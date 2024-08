- Selección de camper en el Salón de Caravanas: Elegir la caravana ideal

Los límites del hogar nunca han sido más populares, con el número de autocaravanas y caravanas registradas aumentando constantemente. Si estás buscando un nuevo vehículo, hay una amplia variedad para elegir.

Esta diversidad es evidente en la Feria del Caravaning de Düsseldorf (hasta el 8 de septiembre), la mayor feria del mundo para la industria, según los organizadores. Aquí tienes un desglose:

Mini-Caravana Ligera para Vehículos Eléctricos

Los conductores de vehículos eléctricos apreciarán el peso más ligero posible en su remolque. Para satisfacer esta demanda, el fabricante Adria ha desarrollado una mini-caravana que pesa solo 750 kilogramos. Incluye un bloque de cocina, un baño y un grupo de asientos que se puede convertir en una cama doble. Además, una persona adicional puede dormir en una especie de hamaca encima de la cama. La "Aviva Lite 300 LH" de Adria cuesta alrededor de 14,000 euros en su configuración básica.

Estudio de Diseño con Cueva para Dormir para Niños

El fabricante de automóviles Bürstner ha bautizado un estudio de diseño de caravana como "Talis", que cuenta con características únicas: un banco se puede quitar y colgar en el exterior del vehículo. Lo mismo ocurre con dos fogones, lo que permite cocinar al aire libre. Dentro, una cama doble se forma mediante una extensión hinchable en la parte trasera. Debajo del espacio para dormir de los adultos, hay una especie de cueva para dormir para niños con dos colchones y una serpiente de luz en la pared.

El "Talis" está diseñado para ser fácilmente remolcado por vehículos eléctricos debido a su forma aerodinámica y construcción ligera. Sin embargo, no está claro cuándo el prototipo pasará a la producción en masa y cuánto costará.

Autocaravana Todo Terreno Sólida

Para individuos aventureros que prefieren aventuras off-road, también hay autocaravanas disponibles. El fabricante Eura Mobil está presentando su nuevo modelo "Xtura" en la feria, que es todo terreno basado en el Mercedes-Benz Sprinter. El cuerpo es particularmente robusto, lo que permite a tres personas explorar cómodamente el mundo. Sin embargo, la diversión todo terreno tiene un costo: el modelo básico cuesta 145,000 euros.

Furgonetas para Viajar con Prestigio de Yate

Malibu está exhibiendo la furgoneta de viaje "Genius 641 LE" en la feria de Düsseldorf, que también se basa en el Mercedes Sprinter. Con una extensión trasera, alcanza una longitud de 6.41 metros y ofrece suficiente espacio para camas de dos metros. El precio básico es de alrededor de 93,000 euros. La variante todo terreno cuesta alrededor de 150,000 euros.

El fabricante Hobby quiere alrededor de 70,000 euros por su nuevo "Prestige Van". El diseño es elegante y recuerda al interior de yates. El plano de piso es clásico: grupo de asientos en la zona de la cabina del conductor, baño compacto con ducha, camas individuales en la parte trasera y una cocina.

Caravana para Seis Personas

Tabbert está promocionando el modelo "Senara 620 DMK" como adecuado para familias numerosas. Con una longitud de 6.38 metros, ofrece un área separable con un dormitorio, baño y un vestidor. Los precios comienzan en 32,100 euros.

Tienda Techo para Entusiastas del Camping

Incluso los fanáticos del camping en techos de automóviles no se quedarán decepcionados en la feria. Por ejemplo, la empresa Fiamma está presentando una actualización de su tienda techo "Moonlight", que puede dormir hasta tres personas. Se puede instalar en furgonetas camper, SUV y cualquier vehículo con riel de techo. La variante para tres personas cuesta alrededor de 2,500 euros.

En total, 778 expositores mostrarán sus productos en 16 pabellones y un área al aire libre. Además de autocaravanas y caravanas, se exhibirán accesorios, partes de equipo, tiendas de campaña y casas móviles. También se promoverán destinos, áreas de camping y estacionamientos para autocaravanas en la Feria del Caravaning. En 2023, aproximadamente 254,000 visitantes asistieron al evento.

La tendencia en caravanas: ligeras y compactas

"Los compradores potenciales pueden esperar precios estables y incluso ocasionalmente disminuidos de caravanas y autocaravanas nuevas", dijo un portavoz del evento. Una tendencia en caravanas son las caravanas ligeras y compactas, lo que las hace adecuadas para vehículos eléctricos.

En autocaravanas, hay una nueva generación de vehículos básicos equipados con más sistemas de asistencia y motores más eficientes en combustible. "La tracción en las cuatro ruedas también está gaining popularity", added the spokesperson.

According to the Caravaning Industry Association (CIVD), as of early 2024, there were nearly 908,000 motorhomes registered in Germany, along with over 770,000 caravans.

En su tiempo libre, los entusiastas de las caravanas pueden explorar los diferentes modelos de furgonetas en la Feria del Caravaning, como la Malibu "Genius 641 LE" o el Hobby "Prestige Van". Con el aumento de la popularidad de los vehículos eléctricos, las caravanas ligeras como la Adria "Aviva Lite 300 LH" están gaining popularity, ofreciendo características funcionales a un precio razonable.

Lea también: