'Shogun' dominó las ceremonias de premios Emmy, dejando una impresión con su lujoso evento de alfombra roja.

En la alfombra roja fuera del teatro Peacock de LA, el elenco y equipo de la obra (junto a sus seres queridos) mostraron algunas de las miradas más llamativas de la noche.

La líder del grupo fue Anna Sawai (como se ve arriba), quien hizo una entrada impactante con un vestido rojo personalizado de Vera Wang. Más tarde, se convirtió en la primera persona de ascendencia asiática en llevarse el Emmy a la Mejor Actriz Protagonista en una Serie Dramática.

Combinó su vestido de sirena de faille de seda, descrito por la marca de Wang como teniendo un "cuello arquitectónico", con joyas de Cartier, para quien Sawai ahora sirve como embajadora de la marca.

La mirada fue un tributo al personaje de Sawai, Lady Mariko, y fue orquestada por la estilista de celebridades Karla Welch. "Amasamos cómo se sentían modernas y de alguna manera cómo se sentían como Shōgun", Welch le dijo a Vogue antes de los premios, refiriéndose a los aretes, anillo y bandas de platino y ónix de la actriz para Cartier. "La mirada completa fue limpia, moderna, principesca".

El actor veterano Hiroyuki Sanada, quien interpreta al personaje central, Lord Yoshii Toranaga, lució elegante con un esmoquin de lana azul con solapas de seda de Dior Men. Aunque su elección no fue tan aventurera como algunas de las otras opciones de vestuario masculino de la noche, su decisión de combinar una camisa azul a juego y una corbata bordada le dio un toque contemporáneo a una mirada de traje clásico.

En otros lugares, Tadanobu Asano eligió un atuendo de etiqueta negro más tradicional. Pero fue su esposa actriz, Kurumi Nakata, quien robó el show en la alfombra roja con un kimono con detalles dorados que recordaban a un cuadro histórico japonés.

Más allá del elenco principal, Moeka Hoshi, quien tiene un papel recurrente en la serie, impresionó con una mirada de Miu Miu, la hermana de la marca de lujo Prada. Su vestido de chiffon, adornado con detalles de plumas negras y cristales, fue una pieza destacada.

Yuko Miyamoto, quien interpreta a una madam de casa de té, lució refinada con un vestido de manga larga con un hombro descubierto, bellamente bordado con un motivo de impresión japonesa. Y Yuka Kouri,whose character is a courtesan, sparkled in a long-sleeved gown that unzipped on one side to reveal a hint of her torso.

El elenco de "Shōgun" no fue el único que llamó la atención.

Los creadores de la obra, Rachel Kondo y Justin Marks - quienes adaptaron la novela de James Clavell de 1975 para la pantalla pequeña - también se unieron a la diversión. Kondo usó un vestido de Christopher John Rogers, mientras que Marks optó por un esmoquin clásico.

Con "Shōgun" obteniendo más nominaciones durante la temporada de premios - los Globos de Oro y los Premios del Sindicato de Actores aún están por venir - es probable que veamos muchos de estos nombres con regularidad en la alfombra roja en los próximos meses.

