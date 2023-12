Lo más destacado

Sets más cortos y relojes de tiro: la ATP continúa su experimento de cambio de reglas

Se utilizará un reloj de 25 segundos en el US Open

Las Next Gen Finals seguirán experimentando con nuevas reglas

Los cambios podrían utilizarse en el circuito masculino a partir de 2019

Cambios en las reglas -como toalleros, sets más cortos y calentamientos reducidos- y otras innovaciones como un reloj de tiro de 25 segundos se seguirán probando en las Next Gen ATP Fin als de noviembre y podrían introducirse en el circuito masculino ya en 2019.

Es el reloj de saque lo que potencialmente podría preocupar a los procrastinadores masculinos del tenis.

El reloj de 25 segundos se utilizó por primera vez en el torneo de final de temporada del año pasado para los mejores jugadores de 21 años y menores y se introducirá en un grand slam por primera vez en el US Open de este año.

En este deporte ya existen reglas de infracción de tiempo, pero el reloj de tiro permite a los jugadores y al público ver cómo pasa el tiempo.

Las consecuencias de no sacar antes de 25 segundos en el US Open aún no se han concretado, pero el reloj ya se ha utilizado en la fase de clasificación del Open de Australia de este año y se utilizará en la fase de clasificación del Open de Francia, que se celebrará a finales de este mes.

El US Open de este año también impondrá un periodo de calentamiento de siete minutos antes de cada partido: los jugadores dispondrán de un minuto desde el momento en que entren en la pista hasta que se reúnan en la red para el lanzamiento de la moneda. Los jugadores que incumplan esta norma podrían ser multados con 20.000 dólares.

Rafael Nadal, que es famoso por tomarse su tiempo entre punto y punto, ha expresado su oposición al reloj de tiro.

"Si quieres jugar bien, tienes que dejar que los jugadores respiren un poco", ha dicho el número 2 del mundo.

"No somos máquinas. Si quieres tener partidos como los que jugué con Novak (Djokovic), no puedes esperar jugar peloteos de 50 tiros y en 25 segundos estar listo para jugar el siguiente punto", añadió Nadal, refiriéndose al serbio, famoso por estar al otro lado de la red cuando disputaron una final de seis horas en el Abierto de Australia en 2012.

"Pero si no quieres un gran espectáculo, por supuesto que es una gran mejora".

LEA: Nadal bate el récord de 34 años de McEnroe

LEE: Wozniacki siente "menos presión" tras ganar el Abierto de Australia

La ATP, el organismo rector de los circuitos profesionales masculinos de tenis, dijo el martes que las Finales de la Próxima Generación, que se celebran del 6 al 10 de noviembre, seguirán probando los primeros sets a cuatro juegos, sin puntuación de ventaja y con entrenamiento del jugador en el partido a través de los sets de cabeza.

Además, el calentamiento se reducirá de cinco a cuatro minutos y los jugadores tendrán que utilizar un toallero situado en la parte trasera de la pista, lo que eliminará la necesidad de que los recogepelotas tengan que manipular las toallas.

¿Qué cambios introducirías en las reglas del tenis? Opina en nuestra página de Facebook.

Chris Kermode, presidente ejecutivo de la ATP, declaró en un comunicado: "El tenis es un deporte cargado de historia y tradición, y no hay duda de que eso debe salvaguardarse.

"Sin embargo, este nuevo evento nos ha permitido estudiar algunos cambios potenciales, y hemos recibido comentarios muy positivos de nuestras partes interesadas sobre el formato del evento del año pasado.

"Reconocemos, sin embargo, que necesitamos un tamaño de muestra más grande para ayudarnos a sacar conclusiones efectivas, por lo que el evento de este año nos dará esa continuidad para ayudarnos a evaluar cuáles de los cambios, si los hay, queremos incorporar al Tour regular para 2019."

Visita CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos

Según la ATP, la duración media de los partidos en el torneo Next Gen del año pasado fue de una hora y 36 minutos. La media en el ATP World Tour regular el año pasado fue, dice el organismo rector, de una hora y 39 minutos.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com