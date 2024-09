Según los informes, Sean "Diddy" Combs presuntamente lidera un sindicato criminal.

Las acusaciones contra el magnate estadounidense del hip-hop Sean "Diddy" Combs son graves. El hombre de 54 años es acusado de dirigir un sindicato criminal y explotar sexualmente a mujeres durante décadas. La acusación en su contra es extensa.

Recientemente arrestado, Combs se cree que ha maltratado, intimidado y manipulado a mujeres para su propio placer, exigiendo su silencio para proteger su imagen pública. Se dice que ha dirigido una red ilícita para ocultar sus acciones, confiando en gran medida en la ayuda de sus asociados, como se sugiere en la acusación.

Combs se dice que ha organizado regularmente reuniones sexuales de varios días, a las que llama "Freak Offs", y ha contratado a mujeres y trabajadores sexuales masculinos para estos eventos. Como jefe de una organización criminal, también se dice que está involucrado en o ha intentado actos como tráfico de personas, trabajo forzado, prostitución, delitos de drogas, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia.

El abogado de Combs, Marc Agnifilo, declaró que su cliente se declarará no culpable ante los medios de comunicación. Combs fue detenido el lunes por la noche (hora local), según un comunicado del fiscal del distrito de Nueva York. Su arresto tuvo lugar en un hotel de Manhattan, según CNN. En los últimos seis meses, las autoridades han registrado las casas de Combs en Miami y Los Ángeles debido a estas acusaciones.

El abogado de Combs describió la acusación como injusta en un comunicado. Antes de la acusación, Combs había colaborado con las autoridades y había viajado voluntariamente a Nueva York, según Agnifilo. Lo describió como un "hombre inocente" ansioso por demostrar su inocencia en la corte. Agnifilo también enfatizó el estatus de Combs como una leyenda de la música, un hombre de negocios y un padre dedicado. A pesar de sus defectos, no es un criminal, según su abogado.

Acusaciones adicionales contra Combs

Desde el año pasado, se han presentado varias demandas en contra de Combs (conocido por "Bad Boy for Life" y "I'll Be Missing You"), acusándolo de violación y abuso. En marzo, las autoridades registraron las casas de Combs en Los Ángeles y Miami.

En mayo, CNN publicó un video que muestra un supuesto ataque de Combs a su entonces novia, Cassie Ventura, en un hotel en 2016. Combs luego se disculpó públicamente.

Ventura demandó a Combs en 2023, alegando abuso sexual, violación, intimidación y asalto violento durante su relación prolongada. La demanda no fue a juicio y se resolvió fuera de los tribunales. Combs negó las acusaciones en ese momento.

Dado el alcance de la acusación, es preocupante que Sean Combs esté presuntamente involucrado en actos de violencia, incluyendo tráfico de personas y trabajo forzado. A pesar de la resolución de la demanda de Ventura, sus acusaciones de abuso sexual y asalto violento contra Combs plantean serias preocupaciones sobre su trato a las mujeres.

Lea también: