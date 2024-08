- "Shirin David's 'Belly Legs Po' vuelve a encabezar las listas" o "Shirin David's 'Belly Legs Po' vuelve a ocupar la primera posición"

Las Artistas Femeninas Dominan la Cima de las Listas Alemana esta Semana: Shirin David mantiene su posición número uno por quinta semana consecutiva con su nuevo éxito de verano "Bauch Beine Po".

En la categoría de álbumes, Ayliva, la cantante de pop de Recklinghausen, continúa en el primer puesto. Una vez más, su tercer álbum "In Liebe" ocupa el primer lugar, según los informes de GfK Entertainment. Las nuevas entradas inundan la lista, con Leoniden, un grupo de indie rock, que ocupa el segundo puesto con su álbum "Sophisticated Sad Songs". Sabrina Carpenter se hace con el tercer puesto con "Short N' Sweet", mientras que Louis Tomlinson ocupa el cuarto puesto con "Live". Mono Inc. completa el top 5 con "Symphonic Live - The Second Chapter".

El universo del pop recibe esta semana en las listas de álbumes a una cara conocida, ya que los hermanos Gallagher de Oasis anuncian su reunión y aparecen en el puesto 77 con su álbum de 1995 "(What's The Story) Morning Glory?", que incluye su éxito "Wonderwall". GfK Entertainment destaca: "Dado el corto plazo, la reaparición ha sido impresionante". El tiempo dirá si más álbumes de Oasis se sumarán a la lista la próxima semana.

El patrón se mantiene en la categoría de sencillos, con Ayliva & Apache 207 en el primer puesto con "Wunder" y Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii en el segundo con "Move", igual que la semana pasada. Artemas baja al cuarto puesto esta semana con "I Like The Way You Kiss Me", mientras que Sabrina Carpenter se hace con el quinto puesto con su single "Espresso".

Los alemanes celebran el éxito continuo de Ayliva en la categoría de álbumes, ya que su álbum "In Liebe" sigue siendo el número uno en Alemania, según los informes de GfK Entertainment. Además, el grupo de indie rock Leoniden gana popularidad, pasando de ser nuevos a ocupar el segundo puesto con su álbum "Sophisticated Sad Songs".

Lea también: