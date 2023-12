Semana 16 de la NFL: Los aficionados disfrutan de un triplete en Navidad

Dado que la Navidad cae en lunes, los partidos de la NFL se disputarán los días 23, 24 y 25 de diciembre, por lo que el fin de semana estará repleto de diversión futbolística.

La acción concluye el lunes con un triple enfrentamiento el día de Navidad entre los cabezas de serie número 1 de cada conferencia. Y con los playoffs a la vuelta de la esquina, lo que está en juego es más importante que nunca.

Esto es lo que debes saber antes de sintonizar el partido:

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

Las festividades navideñas comienzan con un duelo de la AFC Oeste entre los Chiefs de Kansas City y los Raiders de Las Vegas.

Los campeones defensores del Super Bowl ya han perforado un boleto a la postemporada, pero ahora tienen la mira puesta en ganar su octava corona divisional consecutiva. Mientras tanto, los Raiders luchan por mantener vivos sus sueños de playoffs a medida que se acerca el final de la temporada.

El dominio de los Chiefs en la última década es evidente. Pero en las últimas semanas, Patrick Mahomes y compañía no han parecido la fuerza dominante de los últimos tiempos. Antes de la decepcionante victoria de la semana pasada sobre los New England Patriots, Kansas City perdió partidos consecutivos contra los Buffalo Bills y los Green Bay Packers.

A principios de esta semana, Mahomes expresó su afán de que el equipo vuelva a la senda del triunfo.

"Siempre quieres estar jugando tu mejor fútbol de cara a los playoffs", dijo Mahomes a los periodistas.

"Vamos a poner ese juego completo juntos. Creo que si podemos hacer eso y empezar a mejorar cada vez más en estos últimos partidos, podemos llegar a los playoffs y estar jugando nuestro mejor fútbol, entonces creo que la AFC está muy abierta y vamos a ser capaces de salir y tratar de encontrar una manera de llegar a la Super Bowl."

Las Vegas, por su parte, llega al partido de esta semana recién salido de su victoria más contundente de la temporada. Golearon por 63-21 a los Chargers de Los Ángeles, estableciendo el récord de la franquicia de más puntos anotados en un solo partido.

Tratarán de mantener ese impulso en sus tres últimos partidos, todos ellos contra equipos que les preceden en la clasificación de la AFC (los Chiefs, los Colts y los Broncos).

En este momento, las posibilidades de los Raiders de llegar a la postemporada son de sólo el 2%, y caerían a menos del 1% si pierden el lunes. Con su temporada en juego, los aficionados pueden esperar una batalla dura y competitiva.

"Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol", dijo el entrenador en jefe interino Anthony Pierce.

"Contra este equipo, puedes patear tantos goles de campo como quieras, pero tienes que saber que Patrick Mahomes va a conseguir múltiples touchdowns. No importa a quién vaya".

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

El último partido de la tarde presenta un enfrentamiento de la NFC Este entre los New York Giants dirigidos por Tommy DeVito y los Eagles de Filadelfia. Los Eagles tratarán de volver a la senda de la victoria después de tres derrotas consecutivas, mientras que los Giants intentarán acercarse una victoria más a un puesto de Comodín.

Tras un inicio de temporada de 10-1, los Eagles han atravesado una mala racha. Llegan al partido de esta semana tras una derrota por tres puntos ante los Seattle Seahawks. En las dos semanas anteriores, sufrieron derrotas consecutivas por más de 20 puntos ante los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers.

A pesar de los recientes problemas, el entrenador Nick Sirianni se muestra optimista.

"Sé que muchos de nuestros chicos han pasado por un montón de mierda y han pasado por momentos difíciles", dijo Sirianni. "Así es la vida, y esos momentos están en la vida.

"Uno se remonta a esos momentos y sabe que los ha superado, y que es mejor gracias a ello, y ése ha sido un mensaje constante a través de algunos de estos momentos difíciles que estamos atravesando ahora mismo".

Los Eagles ya han sellado su billete para la postemporada, pero la corona de la división y el primer puesto de la NFC siguen en juego. Philadelphia debe ganar sus tres últimos partidos de la temporada regular para superar a los Dallas Cowboys en el liderato de la NFC Este.

Para ganar la conferencia, también necesitarán que los 49ers pierdan al menos dos de sus tres últimos partidos. Si San Francisco gana sus tres últimos partidos, tomará el control de la conferencia.

En el resto de la NFC Este, los Giants se encuentran en medio de un renacimiento a finales de temporada. Tras un comienzo de temporada poco ideal, las esperanzas de Nueva York en los playoffs estaban prácticamente perdidas.

Entonces llegó Tommy DeVito, el quarterback novato de los Giants. El italoamericano de Nueva Jersey inyectó nueva vida a un insípido equipo de los Giants, ganando sus tres primeros partidos como titular.

El partido del lunes en el Lincoln Financial Field será el primero del novato contra Filadelfia y ante su históricamente alborotada afición. Ciertamente no recibirá una cálida bienvenida, pero tanto DeVito como sus compañeros de equipo confían en que podrá manejar el ambiente.

"He oído que es un ambiente bastante hostil", dijo DeVito. "Lo estoy deseando. Me gusta prosperar en esos ambientes".

"Tiene esa confianza. Va a aparecer y jugar bien", dijo el liniero ofensivo Justin Pugh. "Va a ser un gran ambiente. Es emocionante para él.

"Esta es una de las primeras veces que vas a Filadelfia, juegas contra tus rivales, vas a Dallas, vas a Filadelfia. Todos esos son partidos intensos".

