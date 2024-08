Si encuentras un bisonte en su hábitat natural, ¿sabes qué hacer?

Ella tenía una fuerte afinidad por el tercer parque estatal más grande de Texas después de su primera excursión de senderismo y acampada allí un año antes. Situado a aproximadamente dos horas en coche desde Lubbock o Amarillo, Caprock atrae a los visitantes gracias a sus cielos azulados, praderas y formaciones rocosas rojizas distintivas.

Caprock también presume de una atracción intrigante: su gran manada de bisontes salvajes, que ronda los 350 en finales de 2022. Aunque estas magníficas criaturas de las Grandes Llanuras inicialmente no estaban en su radar, eso cambió pronto.

Ella compartió su encuentro con CNN's Ed Lavandera, relatando cómo se cruzó con la manada de bisontes mientras regresaba de Lake Theo.

“Elegí esperar a que se movieran por el camino, luego seguiría adelante”, explicó. Pero los animales no se retiraban lo suficientemente rápido para ella, lo que la llevó a acercarse más de la distancia de seguridad recomendada. Documentó el momento en su teléfono.

En la grabación, se podía escuchar decir "Gracias, lo aprecio" mientras pasaba junto a los bisontes.

La situación se tornó peligrosa cuando uno de los bisontes agitados notó su presencia. "Tan pronto como lo vi girar, supe que venía detrás de mí", dijo.

Tal como ella había dicho, el bisonte cargó, cerrando la brecha entre ellos en dos segundos. A pesar de sus desesperados esfuerzos por escapar, describió el incidente como "increíblemente rápido".

“Me golpeó en la espalda, me embistió, me enganchó, luego me levantó y me lanzó de cara a la maleza de mezquite”. Se encontró herida y sola. La pregunta era: ¿podría sobrevivir?

‘Las personas pueden resultar heridas’

Si se provocan, no es difícil entender por qué estas formidables criaturas, con machos adultos que pesan entre 907 y 998 kilogramos (2,000 a 2,200 libras) y hembras adultas alrededor de 454 kilogramos (1,000 libras), pueden representar una amenaza significativa para individuos desarmados como ella. Agrega sus afilados cuernos y su sorprendente velocidad (al menos 50 km/h o 30 mph), y tienes un oponente implacable.

El contacto con los colonos europeos llevó a una disminución catastrófica de los bisontes, casi llevándolos a la extinción a finales del siglo XIX. Los conservacionistas intervinieron para asegurar la supervivencia de la especie. Hoy en día, pueden encontrarse en varias partes de 12 estados de EE. UU. El parque nacional Yellowstone es el único lugar donde estas criaturas han pastado continuamente desde la época prehistórica.

A medida que los áreas silvestres se vuelven cada vez más populares, la gestión de las interacciones humanas con la vida silvestre se vuelve compleja. Ahí es donde entran en escena expertos como Chris Geremia, biólogo senior de bisontes en Yellowstone.

“Cuando ves por primera vez un oso grizzly, un lobo o un bisonte en este parque, es una experiencia que no olvidarás”, le dijo Geremia a CNN's Lavandera. "Pero también significa que las personas pueden resultar heridas. Es esencial comunicar a los visitantes que deben mantener una distancia y respetar el espacio de los animales".

Sin embargo, ¿cómo pueden estas manadas tranquilas, que parecen contentarse con pastar pacíficamente, coexistir con aquellos que simplemente quieren observarlas?

“Si se presiona, los bisontes pueden volverse extremadamente agresivos, defendiendo su territorio”, explicó Geremia.

Cómo evitar un ataque de bisonte

Mantener una distancia de seguridad es la mejor estrategia para evitar enfrentamientos con estas criaturas. Sin embargo, la orientación de los expertos varía.

El Servicio de Parques Nacionales aconseja mantener una distancia de 100 pies (30 metros o dos longitudes de autobús) de los bisontes. El Conservatorio de Catalina recomienda mantener una distancia de 125 pies (40 yardas o 38 metros), mientras que Parks Canada sugiere mantenerse al menos a 100 metros (aproximadamente 330 pies) de distancia.

Asegúrate de obtener orientación local antes de aventurarte en los parques, y considera llevar una cámara equipada con una lente teleobjetivo para tomar fotos desde una distancia de al menos 25 yardas. Evitar acercarse demasiado debería ayudar a resistir la tentación de acercarse aún más.

Señales de agitación

Incluso sin conocimientos especializados, a menudo puedes sentir que algo no está bien.

