Selena Gómez brilla en el regreso de 'Sólo hay asesinatos en el edificio'

Tres cosas que ver

Sólo hay asesinatos en el edificio - 2ª temporada

Nunca hubiera apostado que Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez harían una serie de televisión imperdible, y sin embargo lo han conseguido.

"Sólo hay asesinatos en el edificio" vuelve para su segunda temporada, y Gomez brilla con luz propia esta vez.

Ya sabíais que me iba a aficionar a esta serie sobre un trío de devotos del crimen real. Esta vez, los tres vecinos se ven implicados en un asesinato. Vengan por el misterio y quédense por las risas.

Empiece por la primera temporada y todo su porno inmobiliario neoyorquino.

Los primeros episodios de la segunda temporada de "Sólo hay asesinatos en el edificio" están en streaming en Hulu.

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

Un nuevo documental de Starz sigue la trayectoria de la socialité británica Ghislaine Maxwell, la mujer condenada por preparar a varias de las víctimas de abusos sexuales del financiero Jeffrey Epstein.

Maxwell sigue luchando por su libertad y por mantener su inocencia.

El documental en tres partes se emite en Starz.

Volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things

No hay mucho más que decir sobre la última temporada de "Stranger Things", excepto que los episodios restantes ya están en streaming en Netflix.

Es oscura, es intensa y, aunque no sea tu género, es difícil negar la fuerza de la serie.

Los dos últimos episodios de la cuarta temporada se estrenaron el viernes.

Dos cosas que hay que escuchar

La película ya es todo un éxito, así que ¿por qué no extender el amor a la banda sonora?

"Top Gun: Maverick" es la secuela perfecta, en mi opinión. El álbum de la banda sonora es una sólida mezcla de canciones de la película original, como "Danger Zone" de Kenny Loggins, y nuevas composiciones como "Hold My Hand" de Lady Gaga.

Dato curioso: Loggins dijo que hizo una versión actualizada de su éxito que nunca llegó a la secuela de "Top Gun".

"Volví a grabar 'Danger Zone' para hacer una versión 5.0 que envolviera al público", dijo a Entertainment Weekly. "Pero Tom Cruise realmente quería evocar la versión original, la sensación original. Así que, a la larga, resultó ser la vieja pista que volvía".

La banda sonora ya está a la venta.

Sigamos con la música de películas, ¿vale?

Como dije la semana pasada, me encantó "Elvis", de Baz Luhrmann, y lo mismo puede decirse de la banda sonora.

No sólo hay éxitos de Elvis Presley, sino también canciones de artistas contemporáneos, como Doja Cat, Jazmine Sullivan y Stevie Nicks con Chris Isaak. El protagonista de la película, Austin Butler, cantó algunos de los temas originales de Presley, y los clavó.

El álbum ya está a la venta.

Una cosa de la que hablar

El hecho de que en 2022 todavía estemos celebrando primicias me hace sentir de alguna manera.

Sin embargo, lo celebraremos, porque lo merece.

La estrella de "The Young and the Restless" Mishael Morgan se convirtió en la primera actriz negra en ganar el premio a la mejor interpretación principal en una serie dramática diurna en los recientes Emmy diurnos.

Morgan, que interpreta a Amanda Sinclair en la telenovela, señaló en su discurso de aceptación que "nació en una pequeña isla" del Caribe.

"Estamos rompiendo techos de cristal a diestro y siniestro, y me siento muy honrada de ser una de ellas y de vivir este momento", dijo. "Y es gracias a todos los que están ahí fuera hoy que están demostrando al mundo que podemos, y lo haremos, hacer esta cosa llamada igualdad y unidad juntos".

Hagámoslo absolutamente... juntos.

Algo a sorbos

Las estrellas están utilizando sus voces para expresar sus sentimientos acerca de la anulación por el Tribunal Supremo de EE.UU. del caso Roe contra Wade.

Muchos artistas, como Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers y Kendrick Lamar, se han pronunciado a favor del derecho al aborto.

Los que dicen "cállate y canta/actúa/juega", como suele ocurrir cuando los famosos ejercen su derecho como ciudadanos a dar su opinión.

Pero, en este caso, Hollywood representa a la inmensa mayoría de los estadounidenses, que se oponen a que Roe v. Wade sea revocado.

