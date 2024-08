¿Será que FIFA 25 de EA finalmente cumplirá con su compromiso a largo plazo?

EA está de vuelta en la Gamescom con su título insignia: EA FC 25. La simulación de fútbol, anteriormente conocida como la serie FIFA, se lanzará en septiembre. Con el juego vendiendo millones de copias cada año a precio completo, EA promete un videojuego que explora nuevos territorios mientras se mantiene fiel a sus raíces. Es todo un equilibrio. El desarrollador de juego Sam Rivera habló sobre los mecanismos de EA FC 25 y aclaró una gran confusión en una entrevista con ntv.de.

En la edición anterior, eran los conjuntos de habilidades únicos de ciertos jugadores los que mejoraban la eficacia de los pases, disparos o acciones defensivas. Este año, los desarrolladores están enfocando todo en la estrategia. La han llamado FC IQ y permite ajustes flexibles de formación. Los nuevos roles de jugador pueden alterar la posición, los caminos de carrera o el comportamiento defensivo para la misma posición.

"Para ofrecer una experiencia agradable, el juego debe ser receptivo. Las animaciones deben parecer fluidas y auténticas. Debe haber una variedad de mecanismos que añadan profundidad al juego", dice Rivera. Se espera que las nuevas características tácticas se construyan sobre esto. "Estas especialmente apelarán a los jugadores dedicados que prestan atención a los matices del fútbol".

La fase de prueba beta del juego está en curso, según Rivera. "La retroalimentación hasta ahora es que hay numerosas posibilidades tácticas, numerosas permutaciones. Se está perfilando como un año divertido para aquellos que participan en los modos competitivos como Ultimate Team".

Preocupaciones sobre tácticas metagame

También podrás compartir tus tácticas únicas con otros jugadores creando un código único. Esto plantea preocupaciones sobre una táctica metagame -especialmente efectiva y extendida- que dominaría el juego y lo haría aburrido porque todos la usarían. "Tenemos herramientas mejores ahora para combatir eso", dice Rivera. Los jugadores competitivos suelen intentar explotar ciertas tácticas para tener ventaja. "Las formaciones básicas se volverán más importantes, y habrá formas de contrarrestarlas. Tenemos un equipo en vivo que recopila retroalimentación de la beta y busca cualquier cosa que esté 'sobrepotenciada' y ajusta en consecuencia".

Críticos han acusado durante mucho tiempo al juego de estar guionizado y tener una momentum interna. Esto significa que los mecanismos del juego intervendrían para compensar una deficiencia incluso cuando un jugador está claramente desventajado. "No hay guion. No hay momentum", dice Rivera. "Hay numerous variables que los jugadores no ven: ¿Gira el balón? ¿Rebota el balón? ¿Es un disparo directo? ¿Hay un oponente detrás? ¿Cuán lejos está el oponente? Hay tantos factores incluso para un disparo simple. Llevamos esas variables del mundo real a nuestra simulación de fútbol". En el fútbol real, un gol crucial en el tiempo adicional es más memorable que uno marcado en el minuto 32.

Otro argumento contra el momentum interno es la escena de jugadores profesionales de EA FC. "Hay consistencia entre los jugadores competitivos", dice Rivera. Año tras año, un grupo similar de jugadores remains at the top. "Si hubiera guion en el juego, esa consistencia no sería posible". Los profesionales son simplemente jugadores que han dominado excepcionalmente bien los mecanismos y han descubierto qué funciona mejor para tener ventaja sobre los demás.

En este año's Gamescom en Colonia, EA está presente para promocionar su nuevo modo "Rush", que los visitantes pueden probar. En el juego de cinco contra cinco, los nuevos características tácticas no parecen hacer mucha diferencia, según Rivera. "Rush" fue divertido de probar, pero es poco probable que sea un juego cambiado. Si los nuevos componentes tácticos satisfarán ultimately a los jugadores, se verá en las próximas semanas.

A pesar de las nuevas características tácticas en EA FC 25, los videojuegos como "Rush" durante las demostraciones de Gamescom sugieren que estos cambios podrían no tener un impacto significativo en el juego de cinco contra cinco. Por otro lado, los jugadores dedicados que buscan matices en la estrategia del fútbol están ansiosos por las nuevas tácticas metagame, ya que podrían potencialmente superar a otros.

Para evitar la dominancia de una sola táctica metagame, EA ha desarrollado mejores herramientas para analizar y ajustar los mecanismos del juego que se vuelven sobrepotenciados durante la fase de prueba beta, asegurando una experiencia de juego equilibrada y atractiva para todos los jugadores.

