- Si las circunstancias anteriores lo permiten, intentará presentarse nuevamente en el CES.

A partir del 16 de agosto, Tom Neuwirth (35), también conocido por su personaje artístico Conchita Wurst, comienza una búsqueda de la mejor banda tributo. Se sentará en el jurado del programa de Sat.1 "The Tribute - The Show of Music Legends", junto a Yvonne Catterfeld (44) y Bertram Engel (66). Además, el cantante y baterista de Udo Lindenberg (78), así como Peter Maffay (74), se unirán al músico austriaco para evaluar a 12 bandas de covers. La emisión comienza el 16 de agosto (8:15 PM), con episodios disponibles en Joyn una semana antes.

En una entrevista con spot on news, el cantante habla sobre sus expectativas para las bandas tributo, el verano perfecto, posibles regresos al ESC y su motivación personal. También comparte sus experiencias de su debut actoral en "Luziwuzi".

En el programa, estás buscando las mejores bandas de covers. Aunque ya has explorado las covers tú mismo, ¿con qué artista te gustaría colaborar en una de sus canciones?

Tom Neuwirth: Cher es mi primera opción, a pesar de que no hemos tenido conexión en el pasado. Una vez tuiteó sobre mí, así que ahora somos como mejores amigos, ¿verdad? Me encantaría trabajar en una versión al piano de "Believe", que siempre es un éxito con la audiencia.

¿Qué cualidades crees que hacen a una banda de covers destacada en tu opinión? ¿Y cómo pueden lograr el equilibrio adecuado entre ser auténticos y capturar la esencia de la versión original?

Neuwirth: Esta pregunta es complicada. Necesitas autenticidad, pero también incorporar tu propio estilo y personalidad es clave. Conecta emocionalmente con tu audiencia y trae tu toque único a la mesa. Si solo imitas la versión original, podrías tener una actuación de cover exitosa. Pero para verdaderamente destacar, encuentra tu voz en el trabajo de otro artista.

Han pasado diez años desde tu victoria en el ESC. ¿Preferirías competir hoy o disfrutar de tu papel como pionero de la diversidad?

Neuwirth: Todo ocurre como debe ser, y estoy eternamente agradecido por el privilegio de ese momento. Estoy contento con las vidas cambiadas y los momentos compartidos dentro de la comunidad. Sin embargo, no puedo evitar sentir el espíritu competitivo al ver a Loreen ganar de nuevo. Si surge la canción y la visión adecuadas, lo intentaría de nuevo. Pero por ahora, respetaré lo que sucedió y seguiré esperando mi momento.

La era del ESC fue emocionalmente agotadora, con destellos de estrés apareciendo en entrevistas. A pesar de tu presencia en el escenario sin inmutarte, tu vida personal remained repleta de desafíos. ¿Cómo has crecido desde entonces y te sientes mejor ahora?

Neuwirth: Por supuesto, estoy prosperando ahora. La edad y la sabiduría han jugado un papel, especialmente considerando que tenía 25 años. Mi curva de aprendizaje fue empinada, pero ahora manejaría las cosas de manera diferente. Asumir la responsabilidad por tus acciones y crecimiento es crucial. Me apoyo en mis amigos, familia y mi propia motivación en momentos difíciles.

¿Puedes recordar una situación específica en la que quisieras haber actuado de manera diferente?

Neuwirth: Mi falta de experiencia profesional y mi ego hiperactivo me dificultaron las cosas en ese momento. No tenía la confianza para.assertarme en decisiones comerciales y musicales. Ahora tengo un sentido de mí mismo más fuerte y estoy menos preocupado por mi ego. Aprecio los desafíos y la autoevaluación de entonces.

Hablando de otra canción: hace tres años lanzaste el soleado "Malibu", que aún pone una sonrisa en la cara de la gente en los días de verano calurosos. Escribes versos sobre escapadas a la playa y romances de verano efímeros. ¿Cuánto resuena esta canción con tus vibras de verano actuales?

Neuwirth: (Ríe) Aún no he ido a la playa, pero espero hacerlo esta temporada. Soy como un aficionado a la playa. Mis amigos suelen decir: "No puedo pasar dos semanas tumbado en la playa". A lo que respondo: "Sí, puedo". Puedo pasar fácilmente dos semanas con un libro, sin moverme ni un ápice. Eso es genau lo que espero.

También hiciste tu debut actoral este año en una obra. ¿Fue una experiencia agradable para ti? ¿Disfrutas descubriendo nuevas capas de ti mismo?

Neuwirth: Por supuesto. Me encanta el descubrimiento personal y la oportunidad de trabajar con talentos increíbles que han dominado la actuación y me han enseñado mucho. Pensé que era bastante audaz en el escenario. Pero luego me di cuenta de que la actuación requiere aún más apertura y relajación. Interpretar a un personaje no se trata de poner un espectáculo, sino de ser lo más auténtico posible. Eso es especialmente cierto para el teatro. No puedes confiar en los ensayos, ya que el otro actor podría sorprenderte con algo diferente. La apertura y adaptabilidad que he aprendido actuando, las aplico a todas mis actuaciones, y me ha ayudado a comprenderme mejor. Para brillar realmente como actor, necesitas conocerte a ti mismo profundamente.