Con un 5-9, las posibilidades de que los Giants lleguen a la postemporada son escasas(menos del 1%, según NFL.com). Pero el sueño seguirá vivo si vencen a los Eagles. Y si las últimas tres semanas son un indicador de cómo será el partido del lunes, DeVito no podría haberse enfrentado a sus rivales en mejor momento.

Si bien los Eagles de hoy parecen un rival más favorable que los Eagles de principios de temporada, el corredor Saquon Barkley advirtió que nunca se debe subestimar al equipo de Filadelfia.

"No nos vamos a dejar llevar por la racha perdedora en la que están", dijo Barkley. "Siguen siendo Philly. Siguen siendo los campeones (de la NFC) del año pasado, y siguen siendo grandes jugadores en general, así que sabemos que va a ser un partido difícil y tenemos que jugar nuestro mejor balón si queremos salir de allí con una victoria."

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET

La acción del Día de Navidad concluye con una batalla entre dos de los principales contendientes de la liga: los Baltimore Ravens y los San Francisco 49ers.

Ambos se enfrentarán en el Levi's Stadium en lo que podría ser un anticipo de la Super Bowl LVIII.

"No puedes ignorarlo", dijo a la prensa el safety de los Ravens, Kyle Hamilton. "Son dos grandes equipos enfrentándose. Estamos en el día de Navidad; es lo más grande que puede haber".

Ambos equipos lideran sus respectivas conferencias y están empatados con el mejor récord de la NFL. Aunque ambos equipos ya están en el cuadro de la postemporada, hay más por ganar en las últimas tres semanas de la temporada regular.

Tanto el primer puesto de la NFC como el de la AFC están aún en juego. El cabeza de serie nº 1 de cada conferencia recibirá un bye en la primera ronda y la ventaja de jugar en casa.

San Francisco ya se ha adjudicado la NFC Oeste y obtendría el primer puesto de la NFC si gana dos de sus tres últimos partidos. Los Ravens pueden hacerse con la AFC Norte con una victoria el lunes y una derrota de los Cleveland Browns.

Además, es probable que necesiten vencer a los Miami Dolphins la próxima semana para obtener el primer puesto de la AFC.

Aunque las implicaciones de los playoffs son obvias, el quarterback de los Ravens, Lamar Jackson, prefiere centrarse en la tarea que tienen entre manos.

"(El) Super Bowl es en febrero", dijo Jackson a los periodistas. "Ahora mismo estamos en diciembre. Tenemos que centrarnos en el lunes por la noche. No me preocupa lo que diga la gente".

San Francisco llega al partido con una racha de seis victorias consecutivas. Han dominado a un puñado de oponentes formidables, venciendo tanto a los Cowboys como a los Eagles por más de 20 puntos a principios de temporada.

El entrenador en jefe de San Francisco, Kyle Shanahan, ve a otro oponente formidable en Baltimore, citando específicamente las fortalezas de la defensa.

"Los números suelen ser lo primero que ves y te das cuenta de lo buenos que son", dijo Shanahan. "Luego enciendes la cinta y se parece a sus números.

"Son muy buenos contra la carrera, muy buenos contra el pase, coberturas extremadamente sólidas. Saben presionar. Saben cómo ir a por ellos con sus cuatro delanteros".

Los Ravens llegan al partido con un récord idéntico al de San Francisco y una racha de cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, su calendario ha sido un poco más ligero, lo que los convierte en los no favoritos en el partido de esta semana.

El partido del lunes será sólo la segunda vez esta temporada que entran en un partido como los perdedores.

"Nos sentimos un poco menospreciados por ello", dijo Hamilton. "Siento que somos el mejor equipo de la liga, y tenemos una oportunidad ante el país para demostrarlo".

Jackson, sin embargo, no se inmuta por el título.

"No quiero que nos elijan", dijo el candidato al MVP. "Me gusta ser el tapado. Creo que jugamos mejor cuando se duda de nosotros y [cuando] la gente no nos elige para ganar el partido. Creo que siempre jugamos mejor, así que hagámoslo hasta febrero. Es todo lo que pido".

Calendario

Domingo

Indianapolis Colts @ Atlanta Falcons, 1:00 p.m. ET

Green Bay Packers @ Carolina Panthers, 1:00 p.m. ET

Cleveland Browns @ Houston Texans, 1:00 p.m. ET

Detroit Lions @ Minnesota Vikings, 1:00 p.m. ET

Washington Commanders @ New York Jets, 1:00 p.m. ET

Seattle Seahawks @ Tennessee Titans, 1:00 p.m. ET

Jacksonville Jaguars @ Tampa Bay Buccaneers, 4:05 p.m. ET

Arizona Cardinals @ Chicago Bears, 4:05 p.m. ET

Dallas Cowboys @ Miami Dolphins, 4:05 p.m. ET

New England Patriots @ Denver Broncos, 8:15 p.m. ET

Lunes

Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs, 1:00 p.m. ET

New York Giants @ Philadelphia Eagles, 4:30 p.m. ET

Baltimore Ravens @ San Francisco 49ers, 8:15 p.m. ET

Cómo verlos

Aquí te contamos cómo ver a estos equipos en acción, estés donde estés.

Australia: NFL+, ESPN, 7Plus

Brasil: NFL+, ESPN

Canadá: NFL+, CTV, TSN, RDS

Alemania: NFL+, ProSieben MAXX, DAZN

México: NFL+, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

REINO UNIDO: NFL+, Sky Sports, ITV, Canal 5

EE.UU: NFL+, CBS, NBC, FOX, ESPN, Amazon Prime

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com