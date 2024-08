- Sexo por dinero y drogas: condena por abuso infantil

Después de su confesión, un hombre de 27 años fue sentenciado por el Tribunal Regional de Múnich II a una pena suspendida de dos años por abuso sexual parcial y grave de tres menores. Además, debe pagar una indemnización a la víctima más joven y hacer una donación a una organización benéfica. Tanto la fiscalía como la defensa habían solicitado una pena suspendida de dos años, que también se había ofrecido al acusado como la máxima pena en caso de confesión.

Según la fiscalía, las niñas, que tenían 11 o 12, 12 y 15 o 16 años en el verano de 2020, ofrecieron sexo a cambio de dinero y drogas a su vecino, que vivía en la misma casa en Peiting (distrito de Weilheim-Schongau) a través de un servicio de mensajería, lo que llevó al abuso. Las niñas necesitaban dinero y la más joven, que era dependiente de drogas en ese momento, también quería cannabis del acusado, según el fiscal.

Sin atribuir la culpa a pesar del papel activo de las niñas

En su alegato final, el fiscal destacó que el papel activo de las niñas debe tenerse en cuenta en la sentencia, pero no se debe atribuir la culpa: "Esta situación debería haber sido claramente rechazada por un hombre adulto". Debido al arrepentimiento del acusado, la reconciliación entre el delincuente y la víctima ya iniciada, una disculpa y un buen pronóstico, la pena baja es justificable. Además, como también se indicó en la representación de la queja conjunta, la niña más joven ha dejado atrás su pasado y ha sido spared another court appearance thanks to the confession.

El acusado, que no tenía antecedentes penales, ha pasado casi un año en prisión preventiva. Su período de libertad condicional es de tres años.

