Serie A: El Inter de Milán gana su primer Scudetto desde 2010 y rompe el dominio de la Juventus en el fútbol italiano

El sábado, los goles de Christian Eriksen y Achraf Hakimi dieron la victoria al Inter ante el Crotone (2-0), un triunfo que permitió a los de Antonio Conte aventajar en 14 puntos al Atalanta.

El empate del Atalanta con el Sassuolo (1-1) permitió al Inter hacerse con el título a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada, y su triunfo en el Scudetto rompió el dominio de la Juventus en la Serie A.

"Estamos consiguiendo derrocar un reino que había durado nueve años", declaró a la prensa Conte, entrenador del Inter, refiriéndose a su equipo, que negó a la Juve un décimo título consecutivo de la Serie A.

"Somos conscientes de que podemos hacer algo extraordinario, porque el Inter no ha ganado un Scudetto en 11 años, y estamos rompiendo una dinastía", añadió Conte, ex entrenador de la Juve, que condujo a los bianconeri a los tres primeros de esos nueve títulos ligueros consecutivos.

Cuando la Juve nombró a Conte, el club turinés había terminado séptimo en la Serie A, ya que el AC Milan le arrebató el título al Inter en 2011.

"Fueron dos situaciones extremadamente difíciles, porque llegué a la Juventus después de ascender con el Siena y... no había una visión de futuro y no éramos favoritos, pero ganamos a equipos fuertes. A partir de entonces, comenzó un ciclo importante", declaró Conte a la página web del Inter al reflexionar sobre su etapa en la Juve.

"Al venir aquí, tomé la decisión más difícil, porque muchos otros habrían encontrado cosas tras las que esconderse. Me puse a prueba, me encantan los grandes retos y siempre he dicho que soy el fan número uno de los clubes a los que represento".

"No era fácil ganarse a todos los aficionados y lo comprendo, pero estoy convencido de que siempre lo he dado todo por los equipos que entreno. Me involucré para dar lo mejor de mí y estoy satisfecho porque estamos haciendo algo extraordinario."

El Inter nombró a Conte, que ganó el título de la Premier League con el Chelsea en 2017, en mayo de 2019.

"Es un nuevo planeta para mí", dijo Conte sobre su tiempo en el Inter. "No fue fácil, no es fácil ahora y no será fácil en el futuro porque hay muchas dinámicas en juego, y la gente busca crear negatividad alrededor del Inter cada vez que se presenta la menor oportunidad. Estaría bien más positividad cuando se habla de nosotros".

La victoria del Inter en Crotone supuso la decimocuarta vez esta temporada que el equipo de Conte mantiene su portería a cero.

"Nos hemos vuelto más compactos, buscamos ayudarnos unos a otros como compañeros, hemos trabajado para convertirnos en un grupo ganador y los resultados han mejorado". El defensa del Inter Stefan de Vrij declaró al sitio web del club.

"El entrenador nos transmite pasión y mentalidad ganadora. El grupo está unido, y la forma en que todos han mejorado nos ha hecho comprender que íbamos en la buena dirección. Para nosotros, los defensas, es un placer trabajar juntos, nos conocemos desde hace años y ahora sabemos cómo movernos juntos."

El Inter y la Juve fueron dos de los 12 clubes que el mes pasado anunciaron su intención de desmarcarse del actual formato de competición de la UEFA y crear su propia Superliga europea, antes de que el proyecto se desbaratara rápidamente.

En una temporada decepcionante para la Juve, las esperanzas del club turinés de clasificarse para la Liga de Campeones podrían verse frustradas por el Inter cuando ambos equipos se enfrenten el 15 de mayo.

