laboral en los puertos de la costa oeste, un cierre de once días de los trabajadores sindicalizados en 2002, tardó seis meses en volver a la normalidad.

Plátanos, plátanos, plátanos

La mayoría de los bienes navideños pueden almacenarse en bodegas o contenedores de envío durante varios meses. Sin embargo, los bienes perecederos, como frutas y verduras, fluyen a través de los puertos y no pueden almacenarse por largos períodos. El mejor ejemplo de esto son los plátanos, el fruto más popular en Estados Unidos.

La mayoría de los plátanos que se consumen en Estados Unidos son importados, y 1,2 millones de toneladas métricas de plátanos pasan por los puertos representados por ILA. Más de un cuarto del consumo de plátanos en EE. UU. pasa por estos puertos, según las cifras de la Federación de Granjas Estadounidenses.

Sin embargo, también están en riesgo otros importados, como el 90% de las cerezas importadas y una parte significativa de otras frutas. Si bien hay fuentes domésticas de estos productos, como cerezas de Michigan y estados de la costa oeste, hay más demanda del producto de la que pueden satisfacer los productores estadounidenses.

También están en riesgo los artículos de comida especial, como chocolate importado y carnes de Europa.

Los consumidores que disfrutan de artículos de origen extranjero se verán afectados y estos artículos se volverán al menos más caros.

Los materiales crudos utilizados por los productores de alimentos de EE. UU., como el cacao y el azúcar, también pasan por los puertos y están en riesgo de ser afectados. Los ingredientes para el chocolate de Halloween ya han llegado y possibly not affect production for Christmas. However, production for early next year could be affected, depending on the length of the strike, making Valentine's Day candy difficult to find.

Bebe mientras puedas

Los bebedores estadounidenses tienen muchas opciones domésticas si quieren tomar una copa. Sin embargo, muchos prefieren importaciones de Europa, Sudamérica o el Caribe, como cerveza alemana, vino francés, whisky escocés e irlandés o ron y tequila.

Las bebidas y licores importados son productos importantes manejados en el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey, el puerto más grande que podría ser cerrado por esta huelga y el tercer puerto más grande del país.

"Esta posible huelga llega en el peor momento", dijo Chris Swonger, CEO del Consejo de Bebidas Destiladas, a CNN. "Estamos preparándonos para el gran momento de venta del año para las bebidas, que lleva a las fiestas. Incluso un día de huelga podría tener consecuencias significativas".

Si

Hace unos años, la escasez de vehículos nuevos y el posterior aumento de precios se debió a la falta de componentes esenciales necesarios para su ensamblaje. Esta situación se debió a la escasez de suministro. Desafortunadamente, los posibles conflictos laborales podrían reintroducir estos problemas, afectando el suministro de autopartes, no solo de fuentes locales, sino incluso de mercados extranjeros como Europa y Asia. Es importante destacar que incluso si un fabricante de automóviles logra obtener la mayoría de las partes necesarias a través de puertos, todavía no puede completar un automóvil con solo el 99% de sus componentes.

Chris Frey, gerente senior de inteligencia empresarial de Cox, declaró: "Con las instalaciones de fabricación situadas en el Midwest, diversas empresas podrían enfrentar consecuencias influenciadas por sus tácticas operativas, ya sea que adopten la entrega justo a tiempo o mantengan un excedente". En general, la industria automotriz depende en gran medida de una cadena de suministro bien engrasada y altamente coordinada. Los problemas dentro de este sistema complejo pueden llevar a rápidas y dolorosas consecuencias".

A pesar de la posible huelga, la mayoría de los productos navideños ya han sido enviados y es poco probable que se vean significativamente afectados. Sin embargo, productos perecederos como plátanos y ciertos frutos, así como alimentos y bebidas importadas, podrían verse afectados por la huelga y experimentar escasez y aumentos de precios.

Lea también: