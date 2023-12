Lo más destacado

Sergio García habla del "mejor año de su vida" y de la alianza ganadora con su mujer

Sergio García ganó su primer Major en abril

El español se casa con su mujer Angela en verano

La pareja espera su primer hijo para el año que viene

Hubo 73 intentos fallidos de ganar un major -cuatro subcampeonatos, 12 top 5, 22 top 10- que culminaron en 18 temporadas de lo que podría haber sido.

En uno de sus momentos más vulnerables, le dijo al mundo que no tenía lo que había que tener para ganar ninguno de los cuatro grandes torneos del golf.

"No soy lo bastante bueno", dijo hace cinco años. "No tengo lo que necesito tener. He llegado a la conclusión de que necesito jugar por el segundo o tercer puesto".

Estaba a punto de convertirse en el jugador con más talento que nunca ha ganado uno de los mayores premios del golf.

Pero entonces el español encontró el amor, y su satisfacción fuera del campo se manifestó en un glorioso domingo en Augusta en abril, donde casi dos décadas de angustia golfística llegaron a su fin.

El mejor año de mi vida

García, un torbellino conocido como "El Niño" en sus días de juventud, resistió a una oleada de Justin Rose en el último día para asegurar el Masters en un desempate de rodillas para su primer gran título.

Incluso después de haber hecho bogeys en los hoyos 10 y 11 de la ronda final, y después de haber atrapado un árbol en el 13. Incluso cuando los espectadores esperaban otra implosión de García, el jugador de 37 años mostró una calma zen recién encontrada.

Fue uno de los momentos deportivos más destacados del año. Tal fue la magnitud de la victoria que el ex número 1 del mundo, Rory McIlroy, lloró cuando su amigo se hizo con el premio más glamuroso del golf.

Le siguió otra victoria en un año que el número 11 del mundo describe como "sin duda el mejor año de mi vida".

Termina 2017 con tres victorias en torneos -el Dubai Desert Classic, el Masters y el Valderrama Masters-, además de tres top-10 y unas ganancias de más de 3 millones de dólares solo en el PGA Tour.

A su lado ha estado Angela, la mujer de cuatro meses de García, a la que atribuye su reformado comportamiento.

Cuando se le pregunta por la contribución de su esposa a su éxito, el futuro padre dice a Living Golf: "Es difícil decir sólo una cosa.

"Pero ha aportado mucho amor, calma, confianza y va a traer una preciosa niña, así que es increíble".

La pareja competitiva

Ha sido todo un año tanto dentro como fuera del campo para los recién casados.

"Creo que es más de lo que esperábamos a principios de año", explica Angela, ex golfista universitaria y periodista deportiva.

"Obviamente, la victoria en el Masters fue el pistoletazo de salida, nos casamos en verano y poco después nos enteramos de que íbamos a tener un hijo. Ha sido increíble.

"A Sergio le gusta decir que cuando es feliz fuera del campo de golf, es más fácil para él ser feliz en el campo y eso tiene mucho sentido.

"Obviamente, si tienes turbulencias en tu vida, cualquier cosa que hagas como profesión va a ser más difícil".

Un compañero comprensivo

Y añade: "Nuestra relación es genial porque nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien, somos muy parecidos y a la vez muy diferentes y parece que funciona".

"Soy muy competitiva y creo que Sergio lo ve mucho.

"Puede que yo sea tan competitivo como él, en algunos aspectos más, y creo que simplemente sacamos lo mejor el uno del otro y él me lo ha dicho, que yo saco lo mejor de él y él sin duda saca lo mejor de mí y, quiero decir, ¿qué más se puede pedir de la persona con la que pasas el resto de tu vida?".

En un deporte que implica viajar durante todo el año por todo el mundo, ayuda tener un compañero comprensivo, dice García.

Con un padre que fue un quarterback universitario All-American, un abuelo que fue un aclamado entrenador de fútbol americano en el instituto y un primo, Drew Brees, que es el quarterback de los New Orleans Saints, Angela aprecia los sacrificios y los esfuerzos que tiene que hacer una estrella del deporte.

"Es muy importante porque ella sabe el tipo de vida que llevamos y no es fácil", dice García.

"Para nosotros (los golfistas) es mucho más fácil porque estamos acostumbrados pero, para nuestros compañeros, no es fácil estar viajando por todas partes y no sentir realmente que tienes un verdadero hogar y cosas así.

"No creo que les demos suficiente crédito por todo lo que hacen. Así que, sí, es increíble".

Palabras inspiradoras

García, cuyo padre es su entrenador, reconoce que todos en su equipo "mi padre, mi mujer, mi madre, mi hermano, mis managers, mi caddie, mis amigos, mis suegros" han jugado un papel en su brillante año, pero también da crédito a su compañero Henrik Stenson por contribuir a su victoria en el Masters.

En 2016, el sueco, que entonces tenía 40 años, ganó el Open Championship y se hizo con su primer gran título con una ronda de 63 golpes, todo un récord.

Pero no fue la hazaña en sí lo que inspiró a García, sino las palabras de sabiduría que Stenson compartió tras su victoria.

Sergio García: De casi hombre a campeón del Masters

El español recuerda el intercambio de palabras: "Cuando le vi [a Henrik] después en Suiza, vino tras ganar el Open, que fue increíble, y le felicité y le dije lo felices que estábamos por él.

"Y una de las primeras cosas que me dijo fue: 'Yo tengo 40, tú 36, aún te quedan 16 majors antes de los 40', así que tienes muchas oportunidades...".

No sé si lo necesitaba o no, pero sin duda me ayudó".

"Obviamente, no voy a decir que gané el Masters por eso, pero, al mismo tiempo, cuando viene de alguien a quien respetas, que es amigo tuyo, que ha estado ahí y cerca muchas veces, que no ha sido capaz de hacerlo y finalmente lo hace, cuando alguien así te lo dice, te golpea justo en este músculo de aquí [refiriéndose a su corazón], así que definitivamente significó mucho".

Con una nueva temporada en el horizonte y el impacto de la paternidad, que pronto cambiará su vida, García no se conforma con reflexionar sobre unos 12 meses llenos de éxitos. Quiere seguir mejorando su juego.

"A principios del año que viene, con la llegada del bebé, me espera un gran reto, y creo que va a ser increíble", afirma.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias y vídeos.

"Así que vienen muchas cosas buenas y, con suerte, sólo quiero estar lo más sano posible y tratar de seguir mejorando y seguir dándome oportunidades.

"Ése es el objetivo, seguir adelante. No es fácil, pero hay aspectos en los que puedo mejorar".

"Creo que mentalmente aún puedo mejorar y si mejoro un poco mentalmente, a la hora de jugar al golf, eso me ayudará a estar en esa calma que he experimentado este año un poco mejor".

Fuente: edition.cnn.com