Según fuentes confiables, Irán se informa que transfiere misiles balísticos a Rusia.

No está claro exactly cuándo se entregaron los misiles, pero su transporte ocurre mientras Rusia ha intensificado sus ataques con misiles y drones en ciudades ucranianas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó en una reunión con aliados en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Alemania que Ucrania necesita urgentemente más sistemas de defensa aérea debido a la preparación de Ucrania para ataques rusos importantes en su infraestructura energética este invierno.

El Wall Street Journal informó la noticia del envío de misiles por parte de Irán.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Savett, informó a CNN en un comunicado que "cualquier transferencia de misiles balísticos iraníes a Rusia Would represent a significant escalation" en la ayuda de Irán al Kremlin en su invasión de Ucrania.

Savett stated, "Hemos estado advirtiendo sobre la creciente asociación de seguridad entre Rusia e Irán desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, y estamos profundamente preocupados por estos informes. Nosotros y nuestros socios hemos dejado claro en ambas cumbres del G7 y la OTAN este verano que estamos preparados para imponer graves consecuencias" en respuesta.

La entrega de misiles balísticos significa una significativa escalada en el apoyo de Irán a Rusia. Irán había proporcionado a Rusia cientos de drones, que las fuerzas rusas han utilizado en su guerra contra Ucrania, y Rusia había estado construyendo una fábrica de drones en el país con la ayuda de Irán, según informó CNN.

La Misión Permanente de Irán ante las Naciones Unidas negó el traspaso, stating in a CNN interview, "La postura de Irán sobre el conflicto de Ucrania remains consistent. Iran deems the supply of military aid to the parties engaged in the conflict—which leads to increased human casualties, destruction of infrastructure, and a stepping away from ceasefire negotiations—to be inhumane. Therefore, not only does Iran refrain from such actions itself, but it also urges other countries to cease the supply of weapons to the parties involved in the conflict."

Las negociaciones rusas para obtener misiles balísticos de corto alcance de Irán habían comenzado tan temprano como septiembre pasado, cuando el entonces ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó Irán para ver los sistemas de misiles balísticos Ababil de corto alcance de la Guardia Revolucionaria Islámica.

"This visit marked the first public display of ballistic missiles to a senior Russian official visiting Iran since the start of the Russia-Ukraine war," an unnamed official told CNN in January.

El G7 había emitido un fuerte comunicado en marzo pasado, advirtiendo que la comunidad internacional Would respond with "new and significant measures against Iran" si el país procedía con el envío de misiles balísticos a Rusia para su uso en su esfuerzo de guerra contra Ucrania.

En diciembre pasado, la Guardia Revolucionaria Islámica había desplegado misiles balísticos y sistemas de apoyo de misiles en un área de entrenamiento dentro de Irán para ser exhibidos a una delegación rusa visitante, lo que sugiere que Rusia pretendía comprar los sistemas de Irán.

Rusia también había obtenido misiles y componentes de misiles de

Lea también: