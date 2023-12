Serena Williams alcanza la cuarta ronda del Abierto de Francia y aspira a hacer historia

La estadounidense de 39 años derrotó a su compatriota Danielle Collins por 6-4 y 6-4 en la Pista Philippe Chatrier, mientras el cuadro femenino se abría con algunas eliminatorias de cabezas de serie.

Después de que la cabeza de serie número 3, Aryna Sabalenka, fuera eliminada el viernes por Anastasia Pavlyuchenkova, Williams se convirtió en una de las cuatro cabezas de serie que quedan en el cuadro femenino.

"Me sentí muy bien", dijo Williams en la rueda de prensa posterior al partido. "Las cosas no iban como yo quería. No es que ella me regalara esos juegos. Tuve que ganármelo y darle la vuelta. Eso fue muy positivo para mí de cara al siguiente partido".

Su objetivo es igualar el récord de Margaret Court de 24 grand slams, pero no ha superado la cuarta ronda en Roland Garros desde 2016.

Williams, tres veces campeona del Abierto de Francia, fue puesta a prueba durante todo el encuentro por su compatriota.

En el primer set, Collins se vio obligada a defender puntos de ruptura e incluso un punto de set hasta que, finalmente, Williams fue capaz de sellar el primer set con un ace.

Y con un break inicial en el segundo set, parecía que Collins iba a desmoronarse.

Pero la jugadora de 27 años, mostrando una notable determinación ante la adversidad, encadenó cuatro juegos consecutivos y se puso 4-1 por delante.

Esa desventaja pareció despertar a Williams, que ganó cinco juegos consecutivos para clasificarse por decimotercera vez para la cuarta ronda de París.

"Fue un poco decepcionante después de ir ganando 4-1", dijo Collins. "Creo que Serena ha jugado un gran tenis para remontar. No creo que yo haya jugado lo mejor posible en esos momentos. Sólo tengo que aprender de ello, espero hacerlo mejor la próxima vez y ser capaz de cerrar el set".

"Dije [después del partido] que me encantaría verla ganar todo y que la apoyaría. Creo que todos admiramos y queremos a Serena, especialmente las jugadoras estadounidenses. Hoy ha sido bastante surrealista salir ahí y jugar contra alguien a quien recuerdo haber visto jugar aquí a los 9 y 10 años, estar aquí, compartir la pista con ella, esta experiencia. Espero poder ser un trampolín para que gane otro Slam. Sería muy emocionante y genial, así que voy a seguir cada punto".

Williams se enfrentará ahora a la kazaja Elena Rybakina, cabeza de serie número 21, por un puesto en cuartos de final.

Además de las retiradas de Naomi Osaka y Ashleigh Barty, se han producido algunas bajas sonadas que han abierto el cuadro para otras.

La derrota de Sabalenka el viernes se suma a las de cabezas de serie como Karolina Pliskova, Bianca Andreescu y Belinda Bencic.

Para Williams, que ha ganado 23 grand slams, la oportunidad de igualar el récord de Court podría no estar nunca más presentable, pero busca ganar su primer título de grand slam desde 2017.

