- Si es elegida, Kamala Harris expresa su intención de incluir republicanos en su gabinete.

Kamala Harris se sienta en una mesa sencilla en la ciudad estadounidense de Savannah, Georgia - a pesar de la modestia del entorno, todas las miradas están puestas en ella. La candidata demócrata a la presidencia de EE. UU., después de su nominación, defendió los logros de la administración del presidente Joe Biden durante su primera entrevista en televisión y abogó por un reinicio político. "En mi opinión, lo que el pueblo estadounidense necesita es un nuevo comienzo y un camino diferente al de la última década", dijo.

Durante la entrevista de casi una hora con CNN, no hubo errores menores, pero la mujer de 59 años también perdió algunas oportunidades de ganar puntos. Su rival en la presidencia el 5 de noviembre, Donald Trump, reaccionó con una sola palabra en su plataforma Truth Social: "Aburrido".

La entrevista conjunta con su compañero de fórmula, Tim Walz, sirvió como prueba para la demócrata. Grabada durante una gira de campaña en Georgia y emitida poco después, Harris no logró un inicio fuerte. La periodista Dana Bash preguntó a Harris sobre sus planes para su primer día en el cargo. Harris fue vaga, respondiendo que quería fortalecer la clase media.

Kamala Harris defiende cambios de política

Durante la conversación, Harris tuvo que explicar por qué había cambiado su postura sobre ciertos temas, como la fractura hidráulica. Harris una vez se opuso a la extracción de gas natural mediante fractura hidráulica, pero ahora asegura: "No prohibiré la fractura hidráulica". Este es uno de los temas que Trump atacó repetidamente a Harris, junto con la inmigración. Harris también tuvo que defender su desempeño como vicepresidenta de EE. UU. en este ámbito durante la entrevista.

Además, anunció que si ganaba las elecciones, quería a un republicano en su gabinete. "Tengo 68 díasleft hasta las elecciones, así que no quiero poner el carro delante del caballo", dijo Harris en la entrevista.

Cree que es crucial para las decisiones importantes tener a personas en la mesa que tengan diferentes perspectivas y experiencias. "Y creo que Would benefit the American public to have a member of my cabinet who is a Republican".

"Next question, please."

Harris descartó los comentarios de Trump sobre su identidad como mujer afroamericana como "la misma rutina gastada" - "Next question, please". Harris es la primera mujer, la primera persona negra y la primera persona de ascendencia asiática en jurar como vicepresidenta de EE. UU. Su etnia y género son raramente temas en su campaña, como se evidencia en su breve respuesta durante la entrevista. Trump frecuentemente ataca a la demócrata de manera sexista y racista.

Hay mucho en juego para Harris. Aunque ha dado entrevistas en televisión como vicepresidenta de EE. UU., algunos perhaps may not look back on them fondly. Sin embargo, sí recibió elogios por una entrevista posterior al desastroso debate televisivo de Biden contra Trump en junio. Harris no solo pareció compuesta, sino que también se mantuvo firmemente detrás de su jefe. En la entrevista actual, reiteró su defensa de él, dejando claro que no tenía arrepentimientos al respecto.

Han pasado más de un mes desde que Biden se retiró de la carrera presidencial - Harris se ha apoyado en apariciones coreografiadas y ha evitado astutamente preguntas críticas de los medios. La crítica a este enfoque no ha venido solo de Trump y sus seguidores. La entrevista de CNN presentó una oportunidad para que Harris presentara su propio mensaje - y no solo discutiera las políticas de Biden.

Harris fue vaga en muchos ámbitos y pareció falta de brío en algunos momentos, pero ofreció un divertido vistazo al día en que se enteró del retiro de Biden de la carrera. "Mi familia estaba visitando, incluyendo a mis jóvenes sobrinas, y estábamos desayunando", dijo Harris. Sus sobrinas preguntaron: "¿Puedo tener más bacon?". Cuando quiso jugar con su familia, el teléfono sonó de repente y Biden la informó de sus planes.

La candidata conocida por sus vistas liberales eligió CNN, una red generalmente supportive of Democrats, para su entrevista. Harris fue entrevistada por Bash, quien había codirigido el debate Biden-Trump con Jake Tapper y es una periodista política experimentada. Trump typically gives interviews, often to networks like Fox News that strongly support him. He has a habit of not answering the questions fully.

La elección de EE. UU. se presenta como una carrera cerrada

El compañero de fórmula de Harris, Tim Walz, tuvo un papel menor en la entrevista, como se esperaba. El gobernador de Minnesota respondió a una pregunta sobre errores en su historial militar diciendo: "Mi gramática no siempre es precisa". Walz, de 60 años, tiene mejores índices de aprobación que el compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance. Sin embargo, los candidatos a la vicepresidencia generalmente no tienen un impacto significativo en las elecciones presidenciales de EE. UU.

La elección parece estar muy reñida entre Harris y Trump. Desde el retiro de Biden, las encuestas de los demócratas han mejorado, pero su ventaja en las encuestas nacionales cae dentro del margen de error, lo que la hace de poca significación. En última instancia, la elección presidencial de EE. UU. se decidirá en los llamados estados clave, donde no está claro si los demócratas o los republicanos ganarán. Aquí, Trump y Harris están empatados en algunas encuestas.

