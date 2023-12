Shohei Ohtani regala un Porsche a la mujer de su compañero de los Dodgers Joe Kelly, que renunció a su dorsal 17

El llamativo regalo se produjo tras la campaña viral de Ashley Kelly en las redes sociales - #Ohtake17 - en la que animaba al dos veces MVP de la Liga Americana a fichar por el equipo de su marido.

Los Dodgers publicaron la presentación de su nuevo coche en X el sábado mientras lo dejaban delante de la casa de Kelly.

"Es tuyo. De parte de Shohei, quería regalarte un Porsche", le dicen en el clip mientras se tapa la boca incrédula.

Antes de que Ohtani se comprometiera con el equipo, Ashley Kelly hizo campaña en Internet con bastante entusiasmo, llegando incluso a rebautizar a su hijo de 7 meses con el nombre de ShoKai en honor a su apoyo.

El 11 de diciembre, el japonés firmó un histórico contrato de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers.

Joe Kelly también firmó recientemente un nuevo contrato de un año y 8 millones de dólares con el equipo de las Grandes Ligas, según informa MLB.com.

Los esfuerzos de la esposa del relevista incluyeron ofrecer a Ohtani cada prenda de ropa y merchandising de los Dodgers que poseyeran con el número 17 en ella.

En una de sus publicaciones en las redes sociales el 8 de diciembre, muestra todos los artículos que ofreció a cambio del compromiso de Ohtani con los Dodgers. "Ya tengo a tu mamá lista para llevar, así que todo está bien ahí", dijo Ashley Kelly mientras sostenía una camiseta de los Dodgers con el No. 17 con "Mamá" impreso en la espalda.

Después de que Ohtani firmara con el equipo de su marido, Kelly publicó otro vídeo en el que lanzaba emocionada toda la equipación de la familia con el número 17 por todo el jardín de su casa, al ritmo de "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham .

Ohtani ya había llevado el dorsal 17 durante los seis años que jugó con los Ángeles de Los Ángeles, según informó KABC, filial de CNN.

