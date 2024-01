Seis pasajeros de cruceros dan positivo por Covid: 4 vacunados, 2 no vacunados

Cuatro de los huéspedes están vacunados y dos son menores no vacunados, informó Royal Caribbean International en un comunicado. El crucero de siete noches partió de Nassau, Bahamas, el 25 de julio.

Uno de los cuatro huéspedes vacunados presenta síntomas leves, según la compañía, y tres están asintomáticos. Los cuatro no viajaban juntos.

Los dos menores no vacunados estaban en el mismo grupo y son asintomáticos, según Royal Caribbean.

"Los huéspedes fueron puestos inmediatamente en cuarentena, y su grupo de viaje inmediato y todos los contactos cercanos fueron rastreados y todos dieron negativo", dice el comunicado de la línea de cruceros.

Las infecciones se detectaron durante las pruebas rutinarias que se exigen a todos los huéspedes antes de regresar a casa.

Los seis huéspedes y sus acompañantes desembarcarán en Freeport (Bahamas) el viernes. Regresarán a casa por separado "en transporte privado", según Royal Caribbean.

Todos los viajeros mayores de 16 años debían estar completamente vacunados y dar negativo en la prueba de Covid-19 antes de embarcar en el Adventure of the Seas, y toda la tripulación está completamente vacunada.

Los niños no vacunables debían someterse a tres pruebas, según el sitio web de Royal Caribbean: Una prueba PCR antes de llegar a las Bahamas, una prueba gratuita de Covid-19 el día del embarque y una tercera prueba gratuita los días 5 ó 6 del crucero (exigida a todos los pasajeros a partir de los dos años de edad para volver a entrar en las Bahamas y aplicable a los requisitos de reentrada en el país de origen).

Los huéspedes vacunados a bordo del Adventure of the Seas no están obligados a llevar la cara cubierta en el barco, según las directrices de Royal Caribbean publicadas en el sitio web de la línea de cruceros.

Los huéspedes no vacunados no están obligados a llevar mascarillas en el exterior, pero deben llevarlas en todos los espacios públicos interiores, excepto al comer y beber.

Los casos positivos se producen en medio de una oleada de debates y revisiones de los requisitos de uso de mascarillas en Estados Unidos.

La variante Delta, altamente transmisible, ha provocado un mayor escrutinio de las infecciones por Covid entre los vacunados y una creciente preocupación por la amenaza que supone para las personas no vacunadas.

La rápida propagación de la variante Delta en EE.UU. ha llevado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a revisar esta semana sus orientaciones sobre el enmascaramiento de las personas vacunadas. La agencia aconseja ahora a las personas vacunadas que utilicen mascarillas en lugares públicos cerrados en zonas de transmisión importante o elevada.

