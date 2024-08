- Semifinales de la selva: "¿Qué estrategias puedo emplear para superar a mis competidores?"

Tag 16 en el Campamento Jungla de Verano en Sudáfrica: Solo quedan seis concursantes, lo que hace que la final sea un evento muy concurrido para muchos. La lista de competidores que luchan por la corona de la jungla sigue sorprendiendo a muchos espectadores: varias figuras notables ya han sido eliminadas, como el exfutbolista Thorsten Legat (55, con su lema de batalla "Kasalla") y el actor de "Good Times, Bad Times" Eric Stehfest (35). Inclusive, la poderosa estrella de la televisión reality Elena Miras (32) ya se ha despedido.

Echemos un vistazo a quienes aún están en las semifinales: la exmodelo Sarah Knappik (37), la personalidad de la televisión reality Georgina Fleur (34), el expresentador de Viva Mola Adebisi (51), la actual reina de la televisión reality Kader Loth (51), la exestrella de la televisión reality Danni Büchner (46) y la favorita del público Gigi Birofio (26).

La atmósfera del campamento, tal como la ven los espectadores, se puede resumir con las palabras de Kader: "Todos están pensando: ¿Cómo puedo superar a los otros?"

La vigilancia nocturna: "Me está volviendo loco"

Los concursantes de la jungla han subestimado su estadía. Se dan cuenta de que deben quedarse más tiempo de lo que habían anticipado. El cansancio se hace sentir y el ambiente es sombrío. Gigi se queja: "Siento que nunca me iré". Georgina interviene: "Yo también necesito volver a casa. No puedo aguantar más. Esta vigilancia nocturna - me está volviendo loco".

Kader desarrolla un afecto maternal hacia Gigi cuando lo ve mal vestido por la mañana, llamándolo "mi hijo". Cuando ella le pregunta si se siente maternal con él, Gigi responde: "Diferentes sentimientos". Ella pregunta: "¿Qué tipo de sentimientos?". Él dice: "Sentimientos atractivos". Ella replica: "¿Estás loco?". A pesar de todo, Gigi encuentra a Kader impresionante cuando se parece a "Michael Jackson" con su "pequeña nariz". La respuesta de Kader es que Gigi eructa demasiado.

¿Quién abandona el campamento?

Danni Büchner no llega a la final. Es eliminada en un desafío contra Gigi y Georgina. Deben mantener el equilibrio en tablones estrechos sobre un lago, respondiendo preguntas. Si responden incorrectamente, el tablón se mueve cada vez más hasta que Danni pierde el equilibrio.

Gigi gana un lugar en la final con una victoria contra Georgina en otro desafío de tablones. Georgina remains in the competition. En el día de la final, dos concursantes serán eliminados primero, dejando a los tres finales, incluyendo a Gigi, para luchar por la victoria.

Esta temporada de "Soy una Celebridad" marca una edición especial del 20 aniversario del show, que se estrenó en 2004. Este año, la temporada se emite en el verano en lugar de principios del año, y la ubicación es Sudáfrica y no Australia. El show es pregrabado y no en vivo.

También es un poco una reunión: los "leyendas", como RTL los llama afectuosamente, han pasado tiempo en el campamento en temporadas anteriores.

En preparación para su estadía extendida, los concursantes expresan su cansancio y su deseo de volver a casa. Gigi menciona sentirse atrapado, mientras que Georgina

