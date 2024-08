Si se le hace una intervención quirúrgica rápida, su color de ojos puede cambiar permanentemente, pero los especialistas advierten sobre los posibles peligros.

Lentes multicolores estaban bien, pero cuando comenzó a explorar posibilidades alternativas, descubrió un tipo de cirugía que podía aclarar permanentemente el color de sus ojos.

Hace unos años, cuando compartió esta noticia con su familia, se sorprendieron. “Me advirtieron que era demasiado arriesgado, ya que solo tienes un par de ojos”, dijo Titus.

Las lentes de contacto de color, que cubren la parte coloreada del ojo con una lente tintada, se han utilizado con fines estéticos desde la década de 1940 - incluso hay rumores de que la miope Marilyn Monroe las usaba - pero el cambio de color permanente es una tendencia más reciente. Esto ha sido popular en algunas partes de Europa durante una década, pero ha ganado popularidad en EE. UU. en los últimos años después de que individuals compartieran sus transformaciones de color impactantes en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram.

Procedimientos como los implantes de iris han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para individuals que faltan parte o todo su iris, pero ninguno está aprobado para fines cosméticos. En enero, la Academia Americana de Oftalmología emitió un aviso sobre los posibles riesgos de pérdida de visión y complicaciones con dos procedimientos de cambio de color de ojos: implantes de iris y el que Titus se sometió, llamado queratopigmentación.

Sin embargo, Titus, al mirarse ahora a los ojos azul gris claro en el espejo, expresa gratitud por la cirugía.

“Me encanta el resultado. Cada mañana cuando me despierto, es mucho más fácil para mí”, dijo.

El color del ojo de una persona proviene del iris, el anillo coloreado que se muestra a través de la córnea clara. Con la queratopigmentación, un cirujano crea espacio en la córnea utilizando una aguja o un láser, luego inyecta pigmento en la córnea para ocultar el color del iris original. El procedimiento no es reversible, pero el color se puede ajustar si un paciente desea un tono diferente. Algunos médicos sugieren que el color puede desvanecerse con el tiempo y puede ser necesario un retoque.

El cirujano de Titus, el Dr. Alexander Movshovich, desarrolló un instrumento quirúrgico que hace un pequeño canal en la córnea para la inyección.

El proceso es como un tatuaje en el ojo, pero a diferencia de un artista que hace múltiples canales en la piel para insertar pigmento, este procedimiento solo requiere una o dos pequeñas aberturas.

El pigmento podría filtrarse con un tatuaje, pero no con este procedimiento, según Movshovich, ya que sella los canales.

“Está en un espacio aislado”, dijo.

El procedimiento puede costar alrededor de $12,000, ya que es uno cosmético y no está cubierto por el seguro.

‘Más como una forma de arte’

Movshovich, whose New York clinic also provides regular ophthalmological procedures like LASIK, cataract surgeries, and retinal repairs, admits he had initial doubts about the safety of these procedures.

About a decade ago, when a French friend informed him about the surgical approach, he was skeptical.

“I said, ‘It's impossible, you can't do it,’ ” Movshovich said.

At the time, the only permanent eye color change options required a doctor to implant a prosthetic iris over the original or to use a laser to destroy pigment cells in the iris to lighten its color.

Any surgery carries infection risk, but these procedures can also lead to cornea damage and potential vision loss, according to the American Academy of Ophthalmology.

“Both of those procedures were a definite no for me”, Movshovich said.

When he learned about keratopigmentation, he wanted to delve deeper. Movshovich traveled to France to observe several surgeries and found the procedure intriguing, as it appealed to his photographic and artistic interests.

“I’m a photographer too, and part of this is essentially art”, he said.

Reva Stout with her new eye color. ## Una elección para destacar

En enero, cuando la Academia Americana de Oftalmología emitió un aviso contra los procedimientos cosméticos de cambio de color de ojos, el Dr. Ashley Brissette dijo que sus preocupaciones incluían la fuga de tinte, reacciones alérgicas al tinte y el riesgo potencial de infección. Otras preocupaciones incluyen la sensibilidad a la luz y el daño corneal que puede provocar opacidad o pérdida de visión.

“Cualquier cosa relacionada con los ojos, debemos ser extremadamente cautelosos, y queremos que la gente esté al tanto de toda la información para que puedan tomar una decisión que sea correcta para ellos”, dijo Brissette, portavoz de la organización y profesora asistente de oftalmología en Weill Cornell Medicine y New York Presbyterian Hospital. “Fundamentalmente, fue solo para delimitar los riesgos relacionados con estos procedimientos cosméticos”.

Un pequeño estudio de 2023 en Francia descubrió que la mayoría de los participantes informaron dolor y ojos secos después de la cirugía, junto con destello y una sensación de cosquilleo. Sin embargo, los síntomas desaparecieron en dos días para la mayoría de las personas. Algunas personas informaron dolor y cosquilleo prolongados, pero la mayoría estaba muy satisfecha con el procedimiento.

Movshovich mantiene que es tan meticuloso con la queratopigmentación como con cualquier otra cirugía, prestando especial atención a minimizar el riesgo de infección. No se han informado complicaciones graves relacionadas con el procedimiento.

“The possibility of a general infection is minimal due to lack of exposure to the air, and it’s performed in sterile conditions since it’s a surgical procedure”, he said.

He employs medical-grade pigment, customizing it for each patient based on in-depth consultations.

The consultations are fascinating, he said, as he gets to understand what motivates individuals with healthy eyes to opt for surgery.

Some individuals express feelings of not fitting their naturally assigned eye color and yearn for a change. Approximately 5% to 10% of these individuals believe those with green or blue eyes possess an advantage in business, creativity, or even luck. Others seek a cosmetic transformation to differentiate themselves.

Statistically, only around 15% to 18% of the global population are blessed with blue or green eyes.

Desde sus días de séptimo grado, Reva Stout ha soñado con cambiar sus ojos oscuros de color marrón por un nuevo look. A los 49 años, esta veterana de la Armada iniciou un viaje para cambiar su tono, habiendo probado diversos lentes de contacto, incluyendo un llamativo par morado, pero se cansó del alboroto.

Después de consultar al personal de la oficina de Movshovich sobre la seguridad y eficacia, Stout, quien reside en Atlanta, viajó a Nueva York.

"La gente thought que estaba loca. Decían, '¡Oh, Dios mío, ¿por qué lo harías? ¡Te quedarás ciega!'", compartió Stout. "Otros mostraban mucha más preocupación que yo".

Suscríbete al boletín semanal de CNN Health

Únete aquí para recibir Los resultados están aquí con el Dr. Sanjay Gupta todos los martes del equipo de CNN Health.

El procedimiento para aclarar sus ojos marrones tardó solo 27 minutos.

"No sentí dolor", mencionó Stout. "Fue absolutamente fácil".

Tomó antibióticos para prevenir infecciones y llevó gafas de sol durante unos días después del procedimiento, pero luego su atención se desvió hasta que se miró en el espejo. Su satisfacción permaneció inalterada incluso cuando regresó para un ajuste de color para lograr un aspecto más natural. "Estoy muy contenta con este tono ahora".

Titus disfruta de su experiencia, a pesar de lidiar con la pregunta del oficina de licencias de conducir sobre la legitimidad del cambio de color de los ojos. "Pero más allá de eso, he estado satisfecho con los resultados y no he tenido ninguna complicación".

"Ahora, con mi nuevo color, simplemente me siento yo mismo".

Después del aviso de la Academia Estadounidense de Oftalmología, Titus permaneció agradecido por su cirugía, diciendo, "Me encanta el resultado. Todos los días cuando me despierto, es mucho más fácil para mí".

Además, la experiencia de Titus lo llevó a creer que el procedimiento tuvo un impacto positivo en su salud, ya que mencionó, "Con mi nuevo color, simplemente me siento yo mismo".

Lea también: