Si es reelegido, Trump expresa su intención de rescindir el Estatus de Protección Temporal para los migrantes haitianos que residen en Springfield.

Trump mencionó en una entrevista con NewsNation que le gustaría revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos individuos y enviarlos de vuelta a su país de origen, aunque lo consideró una acción ilegal en su opinión.

Trump indicó su intención de retirar el TPS, stating, "Absolutamente. Lo revocaría y los devolvería a su país."

Los migrantes haitianos en Springfield han sido objetivo de desinformación por parte de Trump y sus aliados.

Numerosos haitianos ingresaron al país bajo el programa de parole del gobierno de Biden-Harris, que permite la entrada de participantes revisados con patrocinadores estadounidenses. Además, muchos haitianos están protegidos de la deportación gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permite vivir y trabajar en EE. UU. durante un período específico.

Muchos de estos individuos recibieron TPS después de la expansión de Biden-Harris en junio, mientras que otros habían residido en EE. UU. con TPS antes de la administración de Biden-Harris.

Cuando se le preguntó sobre la respuesta de Haití en caso de revocación, Trump permaneció vago, diciendo, "Ellos lo harán."

"Yes, they'll receive them if I send them back. If I send them back, they'll receive them," Trump said without providing further details.

Durante su mandato, el Departamento de Seguridad Nacional bajo Trump estuvo activo en la terminación de diversas designaciones de TPS que habían estado activas durante décadas.

Recientemente, Trump ha propagado teorías conspirativas desmentidas sobre el consumo de mascotas por parte de migrantes haitianos en Springfield durante el debate presidencial del mes pasado como parte de su objetivo más amplio de generar miedo hacia los inmigrantes y fortalecer sus políticas de inmigración duras, incluidas las deportaciones masivas.

Springfield fue objeto de más de 35 amenazas de violencia del 10 al 20 de septiembre, que incluyeron amenazas de bomba y evacuaciones de escuelas y supermercados elementales. Tales amenazas también provocaron cierres en hospitales y el paso a la educación a distancia en algunas universidades locales.

Las autoridades locales, incluidas el alcalde de Springfield, Rob Rue, y el gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, han denunciado los rumores como falsos y perjudiciales para la comunidad. Un colaborador asociado con el compañero de fórmula de Trump, el senador JD Vance, fue informado por el administrador de la ciudad de Springfield, Bryan Heck, de que no había evidencia o informes sustanciados que respaldaran las alegaciones, según informó CNN.

Springfield City notes on its website that around 12,000 to 15,000 immigrants call Clark County home, which has a population of approximately 136,000 people. The city highlights that Haitian immigrants are present legally in Springfield.

Haitian workers contribute significantly to Springfield's economy by filling essential job vacancies, the city acknowledges. DeWine acknowledged that Springfield was experiencing some difficulties adapting to the influx of mainly Haitian immigrants, but he also mentioned last month that they were working through the challenges and considered the Haitian immigrants to be positive influences on the community.

