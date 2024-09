- Según una investigación reciente de IW, las inversiones en el sector industrial de Baja Sajonia disminuyen.

Un informe de IW Consult indica que el centro empresarial de Baja Sajonia corre el riesgo de quedarse atrás. Según Michael Hüther, director del Instituto de la Economía Alemana (IW), las empresas están dando cada vez más prioridad a las inversiones en mercados extranjeros. Baja Sajonia ha estado quedando atrás debido a diversas crisis, con inversiones en ubicaciones nacionales disminuyendo significativamente, según críticas de la asociación de empleadores Niedersachsenmetall, que encargó el estudio. Raramente se realizan inversiones en esta región para ampliaciones de capacidad.

Los obstáculos para las inversiones en Baja Sajonia, según una encuesta a 263 empresas industriales de Baja Sajonia, revelan que el 65% de los encuestados citan los altos costos laborales como el principal obstáculo; seguido de cerca por la pesada carga financiera de impuestos y contribuciones (58%) y la escasez de mano de obra y trabajadores calificados (53%). El 81% de los encuestados percibe ventajas de invertir en el extranjero, incluyendo costos de energía más bajos y un entorno económico favorable; el 79% reconoce la ventaja de impuestos y contribuciones más bajos.

Las Demandadas de la Asociación

"El objetivo debe ser restaurar condiciones de ubicación favorables en Baja Sajonia y Alemania", afirmó Niedersachsenmetall. Esto podría implicar la eliminación de la contribución de solidaridad para las empresas. Los costos de energía sostenibles, en particular para grandes consumidores de electricidad, no son actualmente previsibles - en este caso, los paquetes de alivio deben ser permanentes. Además, "los costos laborales en Baja Sajonia siguen siendo altos y deben compensarse con otras ventajas competitivas", solicitó la asociación.

La Perspectiva del Ministro de Economía

Baja Sajonia y la economía alemana actualmente navegan por una fase económica desafiante, declaró el Ministro de Economía de Baja Sajonia, Olaf Lies (SPD). "Debemos establecer un contexto para atraer inversiones y producción a esta región". Sea acero verde, bomba de calor, coche, hidrógeno o bienes inmuebles - "si los mercados no vuelven aquí y el consumo no reanuda, no podremos hacer frente", dijo Lies. Un consumo mejorado resulta en mayor producción e inversiones nuevas. Una posible palanca podría ser reducir los precios de la energía.

Hace aproximadamente ocho años, un estudio de IW examinó la ubicación industrial de Baja Sajonia. En ese momento, los resultados indicaban que la industria de Baja Sajonia invertía aproximadamente dos veces más capital en el extranjero que en el mantenimiento de fábricas nacionales.

