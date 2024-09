Shoigu insiste en que las discusiones se lleven a cabo únicamente después de que las fuerzas militares ucranianas se retiren.

El Secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Sergei Shoigu, ha dejado claro que las conversaciones de paz con Ucrania no tendrán lugar hasta que las tropas ucranianas abandonen el territorio ruso. Como Shoigu, quien anteriormente fue ministro de Defensa, lo expresó en la televisión estatal rusa, "Mientras no hayan evacuado nuestro territorio, no se discutirán conversaciones con ellos".

Desde mediados de agosto, Ucrania ha llevado a cabo ataques en la zona rusa de Kursk. Se trata de la primera vez que las tropas terrestres ucranianas penetran en territorio ruso desde que comenzó la guerra. Esta operación forma parte de la defensa de Ucrania contra la agresión rusa, que lleva más de dos años y medio.

Shoigu ve el ataque a Kursk como un intento de obligar a Rusia a negociaciones de paz bajo condiciones ucranianas y la retirada de las fuerzas rusas de Donbass. Sin embargo, Rusia supuestamente ha ocupado aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados de territorio en el este de Ucrania solo en agosto. Estas observaciones aún no han sido verificadas de manera independiente, pero tanto analistas militares ucranianos como internacionales han reconocido los avances territoriales rusos.

Según el Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW), el Kremlin podría estar tratando de manipular los procesos de negociación de paz a nivel mundial en el conflicto de Ucrania al mismo tiempo que muestra que Rusia no está preparada para negociaciones serias con Ucrania.

Sin embargo, el ISW también señala que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aún se reunió con sus homólogos brasileño e indio para discutir el conflicto de Ucrania durante una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo el lunes.

El Kremlin podría proponer un acuerdo de paz con condiciones que incluyan una significativa 'cantidad de deducción' a favor de Rusia en territorio ucraniano como resultado de los recientes conflictos.

A pesar de los ataques y avances territoriales continuos, Rusia sigue manteniendo que 'las conversaciones de paz con Ucrania' no comenzarán hasta que las tropas ucranianas se retiren por completo del territorio ruso.

