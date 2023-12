Sherri Shepherd lleva toda la vida soñando con tener un programa de entrevistas. Ahora quiere un Emmy

Le encantan las largas horas, los invitados, su equipo y el público, dijo Shepherd a la CNN en una entrevista reciente, porque ha soñado con presentar su propio programa de entrevistas desde que era una niña.

Ahora que "Sherri" se une a un ajetreado panorama televisivo diurno que incluye programas de Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson y Karamo Brown, Shepherd, actriz y veterana de "The View", explica cómo está trabajando para que su programa destaque.

La entrevista que sigue ha sido ligeramente editada para mayor extensión y claridad.

CNN: Usted estuvo en "30 Rock", una comedia, y, obviamente, "The View", ¿cómo está encontrando tener su propio programa de entrevistas?

"Es una responsabilidad mayor. ...Las cosas que tengo que hacer ahora no las hacíamos nosotros, Barbara Walters hacía todo eso. Reunirse con los afiliados, revisar los índices de audiencia, intentar idear segmentos. Llegábamos, lo hacíamos y nos íbamos a casa. Hacíamos las cosas divertidas, íbamos a las obras de teatro, leíamos los libros y veíamos las películas de los invitados".

¿Y qué hay en esas 15 páginas de notas de Oprah Winfrey?

"Oprah dijo esto cuando habló conmigo, dijo, es un terreno muy sagrado hacer un programa de entrevistas, porque eres responsable de todo lo que pasa en ese programa porque ahí está tu nombre. Así que es mucha responsabilidad. Definitivamente es más responsabilidad cuando eres un presentador soltero. Cada semana vuelo para reunirme con los afiliados porque tienes que crear buena voluntad y darles las gracias por apoyar el programa. Y luego, cada semana tengo que volar y siempre hay una llamada de teléfono diciendo: "Este invitado ha abandonado". ¿Qué pasa con este segmento? ¿Estás de acuerdo con esto? Tenemos que seguir el vestuario. Pero me encanta".

¿Por qué decidió asumir todo eso?

"Es algo que desde que tenía cinco años, con el pequeño rollo de papel higiénico delante de la boca de mi Barbie, soñaba con ello. Cuando hice mi primer piloto de talk show en 2018, nunca he dejado de soñar con ello. Y así, cuando se vuelve demasiado, me siento y le doy gracias a Dios por todo, y me devuelve a ese lugar de paz. Esto es lo que sé que quería hacer.

Y oigo a la gente decir: 'He tenido un mal día, o estoy pasando por una depresión, pero veo tu programa todos los días para salir de ella'. Y yo digo: esto es lo que tenía que estar haciendo".

Hablando de depresión, has abordado algunos temas que pesan, como la depresión y la infertilidad. ¿Cómo te preparas para esos días y sabes que vas a estar equipada para ello?

"Tenemos nuestro segmento de expertos en salud y contamos con la presencia de un médico especializado en bienestar mental, y yo digo que sé que hay gente que intenta averiguar cómo salir de esta oscuridad, y nosotros somos el conducto para hacerles saber que ésta es la forma de hacerlo. Se trata simplemente de escuchar y dar espacio a la gente para que lo diga, porque hay alguien más que está pasando por lo mismo".

¿Cuál es el objetivo diario del programa?

"Mi misión es que te sientas mejor que cuando llegaste".

¿Tiene algún ritual antes o después del programa?

"Mi productor ejecutivo, Jawn Murray, que también resulta ser mi mejor amigo, rezamos. Él conoce este sueño desde que yo lo tengo. Esa puerta se abre. Rezamos por el público que está sentado en el estudio conmigo, y rezamos por la gente que nos ve para que se sienta mejor que cuando llegó. Y la otra es que tengo que sentarme a solas y entrar en el espacio de, Sherri déjalo todo. Porque lo que se supone que debes hacer es hacer reír a la gente. Se supone que tienes que hacerles pasar un buen rato".

¿Cómo compaginas trabajo y vida?

"Tienes que encontrar el equilibrio. Hubo un momento en que se estaba volviendo un poco desequilibrado porque volaba cada semana para reunirme con afiliados. Todo lo que tenía que hacer con mi hijo Jeffrey era a las nueve de la mañana y no lo conseguía. Y llamé a Oprah y le dije: "Me estoy perdiendo como madre. ¿Qué necesito hacer? Y ella realmente me habló sobre el equilibrio, el equilibrio del trabajo, el equilibrio de la madre. Y dijo que Jeffrey tenía que ser el número uno".

¿Cómo se toma eso y se aplica realmente? ¿Hay que decir que no a algunas cosas?

"Eso es lo que hago. Digo: 'No puedo porque tengo que ir a una reunión de padres y profesores. Eso es un no'. Es asombroso que cuando empiezas a decir que no, la gente se pone donde tiene que estar. Ir a ver a los afiliados es muy, muy importante para agradecerles su apoyo porque emiten mi programa, pero luego necesito un descanso de cuatro o cinco semanas y después puedo volver a empezar. Pero ese descanso de cuatro o cinco semanas me permite ser voluntaria en la feria del libro de Jeffrey. Le dejo en el colegio por la mañana".

¿Ha visto Oprah el programa?

Sí, y me ha dicho que le encantaron ciertos segmentos. Y luego que Oprah me mande un mensaje y me diga, tus números son geniales en un espacio en el que es difícil que te vean durante el día, tus números son geniales y lo estoy viendo y te estoy siguiendo la pista. Es maravilloso. Y lo uso para mantener la moral del personal y los productores. Les leo partes de los textos de Oprah con la voz de Oprah".

Has tenido buenos invitados desde el principio.

"Tengo que reconocerles a mis contratadores de talentos lo mucho que han trabajado. Literalmente, decidieron organizar una fiesta en Los Ángeles y Nueva York para que yo conociera a los principales publicistas y les dijera quién soy. Los encuentros me permitieron hablar con todos personalmente y compartir mis objetivos".

¿Tienes algún invitado de ensueño?

"Me encantaría hablar con Meryl Streep. Vino John Lithgow y cuando se lo digo, podría despegarme del suelo con un tenedor. Me encantaría tener a Michelle Obama. Le pregunté a Oprah y se quedó callada y me dijo... [un amigo le aconsejó] No vayas a un programa a menos que tengas algo que decir".

¿Cuál es su visión final con el programa?

"Quiero hacer esto mientras la gente quiera reír. Mientras la gente quiera sentirse bien, yo estaré ahí para dárselo. Quiero un Emmy por mi programa. Quiero un Emmy. Lo tengo escrito con pintalabios rojo en todos los espejos de casa".

