Si necesitas un mapa de asientos para evitar el llanto de los bebés, el problema eres tú

No tomaba el chupete ni el biberón. No respondía a que la acunaran, le cantaran o le leyeran. Sólo lloraba. Y gemía y gemía.

Yo estaba enfadada y quería calmarla. Quería consolarla, pero sobre todo quería que parara porque suponía que estaba molestando a todos los pasajeros que nos rodeaban.

Al cabo de unos minutos, la mujer sentada delante de nosotros se dio la vuelta y ordenó con severidad: "Tengo cinco nietos. Tienes que pasear a esa niña. Sácala a pasear". Mi mujer se levantó y la paseó por el pasillo. Al cabo de unos minutos, nuestra hija se calmó y acabó durmiéndose en sus brazos.

La abuela nos ayudó

La orden del pasajero de la fila de delante nos pareció dura en aquel momento, pero nunca la hemos olvidado. Realmente apreciamos el inestimable consejo de crianza, y el espíritu, creo, que lo generó.

Esa abuela sabía que es difícil tener un bebé llorando en un avión, ser el pasajero al que todos juzgan. La abuela probablemente estaba molesta, pero fue constructiva al respecto y, en última instancia, nos hizo -y a todos los que nos rodeaban- un favor.

Muchos viajeros podrían aprender de esa abuela en cuanto a empatía y creación de comunidad.

Y las aerolíneas también.

Herramienta de selección de asientos de Japan Airlines

El 26 de septiembre, Japan Airlines anunció una nueva herramienta de reserva, presumiblemente dirigida a los viajeros que quieren evitar el llanto de los bebés en los vuelos.

"Los pasajeros que viajen con niños de entre 8 días y 2 años y seleccionen sus asientos en el sitio web de JAL verán un icono de un niño en la pantalla de selección de asientos", reza el sitio web de la aerolínea.

Muchos viajeros aplaudieron el anuncio con sarcasmo, como hizo un usuario de Twitter: "Oh, pero por qué, SIEMPRE estoy deseando ver niños agitados y gritones en vuelos largos [sic], los mejores hasta ahora pueden incluso patear el respaldo de mi asiento mientras los padres los ignoran y mi paciencia Hay que darles algo de apoyo a los japoneses".

Otro aplaudió: "¡Un sistema muy útil! Odio volar con niños pequeños a bordo, siempre lloran todo lo que pueden. Estoy literalmente [sic] dispuesta a pagar más por volar sin niños a bordo".

Una norma de las aerolíneas que fomenta la división

Pero la política es problemática por varias razones.

Vivimos en un mundo en el que quienes tienen medios económicos pueden segregarse de cualquiera que les cause molestias.

¿Qué tal una herramienta que me permita evitar a los racistas, los homófobos, los que hablan alto, los que se pasan con el carro de los licores, los que roncan, los que tienen la vejiga pequeña o flatulencias, los que se cortan las uñas a bordo? ¿Mansplainers? ¿Manspreaders? ¿Y qué hay de la variedad de pasajeros adultos indisciplinados?

Si tengo que sentarme a tu lado (véanse las categorías anteriores), puede que tú tengas que sentarte a mi lado. Vivir en un mundo diverso significa que no siempre te sales con la tuya: es una lección que los padres intentan enseñar a sus hijos, pero a muchos adultos también les vendría bien un curso de repaso.

Una política que permita a los viajeros evitar sentarse cerca de bebés enfrenta a padres y personas sin hijos, y coloca una cuña entre quienes disfrutan jugando al cucú con un bebé y quienes retroceden ante los niños.

Sí, los bebés llorones son molestos

Entiendo que los bebés llorones sean molestos.

También son molestos para los padres, y la mayoría de los padres que conozco se sienten avergonzados y contritos cuando tienen un niño que llora o se porta mal a bordo. La mayoría de los padres que conozco no quieren perturbar la paz de nadie si pueden evitarlo e intentarán cualquier cosa para que cesen esos llantos.

Pero a veces no se puede. Y parte de vivir en sociedad con los demás es aceptar las cosas que molestan. Con un mundo tan polarizado como el actual, ¿necesitamos realmente que las aerolíneas animen a los viajeros a ser más egoístas, menos solidarios y menos empáticos con los demás?

Los padres no siempre pueden controlar el comportamiento de sus hijos. Sí, hay padres perezosos o demasiado permisivos. Pero a veces los niños lloran, y no siempre se puede hacer que paren en un instante. Y esto no es motivo para no viajar con niños.

Viajar es bueno y saludable tanto para los adultos como para los niños. Es una parte integral de hacernos a todos ciudadanos del mundo mejor educados. Es parte de cómo les enseñamos a ser tolerantes con la gente diferente a ellos, y que las costumbres son diferentes en todo el mundo.

Más allá de los viajes de ocio, a veces es necesario llevar a un bebé en avión. Un familiar se pone enfermo y hay que visitarlo, o alguien se gradúa y hay que festejarlo. Y a veces los niños lloran por una buena razón: cambios de presión atmosférica, turbulencias, ajustes de zona horaria, retrasos en los vuelos y afecciones médicas, por nombrar algunas.

No nos haga sentir fatal

Hacer que los padres se sientan fatal por viajar con niños que no siempre se portan perfecta y tranquilamente no sólo es ineficaz. Es cruel.

También suele ser sexista. La vergüenza de los padres se traduce muchas veces en vergüenza de las madres. Por supuesto que es responsabilidad de los padres cuidar de sus hijos en los vuelos, y muchos de ellos lo hacen, pero las madres siguen soportando una mayor carga en el cuidado de los niños, y eso probablemente se extienda al tiempo en los aviones.

No hace falta escuchar demasiado o durante demasiado tiempo para oír a alguien juzgar la crianza de una madre. Trabajamos demasiado fuera de casa. No trabajamos fuera de casa, así que debemos ser perezosas. No prestamos suficiente atención a nuestros hijos. Hacemos la vida imposible a nuestros hijos. Y así sucesivamente.

Así que cuando oigo llorar a un bebé en un avión, puede que me moleste, sobre todo si estoy cansada o estresada, pero intento no ser una persona más juzgando a la mujer que no puede mantener a su hijo callado en un espacio reducido. Intento imaginar que lo hace lo mejor que puede.

También sé que es probable que a su hijo se le pase, como a mis hijos (que ahora tienen 10 y 12 años). Es algo temporal. Ojalá pudiera decir lo mismo de los adultos que se portan mal en los aviones.

