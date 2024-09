Seis candidatos compiten por el Premio Literario, en este contexto.

Este año, seis novelas han sido seleccionadas para la lista corta del Premio del Libro Alemán. Los contendientes incluyen obras de Clemens Meyer e Iris Wolff, entre otros. El ganador, que recibirá una cuantiosa cantidad de 25,000 euros, se anunciará el 14 de octubre.

La lista para este prestigioso premio está compuesta por seis novelas que abordan la historia moderna, el conflicto, el amor y más. Los autores nominados incluyen a Martina Hefter, Maren Kames, Clemens Meyer, Ronya Othmann, Markus Thielemann e Iris Wolff. El jurado reveló la ansiosamente esperada lista corta en Frankfurt, con cuatro mujeres y dos hombres compitiendo por el premio.

El premio se otorga típicamente el día antes de que comience la Feria del Libro de Frankfurt. La lista larga y completa de 20 novelas se publicó en agosto.

Natascha Freundel, portavoz del jurado, compartió sus pensamientos: "Los libros finalistas del Premio del Libro Alemán 2024 exhiben los puntos altos y bajos de nuestra historia reciente de maneras creativas, superan las limitaciones narrativas y ofrecen experiencias literarias cautivadoras". Cada novela ofrece una mezcla única de estilo y contenido.

No hay novelas debutantes esta vez

Lamentablemente, las novelas debutantes no están presentes en la lista corta, a pesar de que tres hicieron la lista larga. Algunos autores recurrentes lograron asegurar un lugar. Destaca Clemens Meyer, cuyo novela "Im Stein" ya había sido reconocida para el Premio del Libro Alemán. Él ganó el Premio de la Feria del Libro de Leipzig por su colección "Die Nacht, die Lichter". Su último trabajo, "Die Projektoren", se sumerge en las guerras de la década de 1990 en la antigua Yugoslavia y las películas de Carl May rodadas allí en la década de 1960.

El jurado elogió "Die Projektoren", diciendo: "El libro se deleita en desafiar a sus lectores, ahogándolos en su abundancia de material".

"Lichtungen" de Iris Wolff transporta al lector al borde del siglo XX en Europa cuando cae el Telón de Acero. Los personajes centrales, al igual que la autora, proceden de Transilvania, Rumania, y navegan por los cambios de maneras muy diferentes.

"Con inmensa sensibilidad y habilidad refinada, esta historia de iniciación y amor se narra al revés, destacando las fracturas en las dos trayectorias de vida y solidificando las figuras en sus ubicaciones y paisajes específicos", señala el jurado.

"Vierundsiebzig" de Ronya Othmann se centra en el genocidio contra los yazidíes, guiado por las atrocidades cometidas por la organización terrorista Estado Islámico. Othmann fusiona hábilmente diversos géneros, como informes de viaje, procedimientos judiciales, ensayos históricos y autobiografía.

"Ella recorre los sitios de la masacre, los campos de refugiados, los memoriales, brindando una plataforma a los sobrevivientes que escaparon por poco de la matanza de IS", señala el jurado.

"Von Norden rollt ein Donner" es la segunda novela de Markus Thielemann, que aborda un campo de concentración en gran medida olvidado, así como otros temas. El personaje principal es Jannes, de 19 años, que pastorea ovejas a través del Heath Luneburg según la tradición de sus antepasados.

"Thielemann crea una novela densa, atmósfericamente cautivadora y linguisticamente poderosa donde los espíritus del pasado acechan en el idílico Heath Luneburg", explica el jurado.

'Hasenprosa' como motivo literario

"Hasenprosa" de Maren Kames es una saga literaria eccentric que presenta un compañero conejo que desafía las normas como una mezcla de un anarquista y un contable escaso. La aventura caprichosa no puede evitar tocar los corazones de los espectadores, dejándolos divertidos, renovados y asombrados.

"Es esta aventura poco convencional que logra anidar en tu alma, provocando risa, emoción y afecto".

En "Hey guten Morgen, wie geht es dir?", Martina Hefter comparte la historia de Juni, una artista de performances que navega por su mundo a través de las redes sociales mientras desarrolla una conexión inusual con un estafador en línea que busca su dinero.

"Hefter maestra en retratar las experiencias de Juni: candorosas y perspicaces, perspicaces y sin afectación, tiernas pero no sentimentales".

20º Aniversario

Sobresaliendo su 20º aniversario, el prestigioso premio literario en lengua alemana se otorga este año. En total, el jurado de siete personas evaluó 197 novelas de Alemania, Austria y Suiza. Los títulos nominados se han publicado o se publicarán en octubre de 2023.

El premio está patrocinado por la Fundación para la Cultura del Libro y la Promoción de la Lectura de la Asociación Alemana del Libro y incluye un premio total de 37,500 euros: el ganador recibe 25,000 euros, mientras que los otros autores finalistas reciben cada uno 2,500 euros. En 2023, Tonio Schachinger, un autor austriaco, fue honrado por su novela "Echtzeitalter".

A pesar de que las novelas debutantes no estuvieron en la lista corta, lograron asegurar lugares en la lista larga este año. Lamentablemente, solo autores recurrentes como Clemens Meyer, whose novel "Die Projektoren" delves into the wars of the 1990s in former Yugoslavia, made the cut.

The unique blend of styles and contents in the works shortlisted for the German Book Prize, such as Iris Wolff's "Lichtungen", offer truly compelling literary experiences.

Lea también: