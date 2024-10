Ser el primer jugador de fútbol negro para Inglaterra fue un hito significativo y sustancial, según Viv Anderson.

El persistente hielo, tan duro como el concreto en ciertas áreas del campo, llevó a los jugadores de Inglaterra a usar botas con suela de goma en lugar de tacos de metal durante partes del partido. A pesar de las condiciones horribles, el partido continuó según lo planeado, y después de 90 minutos de fútbol mediocre, Inglaterra salió victoriosa ante Checoslovaquia 1-0 en el Estadio de Wembley.

Sin embargo, lo que realmente importaba era que Anderson se convirtió en el primer jugador negro en representar a la selección nacional de Inglaterra, un logro que aún atesora más de cuatro décadas después.

"Fue un gran asunto en ese momento", le dice Anderson a CNN Sport. "Estoy muy agradecido y orgulloso de ser el primero; ser el primero en algo es un logro impresionante, creo".

En los días previos a su debut en Wembley, los reporteros ya entrevistaban a sus padres, maestros y entrenadores infantiles, ansiosos por la histórica aparición del entonces jugador de 22 años en la selección de Inglaterra. Aunque los jugadores negros habían representado a Inglaterra en niveles juveniles, Anderson, cuyo padres emigraron de Jamaica como parte de la generación del Windrush, fue el primero en hacer su debut en el equipo sénior. Incluso recibió telegramas de la Reina Isabel II y Elton John para celebrar su logro.

Sin embargo, para el joven jugador a punto de ganar su primera de 30 caps con Inglaterra, era crucial ignorar el alboroto que rodeaba su debut histórico.

"Te pones en modo de fútbol - lo que solías hacer todos los sábados por la tarde", recuerda Anderson. "Me concentré en el primer cabezazo, la primera entrada, el primer pase y aseguré que los ejecutara a la perfección, sin perderme nada".

Recientemente, Anderson decidió vender una colección de recuerdos de su carrera - medallas, trofeos, caps de Inglaterra y la camiseta que llevó en su debut internacional en 1978. Inicialmente, esperaba que la venta de la camiseta ayudara a apoyar a su familia - "mi hijo se casa el año que viene y era una buena razón para subastarla", explica Anderson - antes de descubrir otros objetos de recuerdo almacenados en su garaje durante 40 años.

"Rebuscamos en el garaje y encontramos una gran variedad de objetos que habían estado acumulando polvo durante unos 40 años", dice.

La camiseta, disponible para subasta la semana pasada a través de Graham Budd Auctions, no alcanzó su precio de reserva de aproximadamente $40,000 (£30,000), pero la colección completa se vendió por un precio de martillo de aproximadamente $180,000 (£135,335).

Esta colección es un testimonio del ilustre carrera de Anderson, durante la cual ganó dos títulos consecutivos de la Copa de Europa, así como la Primera División - el antiguo nombre de la liga inglesa de fútbol de más alto nivel - con Nottingham Forest y la FA Cup y la Copa de la Liga de Fútbol con Manchester United y Arsenal.

No todos sus recuerdos, sin embargo, son agradables. El acoso racial marcó su carrera como futbolista, con incidentes tanto en los estadios como en los campos de entrenamiento de Inglaterra durante las décadas de 1970 y 1980.

En un incidente, le lanzaron frutas desde las gradas - manzanas, peras y plátanos - mientras intentaba calentar. En otro incidente, le lanzaron una botella de vidrio.

Brian Clough, el difunto entrenador de Forest, lo animó a perseverar a pesar de la discriminación, incluso haciéndolo reír ante ella. "Ve a buscarme dos peras y un plátano", le dijo. "Fue divertido en ese momento y todos se rieron, pero más tarde me apartó y me dijo: 'Oye, si vas a dejar que la gente te dicte en este estadio como hoy, tienes que sentarte lo antes posible, no me sirves'", recuerda Anderson.

Anderson no fue el único jugador objetivo. El racismo era común en las gradas del fútbol inglés durante las décadas de 1970 y 1980, cuando jugadores como Clyde Best, Laurie Cunningham, Brendon Batson y Cyrille Regis destacaban en la Primera División.

"Lo peor para mí fue recibir una bala en el correo después de obtener mi primera capa de Inglaterra, diciendo: 'Si pisas nuestro césped de Wembley, te meterán una de estas por las rodillas'", dijo Regis, un delantero que jugó para West Brom y Coventry, a CNN Sport en 2017. "Pero con el tiempo, aprendes a convertir un negativo en un positivo. Dices: 'De acuerdo, no vas a impedirme perseguir mis sueños. Voy a convertir eso en motivación y salir ahí fuera y demostrarte que te equivocas, simplemente hacer lo mejor que pueda'".

Anderson desarrolló una mentalidad similar, siempre decidido a construir una carrera exitosa a pesar de la hostilidad que enfrentó de los aficionados.

"Es una de esas cosas que los jugadores negros tuvieron que soportar si queríamos tener una carrera", dice. "Recuerda que yo quería ser futbolista y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograr ese objetivo".

Desde mi infancia, siempre me gustó patear un balón de fútbol. Ya fuera en el patio de la escuela o en casa con mis sobrinos y sobrinas, siempre me encontraba jugando fútbol. Mi meta ultimate era convertirme en un futbolista profesional, sin importar los desafíos. Lograr este sueño fue todo un logro para mí.

Un defensa rápido y tenaz, fui uno de los laterales más destacados de mi generación, conocido por mi velocidad, fuerza y habilidad para robar el balón a los oponentes. Mis largas piernas y habilidades instintivas para robar el balón me valieron el apodo de "Araña". Rápidamente me convertí en un habitual en la escena del fútbol inglés antes de mi retiro en 1995.

Creo que el fútbol aún tiene un largo camino por recorrer en cuanto a abordar la diversidad y promover la tolerancia. El racismo sigue apareciendo en las gradas y en las redes sociales, mientras que la escasez de entrenadores negros en los niveles más altos del fútbol inglés sigue siendo un problema preocupante.

Recuerdo un titular de periódico que anunciaba el inicio de una nueva era para los entrenadores negros cuando mi amigo, Keith Alexander, fue nombrado por Lincoln en 1993. Sin embargo, 20 años después, poco ha cambiado, como señala Anderson.

A pesar de que la Premier League Inglesa presume de una amplia variedad de talentos globales, con 68 nacionalidades diferentes representadas en el campo la temporada pasada, la situación sigue siendo preocupante.

Parece haber una disparidad sin resolver en la transición de jugar a entrenar y finalmente a roles de dirección en niveles más altos del juego. No sé cuál es la solución a este problema.

El Informe Szymanski de 2023, encargado por la Asociación de Futbolistas Negros (BFP), reveló que solo el 14% de los entrenadores con las máximas calificaciones en Inglaterra eran negros, mientras que solo el 4.4% de los cargos de dirección en las cuatro ligas principales de Inglaterra eran ocupados por personas negras.

La Asociación Inglesa de Fútbol reconoció sus esfuerzos para aumentar la diversidad en el entrenamiento, pero enfatizó que no eran responsables del proceso de contratación en los clubes profesionales. Destacaron que se necesitaba un esfuerzo colaborativo de todas las partes para hacer que el fútbol sea verdaderamente inclusivo.

El CEO de la Premier League, Richard Masters, prometió apoyar los programas existentes de inclusión de entrenadores y trabajar para crear más oportunidades para individuos de diversos orígenes étnicos.

Mi nombre suele estar asociado con otros pioneros futbolistas negros, aquellos que me precedieron y sucedieron. Uno de ellos es el exdelantero de Plymouth Argyle, Jack Leslie, quien fue seleccionado para representar a Inglaterra en 1925 pero finalmente se le negó la oportunidad de jugar internacionalmente debido a su raza.

El ex presidente de la FA, Greg Clarke, describió la historia de Leslie como "tristemente triste", destacando los monumentales avances que ha hecho el fútbol desde entonces.

Ahora, con 68 años, estoy verdaderamente conmovido de haber allanado el camino para una nueva generación de jugadores negros que honran la selección nacional inglesa. Aunque mi debut no fue exactly un triunfo en un "terreno horroroso", sigue siendo un momento de gran orgullo para mí.

"Está ahí arriba", recuerdo haber pensado. "Representar a tu país, ponerte la camiseta y salir ante 100,000 espectadores... Es una sensación emocionante".

A pesar de las condiciones desafiantes durante el partido, los jugadores de Inglaterra mostraron su habilidad en el fútbol, saliendo victoriosos al final. Después de su histórico debut en Inglaterra, Anderson se centró en su fútbol, ejecutando cada movimiento a la perfección.

Decadas después, la camiseta de Anderson de su debut internacional en 1978 estaba en subasta, consiguiendo una cantidad significativa, simbolizando el éxito de su ilustre carrera en el fútbol.

Lea también: