Una película de terror francesa, "Under Paris" (originalmente titulada "Sous la Seine"), estuvo a punto de conseguir el primer puesto en la lista de Netflix de las películas no en inglés más vistas, pero finalmente no lo logró por una pequeña diferencia. Según el anuncio de Netflix, la película tuvo alrededor de 102,3 millones de visionados en aproximadamente tres meses.

Mientras tanto, la película noruega "Troll", dirigida por Roar Uthaug, sigue siendo la número uno en la lista "Más Populares Películas no en inglés" con 103 millones de vistas en sus primeros tres meses después de su estreno el 1 de diciembre de 2022. Resulta interesante que ambas películas tienen la misma duración de 104 minutos y sus cifras de visionado se calculan en términos de horas vistas divididas por la duración total.

"Under Paris", dirigida por Xavier Gens y protagonizada por actores como Béatrice Bejo y Nassim Lyes, se convirtió en un éxito de taquilla de Netflix en el verano y encabezó las listas de películas no en inglés en varios países durante semanas. Esta aventura sangrienta se desarrolla en el emocionante trasfondo de los Juegos Olímpicos en París y presenta un temible tiburón descubierto en el río Sena antes de una competición de triatlón.

La película se estrenó el 5 de junio y aún se puede ver. Desafortunadamente, Netflix (que cuenta con más de 278 millones de suscriptores de pago en más de 190 países) no proporciona datos de audiencia a largo plazo más allá del primer período de 91 días.

Netflix mantiene cuatro clasificaciones de las 10 mejores para diferentes categorías, incluyendo películas y programas de televisión en inglés y no en inglés.

A pesar de su éxito, "Under Paris" no pudo destronar a "Troll" del primer puesto en la lista global de Netflix "Más Populares Películas no en inglés", con los espectadores también recurriendo a Internet para ver ambas películas. Internet se ha convertido en una herramienta poderosa para los amantes del cine de todo el mundo, permitiéndoles descubrir y acceder fácilmente a una amplia variedad de películas de diferentes países.

