Serena Williams gana en su regreso al tenis y responde a las preguntas sobre la exención por uso terapéutico

Williams se impone por 7-5 y 6-3 a Diyas en Indian Wells

No había jugado individuales desde que ganó el Abierto de Australia 2017

Williams responde a la pregunta sobre la exención por uso terapéutico y niega haber actuado mal

Williams superó a Diyas 7-5 6-3 en el desierto de California el jueves en su primer partido competitivo de individuales desde que ganó el Abierto de Australia 2017 hace 14 meses.

Sus pensamientos se dirigieron entonces rápidamente a su hija Alexis.

"Ha pasado más de un año y una niña después", dijo Williams a la multitud. "Ahora puedo ir a casa con ella, así que estoy emocionada por eso. Muchas gracias por apoyarme".

Williams mejoró a 3-0 contra Diyas, 53 del ranking. Su gran saque no se rompió en el primer set, pero Diyas sí rompió dos veces en el segundo, aunque Williams se adjudicó los tres juegos finales de la contienda nocturna para establecer un duelo contra la 29ª cabeza de serie Kiki Bertens en una repetición de las semifinales del Abierto de Francia 2016.

"Definitivamente no fue fácil", dijo Williams. "He jugado contra ella varias veces antes y siempre tenemos un par de sets apretados. Pero estuvo bien. Estoy un poco oxidada.

"Pero no importa. Sólo estoy aquí en este viaje haciéndolo lo mejor que puedo".

Pero las preguntas a Williams en su rueda de prensa posterior al partido no fueron sólo sobre maternidad, derechas y reveses.

Pregunta inesperada

Le preguntaron por una exención de uso terapéutico retroactiva que se le concedió para el Abierto de Francia de 2015, cuando una Williams enferma luchó por el título en París.

La AUT -para prednisona- fue revelada en 2016 por Fancy Bears, un grupo de hackers que se cree que tiene vínculos con Rusia.

Según la Clínica Mayo, una respetada institución médica, la prednisona es un corticosteroide que se utiliza para tratar diversas afecciones.

En su conferencia de prensa, Williams negó haber cometido ningún delito y dijo que nunca había dado positivo por una sustancia prohibida.

"Nunca he dado positivo, siempre he obtenido una AUT, así que debería comprobarlo", dijo Williams.

Cuando el periodista replicó: "Obtuviste una AUT, pero con fecha anterior", Williams respondió: "No, no, no, no.

De hecho, no pude jugar el Abierto de Francia y no iba a hacerlo a menos que tuviera una AUT porque, si recuerdas ese año, estuve increíblemente enferma...".

"No sé ni cómo gané el partido y dije que literalmente no podía jugar la final (contra Lucie Safarova), pero necesito una AUT para tomar un descongestionante.

"Al final es lo que hay".

Al final del jueves, Williams volvió a ser una ganadora en la pista tras ese "viaje".

La estadounidense conquistó en Melbourne su récord de 23º título de grand slam en los primeros compases del embarazo y no volvió a jugar en el resto de 2017.

Casi muere

Dio a luz a principios de septiembre por cesárea de urgencia y reveló a la CNN que estuvo a punto de morir en los días posteriores, al diagnosticársele otra embolia pulmonar -Williams tuvo la misma dolencia en 2011- que desencadenó complicaciones.

Su agitado año no se detuvo ahí. Williams se casó en Nueva Orleans en noviembre con el cofundador de Reddit Alexis Ohanian -que estaba en el palco de Williams el jueves- antes de volver a la pista a finales de diciembre para una exhibición en Abu Dhabi contra la campeona del Abierto de Francia Jelena Ostapenko.

La jugadora de 36 años disputó su primer partido competitivo del año el mes pasado, combinándose con su hermana mayor Venus en dobles en la competición por equipos de la Fed Cup contra Holanda.

A medida que se acercaba su regreso a Indian Wells, Ohanian diseñó cuatro vallas publicitarias que se colocaron en Palm Springs, cerca de Indian Wells.

Williams -que ahora no tiene ranking debido a su inactividad- podría enfrentarse a Venus en la tercera ronda de Indian Wells. Venus fue otra de las espectadoras en la pista central el jueves.

El partido de Serena contra la kazaja Diyas marcó la primera vez desde 1999 que no tenía un bye de primera ronda en Indian Wells o Miami, el par de torneos conocidos como el doble sol. Se consideran los dos torneos combinados más importantes fuera de los majors.

Motivada

Williams dijo en la víspera de Indian Wells que no le faltaba motivación, a pesar de haber ganado el mayor número de grand slams -mujeres u hombres- en la Era Abierta.

"Siempre he sido una persona extremadamente motivada, pero lo principal es que me encantaría que mi hija estuviera por aquí conmigo haciéndolo genial y jugando increíble, así que eso definitivamente me da algo de motivación", declaró a la BBC.

"Hubiera pensado que me habría retirado hace seis años, pero sigo aquí y estoy jugando genial, y creo que seguiré jugando bien".

Calificó Indian Wells como un buen momento para comenzar su regreso, pensando en los tres grand slams restantes de 2018.

Alcanzar 24 majors igualaría a Williams con Margaret Court en el mayor número de títulos de grand slam jamás ganados.

"El objetivo de Serena (para este año) será ganar grand slams", dijo su entrenador, Patrick Mouratoglou, a la web oficial de la WTA. Sabe que su regreso puede llevar algún tiempo, pero su nivel de exigencia es alto, como siempre".

"Quedan tres Grand Slams esta temporada. Serán sus tres objetivos principales para 2018".