“Los animales te harán saber cuando estás demasiado cerca”, dijo Geremia. “Levantarán la cola recta hacia arriba, agitarán o sacudirán la cabeza, arañarán el suelo, y eso significa que estás inequívocamente demasiado cerca”. Solo ser notado es suficiente para ponerte en alto alerta, según la División de Recursos Salvajes de Utah. “Si te encuentras con un bisonte y se detiene para prestarte atención, estás demasiado cerca y debes retirarte gradualmente”.

Otras señales de posibles problemas con los bisontes:

• Sigue mirándote fijamente.• Mueve la cabeza de un lado a otro y resopla o bufa.• Te da la espalda, levanta la cola y defeca.• Realiza una "carga de farol", donde el animal inicia una carrera pero se detiene antes de hacer contacto.

Si encuentras estas señales, esto es lo que debes hacer:

"Lo mejor es dar un paso atrás. Así que literalmente me daría la vuelta y me iría", sugirió Geremia. "Cuanto antes te vayas, mejor. Es básicamente lo que el animal te está pidiendo".

Momentos particulares en los que debes mantener un alto nivel de vigilancia:

• Mayo y junio (ya que las vacas son increíblemente protectoras de sus crías).• Julio y agosto (es la temporada de apareamiento, conocida como "el celo", cuando los toros se vuelven agresivos).• Cuando vas en bicicleta (puedes acercarte accidentalmente a las manadas demasiado rápido y en silencio).• Si estás con perros (mantenlos con correa).

El Conservatorio de Catalina recomienda hacer ruido mientras caminas para evitar sorprender a los bisontes y no usar auriculares para también escuchar a la vida silvestre cercana.

Si estás caminando, el Conservatorio de Catalina aconseja no estar demasiado comprometido con el sendero, según la DWR de Utah.

Si estás de senderismo y un bisonte está cerca o en el sendero, se recomienda que des un paso atrás y regreses por donde viniste, o salgas del sendero y mantengas una distancia significativa del animal al pasar, según sugiere la DWR de Utah.

El peor escenario sería que te carguen, como le happened to Rebecca Clark en Texas. Si eso ocurre, el Conservatorio de Catalina sugiere:

• Actuar de manera firme, gritar fuerte y agitar los brazos.• Si es posible, lanzar algo que pueda distraer la atención del bisonte.• Si no puedes evitar una colisión, agáchate todo lo posible y protege tu cabeza y torso.• Fingir estar muerto puede detener un ataque.

Sin embargo, si tienes un animal de 2,000 libras con cuernos cargando hacia ti a 30 mph, "Es probable que sufras heridas graves", advirtió Geremia.

‘Pensé que estaba incapacitada’

Rebecca Clark sabía que estaba herida.

"Sabía que me había golpeado. No sabía que me había corneado. ... Honestamente, pensé que estaba paralizada. Me adormeció tanto", dijo. "Me di la vuelta y supe que necesitaba ayuda. Eso fue mi primer instinto".

Por suerte para Clark, estaba consciente y podía moverse. Comenzó a enviar mensajes pidiendo ayuda a su hijo y a dos amigos. En un momento dado, pensó que sentía que su botella de agua goteaba. Pero era sangre lo que sentía por haber sido corneada.

La manada de bisontes permaneció cerca de Clark, dijo, hasta que un ranger del parque llegó a ayudar unos 40 minutos después, según su estimación. Aproximadamente 10 minutos después, llegaron los servicios de emergencia médica.

Estuvo hospitalizada durante seis días y recibió cuidados exhaustivos para evitar infecciones en la herida de tres pulgadas en su espalda, dijo Clark. Decidió compartir su video en las redes sociales para que otros pudieran aprender de su experiencia.

"Sabes, no fui tan proactiva como debería haber sido sobre conocer a los bisontes antes de ir de senderismo".

Pero no quiere que nadie evite las actividades al aire libre por lo que le happened to ella.

"Estoy tratando de preservar la oportunidad de explorar la naturaleza".

Después de su encuentro traumático con un bisonte, Rebecca Clark reflexionó sobre la importancia de entender el comportamiento y los protocolos de seguridad de la vida silvestre, especialmente animales como los bisontes que son atraídos a áreas salvajes populares.

Ir a Caprock Canyons State Park, un lugar conocido por sus paisajes naturales impresionantes y la gran manada de bisontes salvajes, debe incluir una investigación y preparación exhaustivas.

Lea también: