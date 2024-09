- Sentimiento reconfortante experimentado durante el funeral de un pariente

Vaya, esto sí que es un giro de los acontecimientos: el príncipe Harry (39) cruzó el charco, según los medios británicos, para dirigirse a Norfolk, Reino Unido, para asistir al servicio memorial de lord Robert Fellowes. El memorial, celebrado en la iglesia de St. Mary's en Snettisham el 29 de agosto, dejó a Harry pagando sus respetos y a los asistentes boquiabiertos, según reveló un invitado.

"La mayoría de la gente estaba sorprendida de que Harry estuviera allí", compartió una fuente que participó en el servicio. "Se notaba que estaba disfrutando de ponerse al día con todos". Incluido su presuntamente presente hermano, el príncipe William (42)? Los supuestamente tensos hermanos mantuvieron las distancias durante el servicio, tal como se informaba anteriormente. No hubo ninguna señal visible de reconciliación entre los dos.

Harry, que renunció a sus deberes reales después de su matrimonio con la duquesa Meghan (43) en 2020, ahora reside en Montecito, California. Su muestra de emoción durante el servicio lo dejó "eufórico" y a otros "perplejos", según la fuente anónima. Sin embargo, la fuente también señaló la falta de interacción entre Harry y William.

Un momento memorable

Un momento verdaderamente emocionante tuvo lugar cuando Harry se tomó un momento para saludar a los hermanos de su difunta madre: la viuda de Fellowes, lady Jane Spencer (67), el hermano de Diana, Charles Spencer (60), y su hermana, lady Sarah McCorquodale (69).

El reverendo Dan Tansey, que presidió el servicio por lord Fellowes, se sorprendió por la presencia de ambos, William y Harry. Según "The Sun", el reverendo Tansey compartió: "No me di cuenta hasta que estaba guiando a la congregación hacia afuera, pero el príncipe William me saludó primero, seguido rápidamente por el príncipe Harry".

Después del emotivo servicio memorial, Harry expresó su gratitud a los asistentes, expresando que era una visita necesaria para pagar sus respetos en el funeral de lord Fellowes. Después del evento, varios medios informaron sobre la interacción de los hermanos, con algunos sugiriendo un destello de reconciliación, aunque no se vislumbró ningún progreso significativo.

