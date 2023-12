Lo más destacado

Serena Williams se retira del Abierto de Australia

Williams dio a luz a su hija en septiembre

Jugó un partido de exhibición en diciembre

La estadounidense es la vigente campeona del Abierto de Australia

La ganadora de 23 Grand Slams regresó a la pista en el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi el fin de semana, menos de cuatro meses después de ser madre, pero jugar ese torneo ha hecho reflexionar a la estadounidense.

"Después de competir en Abu Dhabi me di cuenta de que, aunque estoy muy cerca, no estoy donde personalmente quiero estar", declaró la jugadora de 36 años.

"Mi entrenador y mi equipo siempre me decían 'sólo ve a los torneos cuando estés preparado para llegar hasta el final'. Puedo competir, pero no quiero limitarme a competir, quiero hacerlo mucho mejor y, para ello, necesitaré un poco más de tiempo".

"Dicho esto, y aunque estoy decepcionado por ello, he decidido no competir en el Abierto de Australia este año".

Cuando Williams ganó el Abierto de Australia del año pasado ya estaba embarazada de dos meses.

"El recuerdo del Open del año pasado es algo que llevaré conmigo, y Olympia y yo estamos deseando volver de nuevo", añadió Williams. "Agradezco el apoyo y la comprensión de mis fans y de todo el mundo en el Open de Australia".

Tras batir el récord de la Era Abierta de Steffi Graf el pasado enero con su séptimo título en Melbourne Park, Williams necesita un título más de grand slam para igualar el récord de todos los tiempos de Margaret Court.

Williams, número 22 del mundo, no es el único nombre importante que se retira del Abierto de Australia, que comienza el 15 de enero.

El jueves, el ex número 1 del mundo Andy Murray dijo que no competiría en Melbourne debido a una lesión en la cadera, mientras que el ex finalista del US Open Kei Nishikori también se ha retirado, diciendo que aún no se ha recuperado completamente de una lesión en la muñeca.

Tampoco es seguro que Novak Djokovic, seis veces campeón del Abierto de Australia, vaya a jugar el primer Grand Slam del año.

El 12 veces ganador del Grand Slam dijo el miércoles que tomará una decisión sobre su participación después de tomar parte en dos eventos de exhibición la próxima semana.

Fuente: edition.cnn.com