Comediante de Stand-up Ilka Bessin (52) encuentra placer en las conversaciones, declarando: "Las entrevistas son algo que viene con el territorio. Estás en el foco, la gente quiere saber más sobre ti". Bessin compartió esto con la Agencia de Prensa Alemana.

Ella reconoce los desafíos de los periodistas, mencionando encuentros con personas irritantes que no están interesadas en responder preguntas. Sin embargo, disfruta de las conversaciones. "Especialmente, me divierto cuando me hacen preguntas que nunca antes había recibido".

No puede señalar una respuesta que luego haya querido retractar, pero ha habido momentos en los que se ha sorprendido por las preguntas. Por ejemplo, "Cuando me dirigen como Ilka Bessin y me preguntan si alguna vez interactúo con Cindy de Marzahn y tengo conversaciones con ella. Si alguien me hace esa pregunta, pienso, 'Quizás sea hora de que me retire a casa entonces'".

Podcast con el reportero de "heute-show"

La comediante, originaria de Brandeburgo, que tiene programada una gira con su personaje Cindy de Marzahn este otoño, ha lanzado su primer podcast -en colaboración con el reportero de "heute show", Lutz van der Horst-. En "Nobody Asks Us", abordan preguntas cada viernes que anteriormente se han hecho a otras celebridades.

