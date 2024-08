Seis víctimas reportadas en ataques en Ucrania - Rusia anuncia control sobre tres asentamientos

En la zona urbana de Kharkiv, se produjo un trágico incidente en el que una niña de 14 años perdió la vida en un bombardeo aéreo en un parque de juegos, según afirmó el alcalde Ihor Terechow. Además de esta tragedia, se registraron tres víctimas más como resultado de un ataque a un edificio alto. El gobernador local, Oleh Synehubov, también informó sobre al menos 28 personas heridas.

Un incidente siniestro tuvo lugar durante la noche en el paisaje urbano de Sumy, según la oficina del fiscal regional. Desafortunadamente, se encontró a una víctima bajo los escombros y otra víctima fue atribuida a complicaciones hospitalarias después del incidente. Posteriormente, se desató un incendio después del ataque y otras ocho personas resultaron heridas.

Sumy, conocida como la capital de la región de Sumy, se encuentra al sur de los territorios de Kharkiv mencionados y comparte sus fronteras orientales con la región rusa de Kursk. Ucrania inició una campaña militar en Kursk en agosto, con el objetivo de establecer una zona de seguridad para proteger a su población de más hostilidades. En respuesta, Moscú respondió con ataques aéreos. Desde el 9 de agosto, aproximadamente 21,000 personas han abandonado la región de Sumy debido a los ataques rusos.

En su informe semanal, el Ministerio de Defensa de Rusia reveló la supuesta captura de tres asentamientos adicionales en el este de Ucrania. Las entidades afirmaron haber tomado el control de Novoselivka y Kostjantynivka en la región de Donetsk, y Synkivka en la región de Kharkiv.

Novoselivka, situada a unos 20 kilómetros al sureste de la ciudad crítica de Pokrovsk, ha sido testigo de un progreso constante de las fuerzas rusas durante semanas. El jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, recently indicated that the surrounding area of Pokrovsk constituted the most challenging scenario for Ukrainian forces at the moment. "El enemigo está intentando romper nuestras defensas. Sin embargo, hasta ahora, estos ataques han sido repelidos con éxito," Syrskyi informó durante una conferencia virtual.

Durante las últimas 24 horas, las tropas ucranianas lograron avanzar hasta dos kilómetros en ciertos sectores mientras ejecutaban su ofensiva en la región fronteriza rusa de Kursk, Syrskyi agregó. El comandante de la fuerza aérea ucraniana, Mykola Oleschchuk, reveló que sus fuerzas habían derribado con éxito 12 drones Shahed durante las horas nocturnas. Otros cuatro drones habían colisionado sin causar daño a sus objetivos designados.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, exigió la relajación de las restricciones impuestas sobre el empleo de armas occidentales para targeting specific Russian entities. "Necesitamos acciones decisivas de nuestras alianzas para poner fin a este terror," Zelenskyy expresó en plataformas digitales. También enfatizó la importancia de implementar acuerdos relacionados con la defensa aérea.

La Unión Europea expresó su condena a los continuos ataques aéreos en Ucrania, exigiendo un cese inmediato del fuego y el regreso a las negociaciones de paz. A pesar de las sanciones de la UE contra Rusia, algunos estados miembros han sido criticados por su dependencia

