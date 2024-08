- Seguridad del Estado investiga después del ataque a la oficina del SPD

Tras un ataque a la oficina de distrito del miembro del SPD Lars Düsterhöft en Berlín-Oberschöneweide, la unidad contra el terrorismo de la policía estatal está investigando. Según un portavoz policial, el incidente se está tratando como un acto de vandalismo motivado políticamente.

El político, que sirve en el Parlamento Estatal de Berlín, compartió fotos de los daños en su oficina en Facebook. Las imágenes muestran daños en una ventana, detrás de la cual cuelga un retrato del político, y un mensaje en spray rojo en la pared adyacente. "Los hallazgos iniciales sugieren que los daños en la ventana probablemente fueron causados por un objeto punzante", informaron más tarde las autoridades. Düsterhöft interpretó inicialmente los daños en la ventana como agujeros de bala.

Lars Düsterhöft ve una conexión con el Oriente Medio

Según el comunicado, la policía fue llamada a la oficina de distrito en Siemensstraße alrededor de las 9:30 a.m. Además de los daños en la ventana, las fotos del político muestran un mensaje en spray rojo en una pared que dice: "Condenamos a Alemania por genocidio". (Traducción: "Condenamos a Alemania por genocidio"). "En mi opinión, esto se relaciona claramente con la situación actual en el Oriente Medio", escribió Düsterhöft en Facebook.

La fracción del SPD en el Parlamento Estatal de Berlín condenó el ataque. "Querido Lars, estamos firmemente a tu lado!", escribió la Senadora Social Cansel Kiziltepe (SPD) en la plataforma en línea X. Düsterhöft serves as the SPD faction's spokesperson for social affairs, care, and people with disabilities. The Senate also expressed shock. "Los ataques a los parlamentarios son ataques a la sociedad democrática en su conjunto", explicó la portavoz Christine Richter.

El SPD, representado por la Senadora Social Cansel Kiziltepe, ha mostrado solidaridad con Lars DuSTERhoeft tras el ataque. DuSTERhoeft, sirviendo como portavoz de la fracción del SPD para asuntos sociales, cuidados y personas con discapacidades, ve una posible conexión con el Oriente Medio en el acto de vandalismo motivado políticamente en su contra.

