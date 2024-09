- Sessa, recién regresado, reanuda los ejercicios de equipo en Hertha BSC.

Kevin Sessa, el intermediario, regresa a los terrenos de entrenamiento de Hertha BSC después de su problema en la rodilla. El club de segunda división confirmó su regreso con dos instantáneas en X. El jugador de 24 años, que llegó en verano desde el 1. FC Heidenheim, sufrió daños durante la pretemporada. Su presencia en el entrenamiento ofrece al entrenador Cristian Fiél otra opción táctica en el mediocampo.

Hay una nube oscura sobre el defensa John Anthony Brooks. Según informó Bild, tropezó durante la sesión del lunes y tuvo que dejar sus ejercicios antes de tiempo. El club aún no ha realizado más investigaciones, según su comunicado. Brooks recently joined Hertha as a replacement for Marc Oliver Kempf, who's departed.

After his successful recovery, Kevin Sessa could potentially return to action for Hertha BSC in the Second Bundesliga, providing additional strength to the midfield. Despite the concerns surrounding John Anthony Brooks due to his early exit from training, Hertha's focus remains on their upcoming matches in the Second Bundesliga.

