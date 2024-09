Selena Gomez revela el impacto de sus persistentes preocupaciones de salud en su viaje hacia la paternidad.

La actriz y música de "Only Murders in the Building", quien ha sido franca sobre sus batallas con problemas de salud mental y física en el pasado, habló abiertamente por primera vez sobre cómo sus diagnósticos han afectado su fertilidad en una entrevista con Vanity Fair, publicada el lunes.

"Desafortunadamente, no puedo llevar a mis propios hijos. Tengo numerosos problemas de salud que pondrían en riesgo mi vida y la del bebé. Tuve que llorar eso por un tiempo", compartió Gomez.

Gomez mencionó que la gestación subrogada y la adopción son "opciones significativas" para ella y agradeció a aquellos dispuestos a hacerlo.

"No es exactamente como lo imaginé. Pensé que sucedería de la manera en que sucede para la mayoría de las personas. Pero ahora estoy en un mejor lugar con eso. Me hizo realmente agradecida por los caminos alternativos para aquellas que anhelan ser madres. Soy una de ellas. Estoy emocionada por el camino que tengo por delante, aunque será un poco diferente", agregó Gomez.

Sea cual sea el camino, concluyó, "será mío. Será mi bebé".

Gomez reveló en 2015 que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmunitaria crónica que puede inflamar y causar dolor en diversas partes del cuerpo, lo que hace que el cuerpo ataque al tejido saludable, según la Fundación Lupus de América.

En 2017, reveló que su condición de lupus requería un trasplante de riñón, que fue proporcionado por su amiga, la actriz Francia Raisa. En 2020, también reveló su diagnóstico de trastorno bipolar.

Gomez documentó sus luchas de salud en su documental de 2022, "Mi mente y yo".

