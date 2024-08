Si se maneja mal, el sector del automóvil podría enfrentarse a un estancamiento.

Después de la salida de la dirección y la junta de vigilancia de la división de acero de Thyssenkrupp, el futuro de la división está en el aire. El antiguo supervisor principal, Sigmar Gabriel, volvió a criticar a la dirección de la empresa matriz. El gobierno alemán intervino desde Berlín.

Después de su renuncia como presidente de la junta de vigilancia de la división de acero de Thyssenkrupp, Gabriel expresó su descontento con la dirección y los propietarios de la empresa. En una entrevista con la revista de negocios "Capital", declaró: "La empresa solo está desperdiciando tiempo y dinero. Los problemas siguen sin resolverse". Lamentó la inoportuna escalada en este momento. "La transición está occurring cuando el conglomerado de acero está emprendiendo proyectos masivos. Están construyendo nuevas instalaciones de acero, una planta DRI para la producción de acero ecológico y convertiendo una planta de colada y laminación en funcionamiento. Nadie ha intentado algo así antes". Advirtió: "Si esto fracasa, la industria automotriz alemana se detendrá".

Gabriel señaló una relación tensa con el CEO de Thyssenkrupp, Miguel López, como la causa de su partida. "López ha intervenido directamente en la división de acero Recently, ignorándonos y obstaculizando al CEO local en su trabajo. Ha creado un ambiente parecido a un gulag". Esta evaluación no es suya, "sino de personas dentro de la empresa". Los partidarios de López, como la Fundación Krupp, no le preocupan. "No estoy enfadado. Simplemente no lo entienden".

Décadas de mal manejo

Ha habido problemas controvertidos sobre la financiación necesaria para que la subsidiary de acero opere de manera independiente. "Si quieren llevar la subsidiary a bolsa, entonces debe estar equipada por su propietario para hacerlo". Sin embargo, "López ya no quiere ser el propietario, pero quiere tratar a la AG de acero como un banco. Quiere darle préstamos - y ni siquiera suficientes".

Este cuarto intento de hacer que la división de acero sea independiente ha fracasado - cada vez se ha necesitado un déficit de 1.5 a 2.5 mil millones de euros. Gabriel atribuyó la crisis de la división a décadas de mal manejo, incluyendo el proyecto millonario fallido de construir una planta en Brasil, oportunidades perdidas en el comercio de certificados y reformas estructurales pospuestas.

Mientras tanto, el gobierno alemán también ha criticado a la dirección corporativa. "Esperamos que los responsables allí se centren en sus tareas reales", dijo un portavoz del Ministerio Federal de Economía. Deben "asumir la responsabilidad de la empresa, de los empleados" y también del futuro de la división de acero.

El ministro federal de Economía, Robert Habeck, había expresado anteriormente su preocupación. "La situación en Thyssenkrupp está estancada en todos los frentes", le dijo al "Rheinische Post". "Eso no es una buena situación". A pesar de los desafíos

