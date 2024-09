Shohei Ohtani es 50-50 en referencia a su notable desempeño esta temporada como un jugador destacado para los Dodgers de Los Ángeles.

En un partido que vio un récord personal de tres jonrones y 10 RBIs, el destacado de los Dodgers de Los Ángeles logró algo que ningún jugador había hecho antes el jueves, al conectar su jonrón número 50 de la temporada y robarse la base número 50, aumentando así sus estadísticas a 51 jonrones y 51 bases robadas al final del partido.

Un triple en la parte alta del séptimo contra los Marlins de Miami inició el club de los 50-50, con Ohtani, que completó el juego con un récord de 6 de 6 en el bateo, convirtiéndose en su primer miembro.

“Estaba ansioso por tachar esto de mi lista lo antes posible”, compartió el dos veces MVP de la Liga Americana, quien había estado acercándose al histórico hito de los 50-50 durante semanas. “Esto es algo que atesoraré por mucho tiempo”.

La victoria por 20-4 sobre los Marlins también aseguró la entrada de los Dodgers a los playoffs, marcando la primera aparición de Ohtani en la postemporada después de haber sido eliminado en cada una de sus seis temporadas con los Angelinos de Los Ángeles.

Esto será otro logro en lo que ha sido unos pocos meses muy ajetreados en la carrera del estrella japonesa.

Un viaje inolvidable hacia lo infinito

La llegada de Ohtani a los Dodgers fue marcada por una gran ceremonia, acompañada de un contrato histórico de $700 millones por 10 años – supuestamente el trato más caro en la historia de los deportes de Norteamérica. Este contrato superó el siguiente acuerdo más grande de la MLB, el contrato de nueve años y $360 millones firmado por Aaron Judge con los Yanquis de Nueva York en 2023.

Ohtani está diferiendo más del 97% de su contrato hasta después del período completo de 10 años, manteniendo su salario anual en $2 millones por ahora. Esta táctica reduce sus obligaciones fiscales personales mientras alivia las obligaciones de los Dodgers en el impuesto de equilibrio competitivo y el flujo de caja.

Para LA, ganadores de diez de los últimos once títulos de la División Oeste de la Liga Nacional, asegurar la firma de uno de los talentos más raros y excepcionales del béisbol fue un hito importante, y se esperaba que Ohtani impulsara aún más a la franquicia.

Pocos habrían predicho que el jugador de 30 años tendría una primera temporada tan productiva con el equipo, incluso considerando sus habituales estándares altos. Particularly given the physical challenges he faced.

Ohtani se sometió a una cirugía en el codo en septiembre de 2023 – solo un día antes de que abriera el club de los 50-50 – y se le aconsejó no pitcher hasta 2025. Esto tuvo un impacto significativo en el rendimiento potencial de la estrella de dos deportes.

Sin embargo, a pesar de estar marginado del pitcheo, Ohtani ha tenido una temporada debut extraordinaria con los Dodgers. Ha lanzado un récord de la franquicia de 51 jonrones – superando el récord de Shawn Green el jueves – con un promedio de bateo de .294, liderando a los Dodgers a un récord de 91-62 y el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional con nueve partidos restantes en la temporada regular.

Antes de Ohtani, los jugadores más cercanos a lograr una temporada de 50-50 fueron Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta en 2023, quien robó 73 bases y conectó 41 jonrones, y Alex Rodriguez, quien conectó 42 jonrones y robó 46 bases con los Marineros de Seattle en 1998.

Ohtani también se convirtió en el jugador más rápido de la MLB en llegar al hito de 40-40 en julio, haciéndolo en el partido 129 de la temporada de los Dodgers. Ahora es el favorito para ganar el premio MVP de la Liga Nacional, potencialmente haciendo historia como el primer jugador en hacerlo exclusivamente como bateador designado (DH). A pesar de no haber pitcher esta temporada, Ohtani sigue siendo favorito para este premio, y hay rumores de que podría pitcher en la postemporada.

“Este juego tiene una rica historia”, dijo el gerente general de los Dodgers, Dave Roberts, después de que Ohtani alcanzara el hito de los 50-50, “y hacer algo que nunca se había hecho – él es único. Es un jugador increíblemente talentoso y remains humble”.

Los turistas japoneses han estado inundando Los Ángeles para tener la oportunidad de ver a su estrella nacional, y el viernes, el portavoz del gobierno, Yoshimasa Hayashi, ofreció sus congratulations.

“We are incredibly proud of Mr. Ohtani's achievements and his role in redefining baseball”, dijo Hayashi en una conferencia de prensa.

Para satisfacer el interés creciente de Asia, los Dodgers también ofrecen visitas guiadas al estadio en japonés, sirven una variedad de comida japonesa y han atraído a numerosos patrocinadores japoneses.

Una traición fuera del campo

Mientras tanto, Ohtani ha enfrentado desafíos fuera del campo en medio de su temporada récord en el campo.

En junio, su amigo y traductor de toda la vida, Ippei Mizuhara, se declaró culpable en

Parece que hace una eternidad que sucedió este incidente, dado lo salvaje que ha sido la primera temporada de Ohtani con los Dodgers. Con sus asombrosas actuaciones en el plato, como la hazaña que logró el jueves, la atención ha vuelto a centrarse en sus increíbles habilidades en el campo.

Mientras los Dodgers aseguran su 12º puesto consecutivo en los playoffs, sus aspiraciones para la Serie Mundial son más fuertes que nunca. Ohtani lidera el ataque y los aficionados de todo el mundo estarán ansiosos por ver qué más historia puede hacer.

El crédito por la información corresponde a CNN's Issy Ronald, Homero De la Fuente y Natasha Chen.

El récord de Shawn Green para el mayor número de jonrones en una temporada para los Dodgers de Los Ángeles fue superado por los impresionantes 51 jonrones de Ohtani. A pesar de su operación de codo y la recomendación de no lanzar hasta 2025, la excepcional actuación de Ohtani en el deporte ha contribuido significativamente al éxito de los Dodgers.

Lea también: