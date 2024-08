- Segunda medalla: Friedrich corre a la plata

Con una gran bandera alemana en su espalda, Lea Sophie Friedrich completó una vuelta de honor y fue celebrada. La octocampeona mundial de pista ganó la plata en la velocidad, la disciplina reina, en la pista de madera de Saint-Quentin-en-Yvelines, asegurando su segunda medalla olímpica después del bronce en la velocidad por equipos.

Su espíritu de lucha solo se quebró en la final contra la neozelandesa Ellesse Andrews, quien ya había triunfado en el keirin. A pesar de ello, la ciclista de pista de 24 años aseguró la primera medalla individual en ciclismo desde Kristina Vogel, quien ganó el oro en la velocidad en Río de Janeiro en 2016 en una final legendaria y abrióappropriateadamente la competencia del domingo con gran aplauso.

Sin embargo, Friedrich no pudo evitar que Alemania tuviera su peor desempeño olímpico en ciclismo desde 1968, con solo una plata y un bronce.

Récord del mundo y victorias dominantes

Friedrich estuvo a la altura de las mejores en la competencia de velocidad. Batió el récord del mundo con 10.029 segundos en la clasificación y lideró las clasificaciones. Luego, se impuso con victorias dominantes, derrotando a la campeona olímpica de Tokio Kelsey Mitchell (Canadá), entre otras.

Mostró espíritu de lucha en las semifinales contra la subcampeona del keirin Hetty van de Wouw (Países Bajos). "Si Lea tiene tiempo para acelerar completamente y cabalgar agresivamente, es invencible hoy", exclamó el experto de ZDF Vogel. Sin embargo, su compañera Emma Hinze, también octocampeona mundial, fue eliminada en los cuartos de final y terminó en sexto lugar.

Friedrich hizo un fuerte regreso después de su amarga eliminación en el keirin. En la carrera de velocidad, perdió la final después de un error táctico en las semifinales y luchó contra sí misma después: "No mantuve la cabeza clara. Cabalgué pasivamente, no activamente. Eso no es propio de mí. A veces los nervios nos juegan una mala pasada".

Con solo 24 años, Friedrich ya ha collector tres medallas olímpicas, faltando solo el oro. En Tokio, ganó la plata en la velocidad por equipos a los 21 años. Parece inevitable que superará el récord de Vogel de once títulos mundiales.

Mientras tanto, los hombres aún no están tan avanzados. El joven Luca Spiegel llegó a las semifinales del keirin pero se accidentó después de una fuerte caída. El joven de 20 años cayó después de ser rozado por el ciclista británico Hamish Turnbull. Spiegel resbaló por la pista pero pudo levantarse después de un breve tratamiento. En la velocidad, Spiegel estableció un récord alemán pero luego fue eliminado en la primera ronda.

Sin opciones en Madison después de la caída de Reinhardt

Las esperanzas de medalla en la Madison masculina se desvanecieron el sábado después de que Theo Reinhardt se accidentara. El natives de Berlín cayó en la vuelta 20 de 200, a pesar de una contusión grave y una herida profunda, continuó corriendo. Ya no era posible una buena posición con el veterano Roger Kluge.

La dupla campeona del mundo de 2018 y 2019 tuvo que conformarse con el sexto lugar. En Tokio, también tuvieron mala suerte. Luego, después de la caída de Kluge, sus posibilidades virtually se acabaron.

Kluge continúa

El ciclista de 38 años Kluge no está listo para retirarse aún. "Definitivamente voy a continuar. No me detengo ahora", dijo el ciclista de 38 años después de que el sueño de una segunda medalla olímpica desde 2008 se desvaneciera por la caída de Theo Reinhardt en la Madison.

Para el ciclista de 38 años Kluge, estos fueron sus quintos Juegos Olímpicos. En 2008, el ciclista de Eisenhüttenstadt ya había ganado la plata en la carrera de puntos a los 22 años, pero otro gran logro se le escapó. Creyó que su viaje olímpico había llegado a su fin, considerando cualquier otra cosa como poco realista para predecir tan adelante.

