Sepp Blatter y Michel Platini, absueltos de fraude en un tribunal suizo

El juicio se centró en un pago efectuado por la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, a Platini en 2011. En aquel momento, Platini era presidente de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

La Fiscalía General de Suiza (OAG) acusó a ambos hombres de organizar ilegalmente el pago de 2 millones de francos suizos (valor actual: 2,05 millones de dólares).

En un comunicado emitido por el tribunal tras el juicio se lee que "el resultado de las pruebas respalda la versión de los acusados, por lo que los hechos de la acusación no pueden considerarse creados con una probabilidad rayana en la certeza y el tribunal se adhiere a la versión de la fiscalía, que mantiene serias dudas".

Al entrar en la sala para escuchar el veredicto, Blatter declaró a los periodistas: "No soy inocente en mi vida, pero en este caso, soy inocente".

Durante el juicio, celebrado en junio, Blatter afirmó que el pago a Platini era una retribución que se debía al francés por algunos trabajos de consultoría realizados con la FIFA entre 1998 y 2002.

"Es un salario que se debía. No sé por qué estamos en un juicio penal por un procedimiento administrativo", dijo Blatter.

"Platini me dijo, valgo un millón y yo le dije, entonces estarás conmigo por un millón - acuerdo de caballeros", continuó el mandatario de 86 años.

Platini, por su parte, dijo que tomaría represalias contra "culpables" no especificados que estuvieran implicados en el caso abierto contra él.

"Quería expresar mi felicidad a todos mis seres queridos porque finalmente se ha hecho justicia después de siete años de mentiras y manipulaciones", dijo Platini, de 67 años, en un comunicado enviado a la CNN por sus abogados.

"La verdad ha salido a la luz durante este juicio y agradezco profundamente a los jueces del tribunal la independencia de su decisión".

Continuó: "Mi lucha es una lucha contra la injusticia. He ganado un primer partido. En este caso, hay culpables que no han comparecido durante este juicio. Que cuenten conmigo, volveremos a vernos porque no me rendiré y llegaré hasta el final en mi búsqueda de la verdad".

El veredicto es la culminación de una investigación que comenzó en 2015.

Thomas Hildbrand, fiscal federal jefe de la Fiscalía General de Suiza, que presentó los cargos contra los dos hombres, dijo en una declaración a CNN: "La Fiscalía General de Suiza ha tomado nota de la decisión de la Sala Penal del Tribunal Penal Federal.

"Una vez que el Tribunal haya emitido el razonamiento escrito de su decisión, la Fiscalía General de Suiza decidirá sobre cómo seguir adelante".

Tras la absolución de la pareja, un portavoz de la FIFA declaró: "La FIFA toma nota del veredicto del Tribunal en relación con el caso abierto por la OAG y esperará a la sentencia razonada completa antes de hacer más comentarios".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com